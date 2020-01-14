 Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Яка різниця?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепам підвищать зарплату приблизно на 3 тис. грн, - Разумков
Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про зарплати нардепів: мають отримувати від 70 тис. до 100 тис. грн
Поспішив...
Стратегічні партнери
За логікою
Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов. ФОТО
... разом із Сурковим
Кремлівські байки
Трамп водить Маланку
Голуб миру
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Зебилы кушайте, необляпайтесь!
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