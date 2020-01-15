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 Тіло немовляти виявили в сміттєвому баку в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Тіло дівчинки виявили в Солом'янському районі столиці. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Поліцейські розшукують жінку, яка залишила дитину на вулиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Місцевий житель повідомив до поліції, що знайшов на вул. Героїв Севастополя тіло немовляти.

На місці події правоохоронці з’ясували, що перехожий побачив пакет із дитиною у сміттєвому баку. Судово-медичний експерт після огляду дитини повідомив, що зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі не виявив. Причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ст. 117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

На цей час проводяться оперативно-розшукові заходи. Зокрема, встановлюється наявність записів камер відеоспостереження, що розташовуються неподалік, і готуються запити до пологових будинків та лікарень. Правоохоронці намагаються знайти жінку, яка народила дитину, а також встановити причини та обставини її смерті.

Поліція звертається по допомогу до громадян: у розкритті цього правопорушення допоможе інформація про жінок, які перебували на 8-9 місяці вагітності; вагітних жінок, які говорили про те, що дитина не бажана; жінок на останніх строках вагітності, які кілька днів не виходять із будинку на вулицю.

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Тіло немовляти виявили в сміттєвому баку в Києві, - Нацполіція 01
Тіло немовляти виявили в сміттєвому баку в Києві, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169965
 
 
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Нужно принимать правила,по которым роженица могла бы оставить ребёнка в роддоме инкогнито,чтобы не было морального давления.Только малышка в будущем могла узнать данные матери.Так в Японии.Роды бесплатные.
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Cамка выкинула ненужный ей помет! Проблема непростая, решать ее на самом деле никто и не хочет!
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Обсуждать и принимать рациональные решения,а не только помёт метать.Ребёнку не поможешь.Жестокое общество в Украине.За котёнка глотку перегрызут.
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Это обычное явление в Украине . У молодой мамаши просто банально нема грошей , шоб дитину нагодувати . Этого ребенка убили чиновники со своими зарплатами .
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Ага "все вокруг виноватые", кроме нас самих, "белых и пушистых"!
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круглосуточное "окно жизни" при каждом роддоме... ради этих безгрешных крох..
желающих усыновить - много..
и еще...я б даже не искал кукушку (никаких там преследований или наказаний...)
главное - что не убила (как в этой статье)...а просто отказалась (причин может быть много)
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У Львові було таке,дуже розрекламоване "вікно життя" в лікарні на рогу Огієнка-Городоцька,нижче собору Св.Юра...Багато про нього писалось,говорилось,довго туди ніхто нікого не клав і відповідно туди рідко почали заглядувати...Тому коли врешті поклали туди новонароджену дитинку вона лежала там поки не померла...Комусь "вікно життя",на якому піарились,в депутати лізли,а безпосередньо для тих,кому це робилось стало "вікном смерті"...Ось такий факт був у нас,про який мало говорилось,ось такі реаліі...
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