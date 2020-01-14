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Все про:діти (1781) Закарпаття (850) пожежа (1987) Нацполіція (8815) смерть (3758)

 Через свічку біля ліжка згоріла однорічна дитина на Закарпатті, - поліція. ФОТО

Однорічна дитина загинула через займання ліжка на Закарпатті. Причиною пожежі стала свічка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Закарпатської області.

У поліцію надійшло повідомлення про смерть в с. Порошково однорічної дитини. На її тілі були виявлені термічні опіки, про що лікарі повідомили в поліцію.

Під час обстеження місця події з’ясовано, що у будівлі, яка розташована в полі, за 400 метрів від населеного пункту, відсутні будь-які умови для проживання: ні газу, ні електроенергії, ні водопостачання.

"Встановлено, що близько 21:00 батьки малолітньої – 29-річний тато та 17-річна мати, залишили на тривалий час без нагляду двох своїх дітей, а самі пішли з дому. Біля ліжка, де була малолітня, залишили запалену свічку, яка в подальшому стала джерелом загорання ліжка, на якому спало однорічне маля. У результаті, дитина зазнала значних опіків, що ймовірно і стали причиною смерті. Разом з дитиною вдома перебувала її старша сестричка, яка ушкоджень не зазнала", - повідомили в поліції.

За фактом трагічного випадку в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України, тобто злісне невиконання батьками їх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.

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Водночас поліція разом з соціальними службами перевіряє умови проживання дітей у будинку і буде ініціювати розгляд питання про вилучення іншої дитини з сім'ї.

Через свічку біля ліжка згоріла однорічна дитина на Закарпатті, - поліція 01
Через свічку біля ліжка згоріла однорічна дитина на Закарпатті, - поліція 02
Через свічку біля ліжка згоріла однорічна дитина на Закарпатті, - поліція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169770
 
 
 Топ коментарі
 
Щось мені підказує, що тут, як би це сказати... кхм... мова йде про одну специфічну національну меншину... яку зараз називають толерантним слівом, співзвучним з алькогольним напоєм...

А там хоч яке житло їм дай - перетворять на традиційний всьор.
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ПИпец-- жити по новому !!! Таких родителей стерилизовать нужно Из-за свечи возле кровати сгорел годовалый ребенок на Закарпатье, - полиция - Цензор.НЕТ 2175
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да хрен его знает, но за три тысячи что малоимущие депутаты себе подняли можно было наверное кинуть провод, дожились электричества невезде проведено оказывается, ну судя по фото, туда же патронажная сестра хотябв должна была приходить, щас участковый педиатр под статейку может пойти ну или кто там в этом заповеднике
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Я взгялнул на фото и не понимаю, как там вообще жить можно, да еще с двумя маленькими детьми. Блин этож закарпатье, да даже если у тебя, у мужика которому 29 лет, руки из жопы растут иди контрабандой занимайся хотябы...
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Та и не говори, полный беспредел! До чего страну довели! К циганскому нахалстрою свет, газ и воду с отоплением не подвели. И участковый врач с патронажной сестрой не ходили к ребенку о существовании которого не знали. Просто изверги.
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цыган цыган, через ы, вопрос не в том что умер цыганский ребенок, это видишь ли лакмусовая бумажка, сегодня похер на маргиналов а завтра забъют хер на тебя это ***** как два плюс два сложить оргунт порядок должен быть
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Це звичайні люди, що живуть в гірських місцевостях, де сусідні будинки знаходяться на відстані 200 - 300 м один від одного, з обмеженим доступом до благ цивілізації.
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не треба ******** про "звичайних людей" .це просто цигани .а в звичайних людей навіть в гірських віддалених селах вже давно є і світло і газ і водопостачання і швидкісний інтернет.
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ПИпец-- жити по новому !!! Таких родителей стерилизовать нужно
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Ну да, если ей щас 17, а беременность 9 месяцев, а ребенку в год, то горе-папаша вдул ей когда было еще 15 лет, а это было не при зеленском. Шах и мат порохоботы Из-за свечи возле кровати сгорел годовалый ребенок на Закарпатье, - полиция - Цензор.НЕТ 8810
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походу не 15 а еще раньше ведь есть еще старшая дочь....
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У тебя никаких моральных принципов? Поржать и поприкалываться в трагической новости это норма?
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В любом случае у этих детей не было бы будущего. Здоровый лоб дернул малолетку, работать видимо он такого слова не слышал, раз его семья живет в таком, даже гадюшником язык назвать не поворачивается. Даже не знаю, что хуже: умереть в год или мучаться в таких условиях чорт знает сколько...
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они не мучаются -это цыгане!
сделай им "евро-ремонт" и через год увидишь тоже самое,
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неужели нельзя было жилье им какое дать, в селах полно пустующих домов....
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Щось мені підказує, що тут, як би це сказати... кхм... мова йде про одну специфічну національну меншину... яку зараз називають толерантним слівом, співзвучним з алькогольним напоєм...

А там хоч яке житло їм дай - перетворять на традиційний всьор.
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Доречі, як це вєнҐри не догледіли, там понімаєш наліво та направо всім роздавали паспорта та громадянство, можливо навіть копійчиной помагалі, а тут не догледіли, ніпорядок Через свічку біля ліжка згоріла однорічна дитина на Закарпатті, - поліція - Цензор.НЕТ 1163
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Зачем? Ты не понимаешь, что это была за семья? Какое будущее у этих детей может быть? В 17 лет ребенку был год. А есть еще и старшая сестра! В 29 лет мужик сделал двоих детей, а даже жильем их не обеспечил! Таких нужно стерилизовать, а не дома выделять.
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Знаете, в 80-е из Монголии выводили советские воинские части. Военные городки передавали монгольским военным. Те вселялись в квартиры. Зимой жили в них, а летом, во дворе, юрты ставили... Но это ещё "полбеды"... Привозили из аилов, зимой, баранов, резали прямо в квартирах, а кишки в унитаз выбрасывали... Командир рассказывал - он там тогда служил: "Стоим с женой, в Улан-Баторе, на остановке, ждём автобуса... Мимо монголка идёт... Шла по тротуару, шла, потом присела посреди пути. Смотрим - из-под неё струя потекла... Потом встала и пошла дальше...". Так по сравнению с нашим "национальным меньшинством", монголы - "культурный" народ... Они в юртах не гадят... (Правда, три раза в жизни, моются... При рождении, когда женятся, и после смерти).
Люди правильно пишут - дай цыгану жильё, и он за месяц-два превратит его в "срач"...
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