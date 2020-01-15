 Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для "слуги народу" Торохтія. ФОТОрепортаж

Фотозвіт про роботу Верховної Ради за 15 січня від кореспондента Цензор.НЕТ.

Глава фракції "СН" Давид Арахамія в президії Ради

Діалог "слуг народу"

Нардеп від СН Богдан Торохтій обговорює з ріелтором Андрієм Ципарським купівлю об'єкта в Кропивницькому на суму від 2,3 млн доларів

Віцеспікер Руслан Стефанчук, представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський, глава регламентного комітету ВР Сергій Кальченко та спікер Дмитро Разумков розмовляють

Позафракційні нардепи Вадим Новинський і Андрій Іванчук

Нардеп з групи "За майбутнє" Віктор Балога та позафракційний Андрій Деркач

Іван Кириленко з "Батьківщини" спілкується з дамами

Нардепи від СН Юлія Яцик і Андрій Жупанин

"Слуга народу" Дубінський вітає позафракційного нардепа Вадима Новинського

"Слуга народу" Юрій Мисягін (ліворуч) спілкується з колегами по фракції

Сергій Власенко з "Батьківщини" зайнятий роботою

Дмитро Лубінець з групи "За майбутнє" тримає за руку главу фракції "СН" Давид Арахамію

"Слуги народу" Микита Потураєв, Євгенія Кравчук та Богдан Яременко





"Слуга народу" Микола Тищенко пише про плани займатися законом про гральний бізнес, а потім читає повідомлення з Telegram-каналу "Голда Меїр" про призначення в.о. голови Державного агентства з управління зоною відчуження

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та її соратник по партії Сергій Соболєв

"Слуга народу" Андрій Задорожний вирішив утриматися

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко і представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський

Нардеп від СН Олександр Куницький щось повідомляє колезі Вадиму Струневичу





Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін переглядає листування про адвоката сімей Небесної Сотні Євгенії Закревської

Леся Забуранна ("Слуга народу") та Іван Крулько ("Батьківщина")

"Слуга народу" Юлія Гришина задумалась

Біля трибуни нардепка від "ЄС" Ніна Южаніна