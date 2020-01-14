 Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР. ФОТОрепортаж

Фотозвіт про роботу Верховної Ради за 14 січня від кореспондента Цензор.НЕТ.
Жан Беленюк зі "СН"
Перший віцеспікер Руслан Стефанчук
Депутатські розмови
Селфі в залі
Ірина Геращенко з "ЄС"
Максим Пашковський зі "СН" з колегами
Олександр Куницький зі "СН"
Андрій Іванчук з колегами
Святослав Вакарчук (Голос) і Мустафа Джемилєв (ЄС) з колегою
Ольга Коваль зі "СН" фарбує губи в залі парламенту
Олександр Дубинський зі "СН"
Андрій Герус зі "СН" з колегою
Нарада нардепів з "СН"
Жестикуляція нардепа з "СН"
Депутатські таємниці
Ірина Аллахвердієва з "СН" з колегами
Марія Мезенцева зі "СН"
Нарада фракції "ОПЗЖ" вид зверху - Віктор Медведчук, Нестор Шуфрич і Вадим Рабінович