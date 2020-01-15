 Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для "слуги народу" Торохтія. ФОТОрепортаж

Фотозвіт про роботу Верховної Ради за 15 січня від кореспондента Цензор.НЕТ.
Глава фракції "СН" Давид Арахамія в президії Ради
Діалог "слуг народу"
Нардеп від СН Богдан Торохтій обговорює з ріелтором Андрієм Ципарським купівлю об'єкта в Кропивницькому на суму від 2,3 млн доларів
Віцеспікер Руслан Стефанчук, представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський, глава регламентного комітету ВР Сергій Кальченко та спікер Дмитро Разумков розмовляють
Позафракційні нардепи Вадим Новинський і Андрій Іванчук
Нардеп з групи "За майбутнє" Віктор Балога та позафракційний Андрій Деркач
Іван Кириленко з "Батьківщини" спілкується з дамами
Нардепи від СН Юлія Яцик і Андрій Жупанин
"Слуга народу" Дубінський вітає позафракційного нардепа Вадима Новинського
"Слуга народу" Юрій Мисягін (ліворуч) спілкується з колегами по фракції
Сергій Власенко з "Батьківщини" зайнятий роботою
Дмитро Лубінець з групи "За майбутнє" тримає за руку главу фракції "СН" Давид Арахамію
"Слуги народу" Микита Потураєв, Євгенія Кравчук та Богдан Яременко
"Слуга народу" Микола Тищенко пише про плани займатися законом про гральний бізнес, а потім читає повідомлення з Telegram-каналу "Голда Меїр" про призначення в.о. голови Державного агентства з управління зоною відчуження
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та її соратник по партії Сергій Соболєв
"Слуга народу" Андрій Задорожний вирішив утриматися
Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко і представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський
Нардеп від СН Олександр Куницький щось повідомляє колезі Вадиму Струневичу
Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін переглядає листування про адвоката сімей Небесної Сотні Євгенії Закревської
Леся Забуранна ("Слуга народу") та Іван Крулько ("Батьківщина")
"Слуга народу" Юлія Гришина задумалась
Біля трибуни нардепка від "ЄС" Ніна Южаніна
Ну вот не понимаю, как у нас может быть 65% за ЕС и 55% за НАТО, если у нас 73% за прокацапских корешей Овоща
Так что такие сложные вопросы пусть тебя не беспокоят.
Ось так і з вами, лайном-73 вчинили. Тільки ви цього не розумієте, оскільки лоботомовані телевізором.
Такую информацию приводит сегодня «Украинская правда» со ссылкой на одного из бывших ключевых соратников экс-президента.
Порошенко целенаправленно работает на свой электорат и на завоевание электората партии «Голос».
А его стратегическая задача на ближайшее время - стать «оппозиционером №1», чтобы избежать преследований.
«Петро сейчас не так хочет к власти, как желает защиты.
Для этого ему надо максимально нарастить мышцы, он должен стать главным оппозиционером как внутри страны, так и вовне.
Петро реально боится, что, когда у Зеленского дела пойдут плохо, Порошенко сразу попытаются посадить», - сообщил источник издания.
украинцев пугали "барыгами" и привели к власти барыг.
Чекаю, в общем...
Их не смутили его квартиры и машины. Их не смущает его постоянная откровенная ложь.
С какого перепугу им осуждать то, что Дубинский ручкается с Новинским, если их не смущает, что 1+1 и тот же Дубинский лихо пахали на Яныка в свое время.
А эти тупые приматы не помнят, что было буквально неделю назад и рассказывают, как ЗЕ с первых часов ловко разрулил ситуацию с сбитым в Иране боингом.
Чего ты ожидаешь от этих жвачных животных?