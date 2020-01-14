 Посли Латвії та Естонії відвідали позиції українських військових на передньому краї в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Перебуваючи в одній із механізованих бригад, дипломати відмовилися від протокольного офіціозу, і в дружній і невимушеній обстановці поспілкувалися з військовослужбовцями підрозділу.
Зокрема, посол Латвійської Республіки в Україні Пойканс, на знак поваги до нашої країни, спілкуючись із бійцями, звертався до них українською мовою. "Я дуже пишаюся тим, що я зараз тут, з вами, справжніми героями України. Ви робите дуже велику і почесну справу - захищаєте свою рідну землю від окупантів. Нехай Вас завжди оберігає Господь Бог і супроводжує удача й успіх. Все буде Україна", - сказав гість із Латвії.
Наші партнери з Прибалтики приїхали до захисників України не з порожніми руками. Кулінарним сюрпризом для наших воїнів став обід, власноруч приготований групою капеланів національних Збройних Сил Латвії - рагу Болоньєзе до італійської пасти.
Під час обіду учасники обговорили нагальні питання життя і побуту захисників України, також іноземні гості подякували воїнам за мужність і доблесть, яку вони щодня демонструють, даючи відсіч збройній агресії Російської Федерації.
Перспективніше послуговуватись принципом, що прописаний в парламенті Англії - "немає постійних друзів і постійних ворогів, є постійні інтереси". А ви своїми "брати" більше на кавказця схожі.
да и разница вофке а они потом яхты, телефоны покупает, да ещё, конечно и вам отваливает, ведь вам надо довать столько чтоб могли для нас добивать ресурсы и вы преждевременно коньки не отбросили.
Ну а ты о трусах не ответил.
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" От Путина ждут новых побед.
Война и поправки в Конституцию - вот чем займутся депутаты сразу после возвращения с новогодних каникул....."