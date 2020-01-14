 Через свічку біля ліжка згоріла однорічна дитина на Закарпатті, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Закарпатської області.

У поліцію надійшло повідомлення про смерть в с. Порошково однорічної дитини. На її тілі були виявлені термічні опіки, про що лікарі повідомили в поліцію.

Під час обстеження місця події з’ясовано, що у будівлі, яка розташована в полі, за 400 метрів від населеного пункту, відсутні будь-які умови для проживання: ні газу, ні електроенергії, ні водопостачання.

"Встановлено, що близько 21:00 батьки малолітньої – 29-річний тато та 17-річна мати, залишили на тривалий час без нагляду двох своїх дітей, а самі пішли з дому. Біля ліжка, де була малолітня, залишили запалену свічку, яка в подальшому стала джерелом загорання ліжка, на якому спало однорічне маля. У результаті, дитина зазнала значних опіків, що ймовірно і стали причиною смерті. Разом з дитиною вдома перебувала її старша сестричка, яка ушкоджень не зазнала", - повідомили в поліції.

За фактом трагічного випадку в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України, тобто злісне невиконання батьками їх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.

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Водночас поліція разом з соціальними службами перевіряє умови проживання дітей у будинку і буде ініціювати розгляд питання про вилучення іншої дитини з сім'ї.





