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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Генштаб ЗС (438) НАТО (2216) Хомчак (91)

 Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 січня, в Брюсселі начальник Генерального штабу України генерал-полковник Руслан Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів у форматі з операційними партнерами Місії "Рішуча підтримка" (Афганістан).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 01

Також під час візиту в штаб-квартиру НАТО Хомчак провів зустрічі з начальниками штабів оборони Збройних Сил Великої Британії та Румунії і начальниками Генеральних штабів Збройних Сил Литви і Польщі. Йшлося про поглиблення військового діалогу між Збройними Силами України та арміями країн НАТО, також обговорювалися актуальні аспекти військового співробітництва.

Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 02
Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупація Криму стала спусковим гачком до посилення можливостей НАТО, - Столтенберг

Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 04Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 05
Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 06
Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 07

Напередодні, начальник Генерального штабу України відвідав Стратегічне командування НАТО з операцій у місті Монс (Королівство Бельгія), де зустрівся з заступником Верховного Головнокомандувача Об'єднаних ЗС НАТО в Європі генералом Джеймсом Еверардо (Велика Британія).

Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 08

Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 09

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169859
 
   
 Топ коментарі
 
Дезертира, который кинул журналистов и раненого солдата, оставив их оккупантам, а сам хутко смылся, принимают на высшем уровне НАТО. Вот в такое время и живем.
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на уровне начальников.....не его уровень, однозначно
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А морда у Хомчака заметно округлилась с момента его назначения )))) Видать и впрямь в армии кормить хорошо начали ... )))) ЗереХВормы однако .... ))))
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на уровне начальников.....не его уровень, однозначно
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Місія по Авганістану. Насторожує. Виникають якісь історичні асоціації.
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Будет проводить семинары на тему- как нужно героически бросать подразделения в бою, и смело убегать, сохраняя свою ценную шкуру, во имя родины и победы.
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А морда у Хомчака заметно округлилась с момента его назначения )))) Видать и впрямь в армии кормить хорошо начали ... )))) ЗереХВормы однако .... ))))
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Дезертира, который кинул журналистов и раненого солдата, оставив их оккупантам, а сам хутко смылся, принимают на высшем уровне НАТО. Вот в такое время и живем.
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Что-то у Хомчака на фото погоны меняются... Перепутал чей-то пиджак? Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов - Цензор.НЕТ 575
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Мабуть ділився досвідом - як треба віджимати ресурси у конкурентів і виходити з котлів.
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План роботи на тиждень, план роботи на день, план роботи на місяць, конспект по складанню конспектів, конспект не встановленого зразку, бирка не встановленого розміру і не на встановленій відстані, шрифт на бірці не встановленого зразку. Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов - Цензор.НЕТ 1791
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Є такі рослини-паразити.Можна тільки уявити яку відразу викликають вони у людей які є дійсно справжніми спецами у своїх країнах.....особливо після поведінки ПА і міністерств і силових структур України після трагедії в Омані.....кремлівці здорово заткнули беню-не платить або хоче більшого...це сюр на весь світ....а ще хочуть землю продати...і зробити з нас біженців як із сирійців.
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