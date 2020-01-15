 Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
З моменту обрання Яні Дугарь запобіжного заходу 13 грудня 2019 року минув понад місяць, і тому суд може розглянути питання про продовження або зміну запобіжного заходу. У зв'язку з цим, її захист подав клопотання про зміну запобіжного заходу.
Яна Дугарь присутня на засіданні суду.
На самому початку засідання суд оголосив перерву на 2 години для ознайомлення прокурорів з матеріалами клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Дугарь.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напередодні Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Яною Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
"За версією слідства, Дугарь «проводила розвідку» біля будинку Шеремета та фотографувала на мобільний телефон камери спостереження довкола майбутнього місця злочину."
При цьому при обшуку у ней в гуртожитку вилучили саперну сумку, що належала її сусіду по гуртожитку. В таких сумках сапери переносять звичайні інструменти, вибухонебезпечних предметів там немає. Мабуть, "За версією слідства" для фотографування на мобільний така сумка вкрай необхідна.
сама в этом призналась...., и подтверждено многочисленными свидетелями..
заслужила зе-тюрьму без всяких сомнений..
ты ведь отказался ))
А Печерский суд должен быть расформирован и сравнен с землей, а на его месте должен быть построен выгул для собак! После усиленной дезинфекции расплавленной серой...
Читай историю Приключений Содома в Гоморре Печерской!
И большое подозрение что им впаяют немалые сроки...
А если прокуроры не расскажут об ЭТОМ ?
А я в ответ написал
Что, следователи не знали, что надо уведомить адвокатов? Это не отмазка. Следаки и или прокурор должны получить выговор или быть отстранены от следствия.
Если бы Вы написали
"Адвокат защиты сказал:"мы не знали!."
То и ответ Вам был бы другой.
Учитесь писать ясно.
И еще Вам на заметку
3. К участию в следственном эксперименте могут быть привлечены подозреваемый, свидетель, защитник, представитель. Вместе с тем следует учитывать, что Конституция Украины (ст. 63) и КПК предоставляют подозреваемому право не свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников. Таким образом, согласие на участие в следственном эксперименте, а также дачи показаний во время него есть право подозреваемого, а не обязанностью. Его отказ участвовать в проведении следственного эксперимента, давать какие-либо объяснения, связанные с проведением следственного эксперимента, исключает возможность проведения этого следственного действия.
То грош цена таким докам грош цена. Но пркурор протокольчик составит о "Железных выводах экспертизы".
Ой блин, как бы так не вышло, шо они сами бы не просились в надежную камеру под круглосуточным наблюдением волонтеров - опасной вдруг может стать роль копилки секретов власти! Когда-то пра-пра-папередник Авакова с перепугу даже два раза себе в голову попал!
Напевно, бояться посади, зарплати втратити, відпустивши невинувату дівчину-воїна?
Гній і годі.
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
13 декабря 2019 г. ·
До уваги представників ЗМІ! З приводу затримання сержанта Антоненко Андрія, якого підозрюють у скоєнні злочинуАнтоненко Андрій Сергійович проходить військову службу за контрактом в лавах Сил спеціальних операцій з липня 2017 року, в Командуванні ССО з червня 2019 року. За час проходження служби характеризується позитивно.
Авакова і Зеленського у відставку!!!!!!!!!!!!!!!!
А це те, що можна посадити будь кого. І у вас у разі відсутності достатньої суми грошей не буде а ні пристойного адвоката, а ні експертизи. І жити вам не буде за що, наприклад при домашньому арешті. Вас, просто тупо закриють із самими ідіотичними формулюваннями у звинуваченні.
З Яною, зрозуміло, то уже перебір, але тут і гроші на захист збирають, і адвокати є, але цей зелений каток не зупиняється.
Вихід тільки один - вичистити плісняву і каток відправити на металобрухт, без намагань перефарбувати.