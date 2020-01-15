EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  4479  6
Все про:ДТП (2722) Польща (2054) смерть (3762)

 Двоє українців загинули у ДТП в Польщі. ФОТО

У вівторок поблизу населеного пункту Любіца Мазовецького воєводства Польщі, приблизно за 50 км на південь від Варшави, сталася ДТП, в якій загинули чотири людини, двоє з яких - українці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила керівник консульського відділу Посольства України в Польщі Світлана Щур.

Зазначається, що загинули рідні брати 28 і 29 років.

"На превеликий жаль, у цій жахливій ДТП загинули двоє громадян України - рідні брати 1991 та 1992 року народження", - повідомила консул.

За її словами, справа перебуває на контролі консульського відділу посольства України в Польщі.

Двоє інших загиблих є громадянами Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасажирка загинула в ДТП на Житомирщині, - облуправління ДСНС

Дипломат зазначила, що родичі загиблих вже дізналися про смерть і виїхали в Польщу, щоб зайнятися питаннями репатріації тіл рідних додому.

Щур повідомила, що за фактом ДТП порушено кримінальну справу і проводиться розслідування.

Двоє українців загинули у ДТП в Польщі 01
Двоє українців загинули у ДТП в Польщі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169977
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Бухнули. Если судить по первой фотке, будто в стоячий грузовик въехали или летели под двести.
 показати весь коментар
 
это уже статистика для Польшы , а не для Украины .....
 показати весь коментар
 
співчуття родині... двох синочків втратили в одну мить...ой яке горе!!!
(не дай Боже)
 показати весь коментар
 
 
Крыса сообщила... Женщине надо менять фамилию.
 показати весь коментар
 
Только недоумки цепляются к фамилиям
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору