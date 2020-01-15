 Убивство Шеремета: Печерський райсуд продовжить розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь 17 січня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

З моменту обрання Яні Дугарь запобіжного заходу 13 грудня 2019 року минув понад місяць, і тому суд може розглянути питання про продовження або зміну запобіжного заходу. У зв'язку з цим, її захист подав клопотання про зміну запобіжного заходу.

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Яна Дугарь присутня на засіданні суду.

На самому початку засідання суд оголосив перерву на 2 години для ознайомлення прокурорів з матеріалами клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Дугарь.

Після перерви захист оголосив низку клопотань, зокрема про готовність взяти Дугарь на поруки. Також адвокати просять суд перенести засідання, щоб частина свідків могли взяти в ньому участь.

У підсумку суддя вирішив допитати тих свідків, які вже присутні в будівлі суду. Також суддя попросив припинити на час допиту свідків онлайн-трансляції, щоб вони не могли почути свідчення один одного.

Після допиту двох свідків суд постановив перенести засідання на 17 січня на 12:30.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напередодні Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Яною Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".