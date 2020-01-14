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 Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Яка різниця?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепам підвищать зарплату приблизно на 3 тис. грн, - Разумков

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про зарплати нардепів: мають отримувати від 70 тис. до 100 тис. грн

Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Поспішив...

Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Стратегічні партнери

Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

За логікою

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов. ФОТО

Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

... разом із Сурковим

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео телефонував Зеленському, щоб дізнатися, що він робить в Омані, - Єлісєєв

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін

Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Кремлівські байки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продовження закону про особливий статус Донбасу - крок у правильному напрямку, але закон має стати безтерміновим, - Путін

Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Трамп водить Маланку

Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Голуб миру

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169879
 
   
 Топ коментарі
 
Спасибо жителям Кривбасса за президента....
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Зеклоуны-вылазьте из под плинтуса пообщаемся !
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да и жителям Болграда за президента казнокрада Кремлевские басни, стратегические партнеры, голубь мира. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2579
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никто, правда, не доказал ничего, хоть труба из штанов выпрыгивала так хотела что-то сварганить, но для зебилов ведь это неважно... я пральна грю?
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Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8336он в кривбассе жил меньше,чем в киеве!так что пеняйте в другую сторону
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Хорошие фотожабы, а главное всё остро по теме. Представляю подгорание ЗЕлёных пуканов....
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Зеклоуны-вылазьте из под плинтуса пообщаемся !
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Трамп водить Маланку, це 5. Хто ж той витончений креативник?
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ЗЕбики а шо вы не смеётесь??? Вы ж у нас приколисты - юмористы, любители юморка аля Шапито 95..Где ж вы пропали? Странно, а шутейки про Украину порноактрису вам хорошо заходили...ржали всем ЗЕбильным стадом. А тут шо приуныли.....веселей харю делайте ЗЕбилы , МВФ таким кислым мордякам денег не даст.
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4 000 под матрац прячут от тёщи...деньги серьёзные.
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Как всегда все супер и в точку!
Зебилы кушайте, необляпайтесь!
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а среди дИпутатов хоть Адин учитель есть???
$4000 ...))))
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Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, a ***** не примет участие, потому-что тупое плешивое чмо.
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