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Все про:суд (5712) Дугарь Яна (29)

 Убивство Шеремета: Печерський райсуд продовжить розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь 17 січня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський райсуд Києва сьогодні, 15 січня, розпочав розгляд клопотання захисту підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь про обрання їй запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

З моменту обрання Яні Дугарь запобіжного заходу 13 грудня 2019 року минув понад місяць, і тому суд може розглянути питання про продовження або зміну запобіжного заходу. У зв'язку з цим, її захист подав клопотання про зміну запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Ріфом (Антоненком) ми досі не знайомі. З Кузьменко познайомилися у вересні 2019-го, - Дугарь

Яна Дугарь присутня на засіданні суду.

На самому початку засідання суд оголосив перерву на 2 години для ознайомлення прокурорів з матеріалами клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Дугарь.

Після перерви захист оголосив низку клопотань, зокрема про готовність взяти Дугарь на поруки. Також адвокати просять суд перенести засідання, щоб частина свідків могли взяти в ньому участь.

У підсумку суддя вирішив допитати тих свідків, які вже присутні в будівлі суду. Також суддя попросив припинити на час допиту свідків онлайн-трансляції, щоб вони не могли почути свідчення один одного.

Після допиту двох свідків суд постановив перенести засідання на 17 січня на 12:30.

Убивство Шеремета: Печерський райсуд продовжить розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь 17 січня 01
Убивство Шеремета: Печерський райсуд продовжить розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь 17 січня 02
Убивство Шеремета: Печерський райсуд продовжить розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь 17 січня 03
Убивство Шеремета: Печерський райсуд продовжить розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь 17 січня 04
Убивство Шеремета: Печерський райсуд продовжить розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь 17 січня 05
Убивство Шеремета: Печерський райсуд продовжить розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь 17 січня 06
Убивство Шеремета: Печерський райсуд продовжить розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь 17 січня 07
Убивство Шеремета: Печерський райсуд продовжить розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь 17 січня 08

Убивство Шеремета: Печерський райсуд продовжить розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь 17 січня 09
Убивство Шеремета: Печерський райсуд продовжить розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь 17 січня 10
Убивство Шеремета: Печерський райсуд продовжить розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь 17 січня 11
Убивство Шеремета: Печерський райсуд продовжить розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь 17 січня 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напередодні Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Яною Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Адвокат Дугарь Коломієць показав власника саперної сумки, вилученої у його підзахисної: "Знайомтеся, це Андрій - сапер 25-ї бригади". ВIДЕО

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169961
 
 
 Топ коментарі
 
Ali Hasan - занимала активную про-украинскую позицию...., военный медик - спасала жизни биндеровцев.. (смотри фото)
сама в этом призналась...., и подтверждено многочисленными свидетелями..
заслужила зе-тюрьму без всяких сомнений..

Убивство Шеремета: Печерський райсуд обирає Дугарь запобіжний захід - Цензор.НЕТ 5647
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Там суцільний фуфєл.
"За версією слідства, Дугарь «проводила розвідку» біля будинку Шеремета та фотографувала на мобільний телефон камери спостереження довкола майбутнього місця злочину."

При цьому при обшуку у ней в гуртожитку вилучили саперну сумку, що належала її сусіду по гуртожитку. В таких сумках сапери переносять звичайні інструменти, вибухонебезпечних предметів там немає. Мабуть, "За версією слідства" для фотографування на мобільний така сумка вкрай необхідна.
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с этого скота бородатого который якобы вершит правосудие неплохо бы шкуру содрать и кресло оббить
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Вопрос если не суд то кто должен выносить решение о виновности и не виновности обвиняемых что практикуется во всех цивилизованных странах мира?
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Я вас тоже послать могу.. тут много ума не надо)) тут вопрос что делать? Кто должен выносить решения о виновности и не виновности в государстве? Или может государство вообще ни к чему? Как минимум правовое? Толпа, народ, анархия?
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в твоем случае мистер линч ))))... и таки будет )))
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Больной вернись в палату! укол пропустишь.
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да ты таки испугался и в штаны наложил)))))
жалобу напиши... в спортлото..)))
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Какой может быть страх перед клоуном под прокси в итернете которые пишет комментарии космической глупости?
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может - не может... но ты то в штаны наложил )))
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Корчинская с мужем. Эти правильные приговоры вынесут. А потом им еще правильней приговор вынесут другие лица. Так и будет крутится красное колесо гражданской войны.
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Отпустить и извинится. Приказ народа Украины. За неисполнение высшая мера после смены власти. Это не угроза - это воля украинского народа.
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Ну уж нет.
На нарах должны оказаться все те, кто это поганое дело склепал.
Просто "извиниться" - не получится больше, уж извините.
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Они не отпустят и получат высшую меру. Поэтому всё по плану. Время бежит быстро и смена власти не за горами.
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Раз они сами так напрашиваются, то так и будет
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Ну, не надо полумер, Судоплатов за свои злодеяния вроде очутился на нарах, а на деле - в санатории для идиотов, а потом был реабилитирован.
Как альтернативу могу предложить чисто украинскую альтернативу - палю после чего - европейская практика, через повещание за яйца, как муссолини.
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аццкий цирк..., столько людей вовлечены в это представление, а человек просто не виновен -не был, не состоял, не участвовал..., но все тратят время, нервы и чужие деньги...
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попробуете ее закрыть клянусь завтра я выйду
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ну наверное незря я на бамбас ездил что то придумаю, они меня знают да и парни думаю не зассат подтянутся
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Ну а требовать то чего будете? Суда "по понятиям"?
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На то есть государственный орган- суд. Справедливость в вашем понятии это банда гопников у которой основной инструмент это запугивание?
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банда гопников это ваши судьи которые свои хоромы немогут пояснить, а я всю жизнь до войны на скорой работал гопник из меня так себе
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Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются
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Да угомонитесь вы уже! Революционер-романтик! Было уже это все в 2014м во главе со всеми этими Парасюками, казаками Гаврилюками, Мустафой Найемом и Таней Черновол.. и где теперь эти герои революций? Должности сытые получили а бардак как был так и остался.. или вы тоже надеетесь при новом шухере что то себе урвать?
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нит, революции будут пока всю мразь не выведем
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Не выведите.. шайка негодяев у власти будет менять шайку негодяев. а вот страну окончательно развалить я думаю у вас получится может вполне.
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Зверобой такая медийная стала, все её знают теперь. А че она на этом суде делает? Кабинетом ошиблась?
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Хочет узнать, они реально хотели ее грохнуть или только напугать.
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В чому прикол!? Ні в чому не повинних патріотів, захисників України, пресують, судять, садять а вбивць українців, вбивць і катів військових ЗСУ, відвертих ворогів України відпускають по обміну!!!!! Де тут Зебіли сенс!?
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сенс і зебіли: ці поняття не сумісні
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Нема ніяких зебілів і мародерів. Є українці і вони за Зєлю і Пєцю на нари.
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Зеленскогои его подельников
будут судить в Печерском суде
так как это самый-самый суд
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