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Все про:Нацполіція (8815) Рівненщина (483) вбивство (2032)

 86-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та розчленуванні дружини на Рівненщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали 86-річного чоловіка на Рівненщині, його підозрюють у вбивстві і розчленуванні 87-річної дружини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

Повідомлення про виявлене закривавлене тіло матері біля будинку в селі Городець Володимирецького району в поліцію надійшло близько 14 годин від 55-річного сина, який живе в селі Стара Рафалівка.

"На подвір’ї лежало розчленоване тіло 87-річної господині, а поруч — сокира та ніж. 86-річний чоловік загиблої на той момент перебував у будинку. Пояснити, що сталося, не зміг, зазначивши лише, що порався по господарству. Поліцейські встановили, що він завдав сокирою множинні удари по тілу дружини та в подальшому відтяв верхні та нижні кінцівки", - йдеться в повідомленні.

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Слідчі Володимирецького відділення поліції встановлюють усі обставини вчиненого злочину в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу. Тіло направлено в морг. Судово-медичні експерти встановлюватимуть причину та інші обставини смерті.

Чоловіка загиблої затримали. Через погіршення стану здоров’я затриманого помістили до спецпалати медзакладу під цілодобову охорону. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою".

Поліцейські також з'ясували, що жінка втратила зір і була обмежена в пересуванні. За нею доглядав чоловік, який теж погано бачить.

Сусіди характеризують сім'ю, яка виховала двох дочок і сина, тільки з позитивного боку, в тому числі 86-річного чоловіка. Що спонукало його до такого вчинку - не можуть зрозуміти.

86-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та розчленуванні дружини на Рівненщині, - Нацполіція 01
86-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та розчленуванні дружини на Рівненщині, - Нацполіція 02
86-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та розчленуванні дружини на Рівненщині, - Нацполіція 03
86-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та розчленуванні дружини на Рівненщині, - Нацполіція 04
86-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та розчленуванні дружини на Рівненщині, - Нацполіція 05
86-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та розчленуванні дружини на Рівненщині, - Нацполіція 06
86-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та розчленуванні дружини на Рівненщині, - Нацполіція 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169821
 
 
 Топ коментарі
 
а смотрите какая печь выбеленная...
т.е. нормальные люди - хорошие хозяева...везде чисто, хоть и инвалиды...а тут такое...
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наконец то довела, во терпение у старого.
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а смотрите какая печь выбеленная...
т.е. нормальные люди - хорошие хозяева...везде чисто, хоть и инвалиды...а тут такое...
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Що ти мелеш... гарні господарі це інше, а "нармальные люди" це інше. 86-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та розчленуванні дружини на Рівненщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 672
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шо не так? гарні господарі і нормальні люди - це що... протилежність? несумісніть?
що "інше" ?
я не мав на увазі психічний стан, або можливий зрив...припадок... діда тощо
я мав на увазі - нормальні, тобто прості, звичайні, пересічні, охайні...не алкашня або ледарі!
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Кстати, такое бывает. У тетки моей жены тоже столько лет , пошли видения в голове, что кто то по квартире ходит и пр. Потом отпустило, и она не помнит, что это было.
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Фігня. На пару місяців по морозу.

Ну, для кацапів з їх ;вальожніком; таки багато.
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У тебя в печке "оборотов" нету, вот дров много и расходуется.
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старость не радость во всем .соболезную
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В селе Новолутковка Добровеличкивского района Кировоградской области сын отрубил топором голову своей матери. https://aif.ua/incidents/pod_kropivnickim_syn_otrubil_materi-invalidu_golovu_toporom
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дедушка в поле гранату нашел
с этой гранатой к райкому пошел
вынул колечко кинул в окно
дедушка старый ему все равно
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Слева молот
справа серп
это наш совковый "герб"
голосуй-неголосуй
все равно получишь.... какое-то г*вно
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та то ясно шо жни и куй, но результат....кхм-кхм 86-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та розчленуванні дружини на Рівненщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1335 а зато у нас балет, вот уже две тыщи лет.
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маленький мальчик на вишню залез,
старенький сторож достал свой обрез...
метким был выстрел - и вырвался крик...
"сорк второй", - усмехнулся старик
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И что с ним делать теперь? До ста лет топтать зону будет?
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Будет содержаться в спецпалате медицинского учреждения под круглосуточной охраной.
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наконец то довела, во терпение у старого.
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Был у нас такой же случай,дед случайно убил бабку которая была что слепая что и глухая впридачу . Он ковырялся что то с холодильником а бабка ему рядом выносила мозг за что то ну дед отмахнулся от неё как от мухи а в руках была отвёртка и он всадил её бабке в аккурат прямо в ухо по самую ручку. Когда понял что случилось перепугался и решил бабулю похоронить кусками втихаря. Затянул её в ванну и всего одним ножичком расчленил её как хирург. Потом ночью вынес в сарай и каждую ночь решил вывозить и закапывать по кусочку но потом понял что это долго и ям копать надо много а здоровья нет ,ну и скидал всё в один мешок кроме головы ,погрузил на велек и закопал.Голову зарыл в другом месте. Мы потом были удивлены его ясностью ума,он закопал эти куски не в самом лесу где свежий коп трудно скрыть да ещё и ночью а в противопожарной полосе которую регулярно вспахивали лесники . Найти эту могилу было практически не реально. Потом нашёл старую лисью или барсучью нору и туда в самый край запихнул голову. Вот такие вот мудрые дедули встречаются.А спалился дед сам. Он написал заяву о пропаже жены но у нас как правило никто их не ищет этих "потеряшек" а он надоедал участковому чуть не через день требуя быстрее искать бабулю. В тот день он тоже пришёл и начал выносить мозги а в тот день в посёлке было совершено убийство и понаехало мусоров видимо невидимо и один опер как бы в шутку сказал деду что он экстрасенс и видит большой камень у него на душе.....и дед сознался и сам всё рассказал и сам повёл и показал где зарыл куски и голову и нож тот самый отдал. Вот такие вот чудеса.
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Кстати у меня тогда ещё было подозрение что дед ходил и выносил мозг участковому намеренно,специально. Он видимо хотел всё рассказать и сдаться но не знал как это сделать а участковый олух царя небесного не понял того что деда просто совесть замучила и он просто уже не мог жить с этим грехом на душе потому то он и ходил к нему в надежде что тот догадается но догадался другой мент а не участковый поэтому их таких "шерифов" гнать нужно из органов да только некому. А дед был осуждён на 9 лет и отсидел от звонка до звонка,пришёл домой и через неделю помер в той же квартире напившись снотворного.Видать грех им совершенный его так и не отпустил.
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Зачем Цензор постит эту криминальную бытовуху? Что бы показать , как хреново в Украине ( а ля сайт Курченко Корреспондент) . Это политическая новостть или писать больше не о чем?
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Стареча деменція та божевілля в купі.
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у такому віці мати сили на розчлєньонку...
то ще встигне довгенько посидіти
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та шо там складно коментувати...
вирахував москалиху на 86-му році життя...
у гебні шансів нуль,так і запам'ятайте.
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Деменция в расцвете.
Хорошо еще если сыну не попробуют это приписать.
Типа наследства хотел или еще чего.
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Наверно мужик узнал что жена его с москалем якшалась, вот тихонько под музычку ее на шашлычок и заготовил.
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86-летнего мужчину?

Расчленение?
Крепкий старик!
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Ну так дерюава винувата!
Вчасно не надавала бопомогу пацікам, зокрема дідикові!
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