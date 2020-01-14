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 Політика України
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Все про:ВР (5565) Новинський (222) кнопкодавство (50) ЧЕСНО (25)

 Позафракційних нардепів Новинського і Шпенова впіймали на кнопкодавстві, - "ЧЕСНО". ВIДЕО

Під час реєстрації народних депутатів на першому пленарному засіданні Верховної Ради в 2020 році у вівторок, 14 січня, позафракційні нардепи Вадим Новинський і Дмитро Шпенов кнопкодавили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рух "ЧЕСНО".

На відео реєстрації видно, як нардеп Вадим Новинський натискає кнопку на своєму місці, а після того натискає кнопку на пульті колеги Муси Магомедова.

Магомедов згодом підходить до місця, однак на табло голосування системи "Рада" видно, що кнопку "за" на пульті Магомедова вже натиснули.

Зі свого боку нардеп Дмитро Шпенов зареєстрував себе та відсутнього в ту мить колегу Дмитра Шенцева.

Позафракційних нардепів Новинського і Шпенова впіймали на кнопкодавстві, - ЧЕСНО 01
На табло системи "Рада" (знизу ліворуч) видно, що Новинський і Шпенов тиснуть на кнопки на своїх робочих місцях

Позафракційних нардепів Новинського і Шпенова впіймали на кнопкодавстві, - ЧЕСНО 02
На табло системи "Рада" (знизу ліворуч) видно, що Новинський і Шпенов вже натиснули на кнопки на місцях відсутніх колег.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати IX Ради кнопкодавили 45 разів, чемпіон - ОПЗЖ, - "Чесно". ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169795
 
   
 Топ коментарі
 
Законы зеленых недоумков вот такие, что в первый же день спокойно нарушаются. Такие они нам законы пишут.
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А ну зєбіл як скаже їм так грозно: даю 24 часа ,щоб руки собі повідрубували чєрті!
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А ну зєбіл як скаже їм так грозно: даю 24 часа ,щоб руки собі повідрубували чєрті!
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Так как же они себе руки отрубят, когда пэтя всем казнокрадам и коррупционерам давно отрубил?
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Неее, до уровня пэтиного лохтората я не опущусь никогда. А ты нибалей))))
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не нравится правда? Поцелуй своего Клоуна, попустит.
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Законы зеленых недоумков вот такие, что в первый же день спокойно нарушаются. Такие они нам законы пишут.
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Что именно нарушили, какой закон?
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Почни з букваря, потім табличку множення вивчиш, а далі і закони осилиш.
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Ай -я-я. Да пох..ю им все. Следующие 5 лет в ......... . Уже становится ясно.
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Шо там ви казали Бубочка про кнопкодавство підписав? Чи своїх не б"єм?
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Вот и посмотрим, КАК работает закон о кнопкодавстве подписанный намедни фигляром без диплома клоуна.
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А ничего, что походу подошел депутат и нажал свою кнопку...


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А вверху видео Цензора посмотреть, слабо?
14.01.20 14:12 Внефракционные нардепы Новинский и Шпенов пойманы на кнопкодавстве, - "ЧЕСНО". ВИДЕО
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Пардоньте, слаб зрением по возрасту своему. Позафракційних нардепів Новинського і Шпенова впіймали на кнопкодавстві, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 665

Ну я и говорю, сейчас и посмотрим, КАК они ответят за кнопкодавство. Позафракційних нардепів Новинського і Шпенова впіймали на кнопкодавстві, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 9103
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ага, дімон! толкні там за мєня - я щас подойду
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Это он потом уже подбежал, уже после того как "**** православная" нажала кнопку за него.
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А зачем он тогда протянул руку к кнопке? Или он хотел нажать другую кнопку, "красную"? Позафракційних нардепів Новинського і Шпенова впіймали на кнопкодавстві, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 7422
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Порошенко с Парубиём вообще на работу не ходят
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Они, наверное, на протестах - перекрывают улицы! Позафракційних нардепів Новинського і Шпенова впіймали на кнопкодавстві, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 2738
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Ой ржу не могу......
Так они не кнопкодавят..... Они вообще учатся их нажимать! Их же в ВР вообще почти никодда не бывает!
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Какие мелочи для этих двух экземпляров. Все равно что маньяка-убийцу поймать за сцаньем в лифте.
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Обещали уголовную статью. А сделали штраф. Но если штраф, то где подстатьи за: 1. первое нарушение штраф; 2. повторное нарушение ...Где, земляки? Вы вчера уху ели, и сегодня продолжаете...Ничего не поменялось.
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Гнать в шею "*уку православную"! Мразь сепарская.
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"кнопкодавсто не - попкодавство", яке ми бачили прямо в сесійній залі... Що вже ви хочете від "НовоШпеновки"...
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