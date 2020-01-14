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Все про:АЗС (218) контрафакт (121) СБУ (5008) паливо (237)

 407 нелегальних АЗС припинили роботу від початку 2020 року: вилучено сотні тонн контрафактного пального, - СБУ. ФОТОрепортаж

У результаті перевірочних заходів від початку цього року в 9 областях було припинено діяльність 407 нелегальних заправок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Так, оперативники спецслужби викрили 285 нелегальних АЗС у столичному регіоні. Заправки діяли з грубим порушенням правил безпеки та без відповідних дозвільних документів. Збут пального сумнівної якості відбувався в обхід податкового законодавства. Це призводило до масштабного недоотримання коштів бюджетами різних рівнів, зокрема через несплату акцизного збору.

За аналогічною схемою діяли підпільні заправні комплекси на Хмельниччині. Співробітники СБУ виявили на території області 38 нелегальних заправок. За оперативною інформацією, щодня зловмисники збували до 5 тонн контрафактного бензину та тонну дизельного пального. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили майно та обладнання на понад 1,5 мільйона гривень, документацію, печатки та чорнові записи, що доводять незаконну діяльності.

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У південному регіоні правоохоронці закрили 52 нелегальні автозаправки: 25 – в Одеській області, 19 – у Миколаївській, 8 – на Запоріжжі. Вилучено майже 300 тонн контрафактних пально-мастильних матеріалів на 6,5 мільйона гривень.

У центральній Україні Служба блокувала протиправну діяльність 16 АЗС. На 7 нелегальних автозаправках, що діяли в Кіровоградській області, правоохоронці виявили обладнання та контрафакт на 5 мільйонів гривень. У Вінницькій – викрито 9 нелегальних заправок. Вилучено понад 10,5 тонни скрапленого газу та 30 тонн дизпалива сумнівного походження, обладнання, чорнову бухгалтерію та комп’ютерну техніку.

407 нелегальних АЗС припинили роботу від початку 2020 року: вилучено сотні тонн контрафактного пального, - СБУ 01
407 нелегальних АЗС припинили роботу від початку 2020 року: вилучено сотні тонн контрафактного пального, - СБУ 02
407 нелегальних АЗС припинили роботу від початку 2020 року: вилучено сотні тонн контрафактного пального, - СБУ 03
407 нелегальних АЗС припинили роботу від початку 2020 року: вилучено сотні тонн контрафактного пального, - СБУ 04
407 нелегальних АЗС припинили роботу від початку 2020 року: вилучено сотні тонн контрафактного пального, - СБУ 05
407 нелегальних АЗС припинили роботу від початку 2020 року: вилучено сотні тонн контрафактного пального, - СБУ 06
407 нелегальних АЗС припинили роботу від початку 2020 року: вилучено сотні тонн контрафактного пального, - СБУ 07
407 нелегальних АЗС припинили роботу від початку 2020 року: вилучено сотні тонн контрафактного пального, - СБУ 08
407 нелегальних АЗС припинили роботу від початку 2020 року: вилучено сотні тонн контрафактного пального, - СБУ 09
407 нелегальних АЗС припинили роботу від початку 2020 року: вилучено сотні тонн контрафактного пального, - СБУ 10
407 нелегальних АЗС припинили роботу від початку 2020 року: вилучено сотні тонн контрафактного пального, - СБУ 11

Крім того, у Вінниці правоохоронці блокували роботу несертифікованої нафтобази, що була розташована поряд із житловим масивом і могла становити небезпеку для місцевих мешканців. Наразі контрафактне пальне вилучено, майно бази арештовано.

У районі проведення операції Об'єднаних сил правоохоронці припинили діяльність ще 16 незаконних АЗС.

На обладнання та контрафактне пальне загальною вартістю 5,5 млн гривень накладено арешт. За всіма фактами протиправного функціонування АЗС відкрито низку кримінальних проваджень. Точні суми завданих державі збитків встановлюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нелегальний ринок пального має бути ліквідований, - голова ДПС Верланов

Як повідомлялося, 26 грудня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу пального. А вже 28 грудня СБУ припинила діяльність майже 300 нелегальних автозаправних комплексів у всіх регіонах України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169799
 
 
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Да причем тут - "дешевле/дороже"! Кто-то когда-то ДОЛЖЕН был в ГОСУДАРСТВЕ навести порядок с торговлей - бензином, алкоголем и сигаретами! До коле "Государство" ходит каждый день между "левых" заправок, торговок сигаретами и алкоголем! Тут одно из двух - либо узаконьте этот "беспредел", либо закройте в 24 часа! А не можете закрыть - ПОЛУЧИТЕ ВСЕ зарплаты в 4775 грн. в месяц! А то "хитро" устроились - БЮДЖЕТ пустой из-за "леваков", а они себе зарплаты поподнимали "до небес", крышуя при этом всю "левую" торговлю горючим, сигаретами и алкоголем!
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Главный итог борьбы с нелегальными АЗС : ни один работник правоохранительных органов, годами крышевавшие все эти заправки, НЕ ПОСТРАДАЛ !
П.С. Каждый месяц получали бабло, а тут вдруг прозрели......
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на Электриков полдня снимали газовую наливайку со спецназом а через день она снова заработала))борцуны ***....
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Во-во... И я же об этом... Но так дальше наше "хилое экономически" Государство не потянет... Либо Государство закроет "наливайки", либо "наливайки" Государство!
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Хоть одно решение суда о незаконности этих заправок было,или приговор выносили подчиненные поздравляльщика цуркиса?
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