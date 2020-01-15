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Все про:суд (5712) Дугарь Яна (29)

 Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ+ФОТОрепортаж

Печерський райсуд Києва розглядає клопотання захисту підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь про обрання їй запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

З моменту обрання Яні Дугарь запобіжного заходу 13 грудня 2019 року минув понад місяць, і тому суд може розглянути питання про продовження або зміну запобіжного заходу. У зв'язку з цим, її захист подав клопотання про зміну запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Ріфом (Антоненком) ми досі не знайомі. З Кузьменко познайомилися у вересні 2019-го, - Дугарь

Яна Дугарь присутня на засіданні суду.

На самому початку засідання суд оголосив перерву на 2 години для ознайомлення прокурорів з матеріалами клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Дугарь.

Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь 01
Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь 02
Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь 03
Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь 04
Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь 05
Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь 06
Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь 07
Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь 08

Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь 09
Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь 10
Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь 11
Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напередодні Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Яною Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Адвокат Дугарь Коломієць показав власника саперної сумки, вилученої у його підзахисної: "Знайомтеся, це Андрій - сапер 25-ї бригади". ВIДЕО

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169961
 
 
 Топ коментарі
 
Там суцільний фуфєл.
"За версією слідства, Дугарь «проводила розвідку» біля будинку Шеремета та фотографувала на мобільний телефон камери спостереження довкола майбутнього місця злочину."

При цьому при обшуку у ней в гуртожитку вилучили саперну сумку, що належала її сусіду по гуртожитку. В таких сумках сапери переносять звичайні інструменти, вибухонебезпечних предметів там немає. Мабуть, "За версією слідства" для фотографування на мобільний така сумка вкрай необхідна.
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Власть с делом Шеремета жидко обосралась.
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я тоже люблю фильмы с Арнольдом, но наши "реформированные" суды уже свои методички имеют
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Якщо тобі нічого невідомо, то не пиши.
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Я так понимаю что тебе все на свете известно.
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Так Али и спрашивает, чем обоснована необходимость частичного ограничения свободы Дугарь. Это ж только у вас на лиге смеха все понятно...
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Там суцільний фуфєл.
"За версією слідства, Дугарь «проводила розвідку» біля будинку Шеремета та фотографувала на мобільний телефон камери спостереження довкола майбутнього місця злочину."

При цьому при обшуку у ней в гуртожитку вилучили саперну сумку, що належала її сусіду по гуртожитку. В таких сумках сапери переносять звичайні інструменти, вибухонебезпечних предметів там немає. Мабуть, "За версією слідства" для фотографування на мобільний така сумка вкрай необхідна.
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Ali Hasan - занимала активную про-украинскую позицию...., военный медик - спасала жизни биндеровцев.. (смотри фото)
сама в этом призналась...., и подтверждено многочисленными свидетелями..
заслужила зе-тюрьму без всяких сомнений..

Убивство Шеремета: Печерський райсуд обирає Дугарь запобіжний захід - Цензор.НЕТ 5647
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Величайший лидер современности сказал, что виновны! Значит, виновны...
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За отказ участвовать в следственных действиях должна пойти в СИЗО.
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А ты ,бот ЗЕблевотный должен пойти в спам
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В УПК нет наказания за отказ сотрудничать со следсвием.
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вот тебя и следует посадить ))
ты ведь отказался ))
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по моему, совсем не жидко, а оччччень густо....
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И третим слоем!
А Печерский суд должен быть расформирован и сравнен с землей, а на его месте должен быть построен выгул для собак! После усиленной дезинфекции расплавленной серой...
Читай историю Приключений Содома в Гоморре Печерской!
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Власть то может и обосралась виртуально, но в тюрьме реально сидят люди...

И большое подозрение что им впаяют немалые сроки...
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Не впаяют - не за шо, бо они даже сфальсифицировать уже не могут. Тянут волынку и ищут как спрыгнуть.
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За отказ участвовать в следственных действиях должна пойти в СИЗО.
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Вот сегодня прокуроры и расскажут об этом. Подозреваемый под домашним арестом обязан принимать участие в следственных действиях. Если Яна , будучи в таком статусе, этого не дотримуется, то должна посидеть в СИЗО на время следствия.
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То есть, Дидовик сам не знает о такой норме УК.
А если прокуроры не расскажут об ЭТОМ ?
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Без сомнения у подозреваемого есть обязанность являтся по вызову следователя на следственный эксперимент. Если подозреваемый игнорирует эту свою обязанность то должен быть помещен в СИЗО, что и произойдет сегодня.
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Если следователи нарушают права человека, например, не уведомляя вовремя ее адвоката о каких-то экспериментах и допросах, то могут идти лесом со своими хотелками.
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Пошла новая отмазка - "мы не знали!!!!!!".
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Они не Ванги. Адвокатов должны НАДЛЕЖАЩИМ образом вовремя уведомить.
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Что, следователи не знали, что надо уведомить адвокатов? Это не отмазка. Следаки и или прокурор должны получить выговор или быть отстранены от следствия.
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Это прямая ложь. Вверху видео, где адвокаты прямо утверждают, что не брали участь в следственном эксперименте потому что он им не нравится. Про отсутствие уведомлений ничего не говорится .
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Лжете именно вы когда утверждаете что уведомлений следствия они не получали. Даже адвокаты такой ерунды не несут, у них отмазка чисто гносеологическая.
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"Пошла новая отмазка - "мы не знали!!!!!!"." Это Вы написали?

А я в ответ написал
Что, следователи не знали, что надо уведомить адвокатов? Это не отмазка. Следаки и или прокурор должны получить выговор или быть отстранены от следствия.

Если бы Вы написали
"Адвокат защиты сказал:"мы не знали!."
То и ответ Вам был бы другой.
Учитесь писать ясно.
И еще Вам на заметку
3. К участию в следственном эксперименте могут быть привлечены подозреваемый, свидетель, защитник, представитель. Вместе с тем следует учитывать, что Конституция Украины (ст. 63) и КПК предоставляют подозреваемому право не свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников. Таким образом, согласие на участие в следственном эксперименте, а также дачи показаний во время него есть право подозреваемого, а не обязанностью. Его отказ участвовать в проведении следственного эксперимента, давать какие-либо объяснения, связанные с проведением следственного эксперимента, исключает возможность проведения этого следственного действия.



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Ключевой момент- "свидетельствовать против самого себя". Это самое ценное. Эти патриоты виновны и не хотят свидетельствовать против самих себя. Человечность, сострадание к жертвам насилия требуют признать этих негодяев виновными даже если следствию не удасться в полной мере дп\оказать их вину в суде.
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Ключевой момент - имеют право отказаться. И нигде в УК это не расценивается как док-во вины. Следственный эксперимент проводят, когда проверяют не было ли самооговора после получения признательных показаний. Если вместо этого людей в летней одежде гоняют по морозу, а потом делают выводы типа "Походка подозреваемого почти идентична" или "Подозреваемый сутулился как и преступник на видео" (а на самом деле сутулился от холода)
То грош цена таким докам грош цена. Но пркурор протокольчик составит о "Железных выводах экспертизы".
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Ні, Алочка. Пан бажає, щоб Яночка брала вину на себе. Як це вона відмовляється, наприклад, брати участь у слідчому експерименті, якщо вона цього не робила. А ці правники вимагають.
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Вообще-то там уже все следователи идеть в СИЗО - как минимум за недопуск адвокатов!
Ой блин, как бы так не вышло, шо они сами бы не просились в надежную камеру под круглосуточным наблюдением волонтеров - опасной вдруг может стать роль копилки секретов власти! Когда-то пра-пра-папередник Авакова с перепугу даже два раза себе в голову попал!
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Почему у подозреваемая тычет в телефон и никто это не пресекает.
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Конечно запрещено. Даже в криминальном кодексе прописано.
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Тролятино, у спам. І почитай кодекси. Не свої, кацапські, а наші. Державною мовою якої ти не знаєш.
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Тролятино кацапська, ти це розкажи тим вашим "терпилам" для яких вищий кайф - зробити селфі в автозаку і викласти ів Інстаграм. Поки телефон не відібрали. Посидь у спамі, тут тобі не там.
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Пускай тычет! Телефон на прослушке, а выявить пару подельников, совсем будет не лишним!
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Якіж ці прокурори-судді-слідчі духовно дріб'язкові в порівнянні з цією медичною сестрою. Вдивіться ...
Напевно, бояться посади, зарплати втратити, відпустивши невинувату дівчину-воїна?
Гній і годі. Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь - Цензор.НЕТ 8051
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убийцы должны сидеть в тюрьмах, даже если они умело маскировались под патриотов
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Они и не маскировались под "патриотов" и не собираются это делать. Достаточно просто насладится руским матом в их исполнении в зале суда.
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Патриоты воюют за Украину, независимо от того на каком языке они говорят или ругаются.
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Что с музыкантом? В каком секторе воевал?
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Это хорошо. Но хоть одну пулю в сторону руских послал? Или все на гитаре аккорды брал в тылу?
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Это вопрос к его сослуживцам и командирам. Но даже если он только мотивировал бойцов своими песнями, это вполне достойный вклад в борьбу против рашистов. Сам то небось как минимум батальон орков выкосил, раз так суров?
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Так и запишем - в боевых действиях участия не принимал.
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А надо написать "Mr. Grushev не располагает сведениями об участии Антоненко в боевых действиях, а Андрей Дидовик пытается этим манипулировать."
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И убийцы должны сидеть и следователи, которые фабрикуют дела против невиновных, даже если они просто исполняют волю начальства. Начальство такое также должно сидеть.
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Потрібно судити цю вбивцю!
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И Корчинская тут как тут. Прямо интересно чем зарабатывает на жизнь вся эта "группа поддержки", что может позволить себе жить в Киеве и ходить на суды в рабочий день.
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Якщо дівчина дійсно не винна, а її позорять, принижують, то треба буде новій владі і в першу чергу Рюкзакову, брати торбу і йти в "хату", зайти і попросити віртухая замкнути і викинути ключі і ніколи не виходити на свободу.
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За такою логікою всіх прокурорів та слідчих в Англії треба за грати бо там менше половини процесів з вироком "винен".
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Ні, пане Андрій. В Англії прокурори роблять свою справу згідно із законом і не коректно тут такі поравняння. В Англії прем*єерка і королева не ходять на брифінг поліції і не призначають винних ще до рвішення суду. Там міністр не назначає винними, а чекають суду. Тут різні системи і різні підходи. Перед тим, як таке писати, поставте себе на місце цієї дівчини і спробуйте щось зробити, доказати, а це більще, коли ви не винні. Вину мають доказувати поліцейські-слідчі, а не брати на себе вину підозрювана. Про вину має сказати суд. І вона визначає своє право, погоджуватися на ці слідчі дії, чи ні. Можде їй ще явку з повинною оформити, як це хоче слідчий? Це також слідча дія, чи ні???
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В Україні так само ніхто нікого не визнає винним до рішення суду. А теза про те, що підозрюваний має право визначати в яких слідчих діях він хоче приймати участь а в яких не хоче є абсурдом.
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Це не теза, це право кожного громадянина України, закріплене в статті 63 Конституції України
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гребаный позор, дожится чтоб судей контролировать надо, распустить весь корпус судейский эта лавочка давно на карман работает, какой тогда вообще смысл в судопроизводстве если их надо контролировать
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І наглядно видно, що як сідді приймають рішення при світлі(коли є преса і люди) то таке рішення більше правильне і не таке, яке приймається в темному кабінеті. Ось таких маємо сіддів. Мені здається, що в такій країні, як у нас, треба суддю при отримані справи через електронну систему, зразу ізолювати, посадиди на казарму під охорону без телефону, інтернету, без зустрічей і сіддя приймає рішення. Там не буде, ні втручання, ні підсказок і такі рішення будуть дуже оперативними. Бо навіщо їм сидіти в казармі. І всі проблеми пропадуть.
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Герою України Яні Дугарь - повне виправдання!!!!!!!!!
Авакова і Зеленського у відставку!!!!!!!!!!!!!!!!
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Рожа у нее тупой алкашки.
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Знаєте, що повинні винести звичайні люди, у тому числі і зелено-зачаровані?
А це те, що можна посадити будь кого. І у вас у разі відсутності достатньої суми грошей не буде а ні пристойного адвоката, а ні експертизи. І жити вам не буде за що, наприклад при домашньому арешті. Вас, просто тупо закриють із самими ідіотичними формулюваннями у звинуваченні. Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь - Цензор.НЕТ 1606
З Яною, зрозуміло, то уже перебір, але тут і гроші на захист збирають, і адвокати є, але цей зелений каток не зупиняється.
Вихід тільки один - вичистити плісняву і каток відправити на металобрухт, без намагань перефарбувати. Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь - Цензор.НЕТ 2075
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А чего Маруся за них вписывается, они же хотели ее грохнуть?
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