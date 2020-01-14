 Позафракційних нардепів Новинського і Шпенова впіймали на кнопкодавстві, - "ЧЕСНО". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рух "ЧЕСНО".

На відео реєстрації видно, як нардеп Вадим Новинський натискає кнопку на своєму місці, а після того натискає кнопку на пульті колеги Муси Магомедова.

Магомедов згодом підходить до місця, однак на табло голосування системи "Рада" видно, що кнопку "за" на пульті Магомедова вже натиснули.

Зі свого боку нардеп Дмитро Шпенов зареєстрував себе та відсутнього в ту мить колегу Дмитра Шенцева.



На табло системи "Рада" (знизу ліворуч) видно, що Новинський і Шпенов тиснуть на кнопки на своїх робочих місцях



На табло системи "Рада" (знизу ліворуч) видно, що Новинський і Шпенов вже натиснули на кнопки на місцях відсутніх колег.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство.

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