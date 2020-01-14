 Посли Латвії та Естонії відвідали позиції українських військових на передньому краї в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Перебуваючи в одній із механізованих бригад, дипломати відмовилися від протокольного офіціозу, і в дружній і невимушеній обстановці поспілкувалися з військовослужбовцями підрозділу.

Зокрема, посол Латвійської Республіки в Україні Пойканс, на знак поваги до нашої країни, спілкуючись із бійцями, звертався до них українською мовою. "Я дуже пишаюся тим, що я зараз тут, з вами, справжніми героями України. Ви робите дуже велику і почесну справу - захищаєте свою рідну землю від окупантів. Нехай Вас завжди оберігає Господь Бог і супроводжує удача й успіх. Все буде Україна", - сказав гість із Латвії.

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Наші партнери з Прибалтики приїхали до захисників України не з порожніми руками. Кулінарним сюрпризом для наших воїнів став обід, власноруч приготований групою капеланів національних Збройних Сил Латвії - рагу Болоньєзе до італійської пасти.

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Під час обіду учасники обговорили нагальні питання життя і побуту захисників України, також іноземні гості подякували воїнам за мужність і доблесть, яку вони щодня демонструють, даючи відсіч збройній агресії Російської Федерації.