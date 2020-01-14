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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Латвія (265) посол (578) Естонія (290) Донбас (12940)

 Посли Латвії та Естонії відвідали позиції українських військових на передньому краї в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Іноземна делегація на чолі з послами Латвійської Юрісом Пойкансом і Естонської Республік Каймо Кууском відвідала позиції українських військових на передньому краї в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Посли Латвії та Естонії відвідали позиції українських військових на передньому краї в зоні ООС 01

Перебуваючи в одній із механізованих бригад, дипломати відмовилися від протокольного офіціозу, і в дружній і невимушеній обстановці поспілкувалися з військовослужбовцями підрозділу.

Зокрема, посол Латвійської Республіки в Україні Пойканс, на знак поваги до нашої країни, спілкуючись із бійцями, звертався до них українською мовою. "Я дуже пишаюся тим, що я зараз тут, з вами, справжніми героями України. Ви робите дуже велику і почесну справу - захищаєте свою рідну землю від окупантів. Нехай Вас завжди оберігає Господь Бог і супроводжує удача й успіх. Все буде Україна", - сказав гість із Латвії.

Посли Латвії та Естонії відвідали позиції українських військових на передньому краї в зоні ООС 02

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Посли Латвії та Естонії відвідали позиції українських військових на передньому краї в зоні ООС 03
Посли Латвії та Естонії відвідали позиції українських військових на передньому краї в зоні ООС 04

Наші партнери з Прибалтики приїхали до захисників України не з порожніми руками. Кулінарним сюрпризом для наших воїнів став обід, власноруч приготований групою капеланів національних Збройних Сил Латвії - рагу Болоньєзе до італійської пасти.

Посли Латвії та Естонії відвідали позиції українських військових на передньому краї в зоні ООС 05

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Посли Латвії та Естонії відвідали позиції українських військових на передньому краї в зоні ООС 06
Посли Латвії та Естонії відвідали позиції українських військових на передньому краї в зоні ООС 07

Під час обіду учасники обговорили нагальні питання життя і побуту захисників України, також іноземні гості подякували воїнам за мужність і доблесть, яку вони щодня демонструють, даючи відсіч збройній агресії Російської Федерації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169916
 
   
 Топ коментарі
 
Благодарность друзьям Украины -прибалтобандеровцам☝️☝️☝️. Помогают выполнять обязанности президента Украины главзебилу без главзебила. Ибо оно сцыт☝️☝️☝️
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хорошо сивохи не было, а то всё сожрал бы.
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Надо было туда ещё фрау Риббентроп за патлы притаскать и мсье Макарона подсрачниками пригнать, падлюк !!! Послы Латвии и Эстонии посетили позиции украинских военных на переднем крае в зоне ООС - Цензор.НЕТ 1479
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Благодарность друзьям Украины -прибалтобандеровцам☝️☝️☝️. Помогают выполнять обязанности президента Украины главзебилу без главзебила. Ибо оно сцыт☝️☝️☝️
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хорошо сивохи не было, а то всё сожрал бы.
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Час відходити від скрєпних "брати та сестри".
Перспективніше послуговуватись принципом, що прописаний в парламенті Англії - "немає постійних друзів і постійних ворогів, є постійні інтереси". А ви своїми "брати" більше на кавказця схожі.
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посол Латвийской Республики в Украине Пойканс, в знак уважения к нашей стране, общаясь с бойцами, обращался к ним на украинском языке - не ну естественно, иму же не руцкоговорящая челюсть, вот только, а Рижский Чёрный бальзамчик привёз, ну для лекарств конечно. taki proizvodim az s 1752

Посли Латвії та Естонії відвідали позиції українських військових на передньому краї в зоні ООС - Цензор.НЕТ 3510
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Они готовы воевать с Россией до последнего Украинца. Господин Посол Эстонии, а какой товарооборот Вашей страны с Россией?
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выкачивает деньги из рашки, но помни деньги а сруские фубли, да ещё, ваши руцкие много трусов покупает, разскажи ка, что за акополипсис у вас там с производством трусов?
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"выкачивает деньги из рашки" Россия больше продает чем покупает. https://ru-stat.com/date-M201607-201707/RU/trade/EE
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так я ж не против, только продаёт за полцену ресурсы и покупает изделия по полной цене - так что всё пучком.

да и разница вофке а они потом яхты, телефоны покупает, да ещё, конечно и вам отваливает, ведь вам надо довать столько чтоб могли для нас добивать ресурсы и вы преждевременно коньки не отбросили.
Ну а ты о трусах не ответил.
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"так я ж не против, только продаёт за полцену ресурсы и покупает изделия по полной цене" - так что всё пучком. Полная чушь делитанта. Покупают продукцию машинистроения по полной цене. Про трусы с бабой своей поговори. Я на чушь несусветную стараюсь не отвечать..
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нет это вашу бабу арестовали и ещё и конечно ваши пограничники, она е могла до конца обьяснить, на что ей 50 000 штук да ещё разнова размера Посли Латвії та Естонії відвідали позиції українських військових на передньому краї в зоні ООС - Цензор.НЕТ 4263
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У моей страны нет общей границы с Россией, *******.
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э скрепоносец, а там уже в адресе что данные о 2017г июль, и не стыдно скрепоносец, сегодня уже 2020.
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В 18 году каждый день гибли Украинцы. А Эстония с Кацапстаном торговала. Потому я дал данные по 18 году.
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В 2018 году товарооборот России с Эстонией составил 3 069 469 816 долл. США, увеличившись на 16,89% (443 489 750 долл. США) по сравнению с 2017 годом. Лицемеры европейские!
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А тем временем в Московии: СМИ "Росбалт".
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" От Путина ждут новых побед.

Война и поправки в Конституцию - вот чем займутся депутаты сразу после возвращения с новогодних каникул....."
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