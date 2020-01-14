 86-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та розчленуванні дружини на Рівненщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

Повідомлення про виявлене закривавлене тіло матері біля будинку в селі Городець Володимирецького району в поліцію надійшло близько 14 годин від 55-річного сина, який живе в селі Стара Рафалівка.

"На подвір’ї лежало розчленоване тіло 87-річної господині, а поруч — сокира та ніж. 86-річний чоловік загиблої на той момент перебував у будинку. Пояснити, що сталося, не зміг, зазначивши лише, що порався по господарству. Поліцейські встановили, що він завдав сокирою множинні удари по тілу дружини та в подальшому відтяв верхні та нижні кінцівки", - йдеться в повідомленні.

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Слідчі Володимирецького відділення поліції встановлюють усі обставини вчиненого злочину в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу. Тіло направлено в морг. Судово-медичні експерти встановлюватимуть причину та інші обставини смерті.

Чоловіка загиблої затримали. Через погіршення стану здоров’я затриманого помістили до спецпалати медзакладу під цілодобову охорону. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою".

Поліцейські також з'ясували, що жінка втратила зір і була обмежена в пересуванні. За нею доглядав чоловік, який теж погано бачить.

Сусіди характеризують сім'ю, яка виховала двох дочок і сина, тільки з позитивного боку, в тому числі 86-річного чоловіка. Що спонукало його до такого вчинку - не можуть зрозуміти.













