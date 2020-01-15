EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  5565  32
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5584) депутат (984)

 Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для "слуги народу" Торохтія. ФОТОрепортаж

15 січня 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського про розвантаження Верховного Суду, який змінює розгляд апеляцій і касацій. Також за основу був ухвалений законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, і створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету №2539. Після обіду нардепи пішли працювати в комітети.

Фотозвіт про роботу Верховної Ради за 15 січня від кореспондента Цензор.НЕТ.

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 01

Глава фракції "СН" Давид Арахамія в президії Ради

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 02

Діалог "слуг народу"

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 03

Нардеп від СН Богдан Торохтій обговорює з ріелтором Андрієм Ципарським купівлю об'єкта в Кропивницькому на суму від 2,3 млн доларів

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 04

Віцеспікер Руслан Стефанчук, представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський, глава регламентного комітету ВР Сергій Кальченко та спікер Дмитро Разумков розмовляють

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 05

Позафракційні нардепи Вадим Новинський і Андрій Іванчук

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 06

Нардеп з групи "За майбутнє" Віктор Балога та позафракційний Андрій Деркач

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 07

Іван Кириленко з "Батьківщини" спілкується з дамами

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 08

Нардепи від СН Юлія Яцик і Андрій Жупанин

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 09

"Слуга народу" Дубінський вітає позафракційного нардепа Вадима Новинського

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 10

"Слуга народу" Юрій Мисягін (ліворуч) спілкується з колегами по фракції

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 11

Сергій Власенко з "Батьківщини" зайнятий роботою

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 12

Дмитро Лубінець з групи "За майбутнє" тримає за руку главу фракції "СН" Давид Арахамію

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 13

"Слуги народу" Микита Потураєв, Євгенія Кравчук та Богдан Яременко

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 14 
Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 15

"Слуга народу" Микола Тищенко пише про плани займатися законом про гральний бізнес, а потім читає повідомлення з Telegram-каналу "Голда Меїр" про призначення в.о. голови Державного агентства з управління зоною відчуження

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 16

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та її соратник по партії Сергій Соболєв

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 17

"Слуга народу" Андрій Задорожний вирішив утриматися

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 18

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко і представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 19

Нардеп від СН Олександр Куницький щось повідомляє колезі Вадиму Струневичу

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 20
Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 21

Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін переглядає листування про адвоката сімей Небесної Сотні Євгенії Закревської

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 22

Леся Забуранна ("Слуга народу") та Іван Крулько ("Батьківщина")

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 23

"Слуга народу" Юлія Гришина задумалась

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 24

Біля трибуни нардепка від "ЄС" Ніна Южаніна

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170066
 
 
 Топ коментарі
 
Вот я смотрю на это, вся свита Овоща в корефанах у СН.

Ну вот не понимаю, как у нас может быть 65% за ЕС и 55% за НАТО, если у нас 73% за прокацапских корешей Овоща
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вот я смотрю на это, вся свита Овоща в корефанах у СН.

Ну вот не понимаю, как у нас может быть 65% за ЕС и 55% за НАТО, если у нас 73% за прокацапских корешей Овоща
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Только ли у СН?
Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для "слуги народа" Торохтия - Цензор.НЕТ 7049
 показати весь коментар
 
 
женька предлагає чуббаці та яценко МЖМ. Хльопці воспрінялі с ентузіазмом

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для "слуги народу" Торохтія - Цензор.НЕТ 4635
 показати весь коментар
 
 
Тебе, мудак тупой, вообще голосовать противопоказано.

Так что такие сложные вопросы пусть тебя не беспокоят.
 показати весь коментар
 
 
Нет конечно, за оманскую мразь, для разнообразия, вдруг попрет. Так бомбили лохов, которые вместо идти домой с зарплатой, прямо у проходной завода перлись в колпаки. Потом выковыривали золотую фиксу на последний удар. Ну не домой же идти, борщ, вонючая лахудра, дети сопливые. Риск благородное дело...
 показати весь коментар
 
 
В тобі лайна більше ніж в міських очисних спорудах. Лайномет свинорилий. Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для "слуги народу" Торохтія - Цензор.НЕТ 4333
 показати весь коментар
 
"Пользователь", ти знаєш що туалетним папером і презервативом "ПОЛЬЗУЮТЦА" один раз. Після цього викидають.
Ось так і з вами, лайном-73 вчинили. Тільки ви цього не розумієте, оскільки лоботомовані телевізором.
 показати весь коментар
 
.. так в мозгах 73 всё перемешалось... А там большинству что НАТО, что ЕС, что таЙожный союз.... Главное тёплая будка и миска с помоями..... )))) Там голосуют не умом , а инстинктом....
 показати весь коментар
 
 
Пятый президент Украины Петр Порошенко пытается стать главным оппозиционером, надеясь благодаря этому избежать преследований.
Такую информацию приводит сегодня «Украинская правда» со ссылкой на одного из бывших ключевых соратников экс-президента.
Порошенко целенаправленно работает на свой электорат и на завоевание электората партии «Голос».
А его стратегическая задача на ближайшее время - стать «оппозиционером №1», чтобы избежать преследований.
«Петро сейчас не так хочет к власти, как желает защиты.
Для этого ему надо максимально нарастить мышцы, он должен стать главным оппозиционером как внутри страны, так и вовне.
Петро реально боится, что, когда у Зеленского дела пойдут плохо, Порошенко сразу попытаются посадить», - сообщил источник издания.
 показати весь коментар
 
 
донбасян пугали "фашистами" и привели к власти фашистов.
украинцев пугали "барыгами" и привели к власти барыг.
 показати весь коментар
 
 
Так они ж в одних банях моются и одних любовников там моют.
 показати весь коментар
 
 
Тебе дураку видать подсраку лет уже, а ты тут писюкаешь всякую #ерню. Ходил из коммуналки помытьсмя, не было горячей? ))))
 показати весь коментар
 
Все справедливо, дураки не должны жить хорошо...
 показати весь коментар
 
Ну зараз зелєбоби, як порядні люде, зачмирять Дубінського за ручкання там цьомкання з ***** православною.
Чекаю, в общем...
 показати весь коментар
 
 
Щаз!!!

Их не смутили его квартиры и машины. Их не смущает его постоянная откровенная ложь.

С какого перепугу им осуждать то, что Дубинский ручкается с Новинским, если их не смущает, что 1+1 и тот же Дубинский лихо пахали на Яныка в свое время.
 показати весь коментар
 
 
Але ж, будучи зрадой..., вони постійно гавкали на інших.
 показати весь коментар
 
 
Чего не помнят, того не было.

А эти тупые приматы не помнят, что было буквально неделю назад и рассказывают, как ЗЕ с первых часов ловко разрулил ситуацию с сбитым в Иране боингом.

Чего ты ожидаешь от этих жвачных животных?
 показати весь коментар
 
 
Надо менять этот зверинец. Не надо ждать, как прошлые 5 лет. Вот тут нужен турборежим. Вторую пятилетку не протянем, а она такая же, как и первая.
 показати весь коментар
 
 
Хто трима? Забув в якому напрямку растов? чи варонєж? Гоу ту!
 показати весь коментар
 
 
Зелохи,я так понял структуру игрового бизнеса Дубинский под себя подгребает. Евробляхеры уже все...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору