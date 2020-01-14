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Все про:Одеса (2275) пожежа (1987) ДСНС (2228) ДБР (768)

 Ексглаві одеської ДСНС повідомили про підозру через пожежі в таборі "Вікторія", психіатричній лікарні, готелі "Токіо Стар" та коледжі, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР повідомило про підозру колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуації в Одеській області. Експосадовець підозрюється у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що підозрюваний, будучи службовою особою відповідальною за здійснення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, неналежно виконував свої службові обов'язки. У результаті чого у 2017 та 2019 роках на території м. Одеса сталося чотири масштабні пожежі:

  • на території комунального позашкільного навчального закладу "Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс "Вікторія";
  • на території комунального некомерційного підприємства "Одеський обласний центр психічного здоров’я";
  • у приміщенні готелю "ТОКІО СТАР";
  • у приміщенні ДВНЗ "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу".

Вказані події призвели до загибелі 32 людей, а також спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 4 млн 907 тис 589 грн.

У разі доведення вини експосадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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Ексглаві одеської ДСНС повідомили про підозру через пожежі в таборі Вікторія, психіатричній лікарні, готелі Токіо Стар та коледжі, - ДБР 01
Ексглаві одеської ДСНС повідомили про підозру через пожежі в таборі Вікторія, психіатричній лікарні, готелі Токіо Стар та коледжі, - ДБР 02
Ексглаві одеської ДСНС повідомили про підозру через пожежі в таборі Вікторія, психіатричній лікарні, готелі Токіо Стар та коледжі, - ДБР 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169858
 
 
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Это он на своей Ауди расписывается? Значит исполнял обязанности очень хорошо. Для себя и родичей.
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А хто в "Вікторії" лєнточку чик-чик??
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Здерут денег и отпустят - народ Украины этот прикол уже знает.
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за 32 человека и 5 млн. грн. - от 2-х до 5-ти... В этой стране пожары никогда не закончатся.. Жечь выгодно..
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вот вам и факт на лицо ,зацените Ауди А6 у пожарника ..сколько стоит такая машина а обслуживать ее это нереально как для меня ..Вот машинку и купил на взятки ,закрывая глаза на наркшения ..Цена такой взятки -человеческие жизни ...Я не согласен суд должен ему 15 лет а то и пожизненое присудить
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Так "Вікторію" спалила вихователька своїм підписом у журнальчику. Цей дядя нєуінауат!
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Нефігаси собі на яку машинку "наколядував" цей чиновник....
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вдумайтесь!! оно занимало должность пока не сгорел третий обьект. два серьезнейших пожара это же фигня.
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Безалаберна влада! Стільки випадків і тільки тепер?
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