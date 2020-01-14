 Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР. ФОТОрепортаж

Фотозвіт про роботу Верховної Ради за 14 січня від кореспондента Цензор.НЕТ.

Жан Беленюк зі "СН"







Перший віцеспікер Руслан Стефанчук





Депутатські розмови

Селфі в залі

Ірина Геращенко з "ЄС"

Максим Пашковський зі "СН" з колегами

Олександр Куницький зі "СН"





Андрій Іванчук з колегами

Святослав Вакарчук (Голос) і Мустафа Джемилєв (ЄС) з колегою





Ольга Коваль зі "СН" фарбує губи в залі парламенту

Олександр Дубинський зі "СН"

Андрій Герус зі "СН" з колегою

Нарада нардепів з "СН"





Жестикуляція нардепа з "СН"

Депутатські таємниці





Ірина Аллахвердієва з "СН" з колегами

Марія Мезенцева зі "СН"

Нарада фракції "ОПЗЖ" вид зверху - Віктор Медведчук, Нестор Шуфрич і Вадим Рабінович