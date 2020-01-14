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Все про:замовне вбивство (76) МВС (1239) Шевченко Артем (142) Окуєва Аміна (116)

 Окуєву вбили з рідкісної зброї, це чітка ознака замовності злочину, - Шевченко. ФОТО

Зброя, якою вбили Аміну Окуєву, доволі рідкісна на пострадянському просторі. Її передано злочинцеві-стрілку спеціально для скоєння вбивства, а це - чітка ознака замовності злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

За його словами, експертна служба МВС встановила, що скинута стрільцем за 600 метрів від місця злочину зброя, з якої 30 жовтня 2017 року застрелили Аміну Окуєву і поранили її чоловіка Адама Осмаєва, - чеський армійський автомат калібру 7,62*39 мм виробництва Česká Zbrojovka .

"Він тільки зовні нагадує автомат Калашникова. Це насправді інша зброя, досить рідкісна на пострадянському просторі взагалі, а в Україні і поготів. Вона була передана злочинцеві-стрілку спеціально для скоєння вбивства, а це - чітка ознака замовного характеру злочину. І для нього було використано бронебійні патрони для більш смертельного ураження ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сумніви є в об'єктивності суду, а не слідства", - доброволець Осмаєв про вбивство Окуєвої і затримання підозрюваного

Такий автомат Sa vz. 58 виготовляла Чехословаччина з 1958 до 1984 років. У 2000 знятий повністю з озброєння.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

Окуєву вбили з рідкісної зброї, це чітка ознака замовності злочину, - Шевченко 01

Окуєву вбили з рідкісної зброї, це чітка ознака замовності злочину, - Шевченко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169766
 
 
 Топ коментарі
 
Обменяют на таксиста домбасянина...
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Но отпускать преступников начали при зебилах. Так что, зеленое лайно, мимо Окуева была убита из редкого оружия, это четкий признак заказного характера преступления, - Шевченко - Цензор.НЕТ 6930
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А мне вот каЭтся, что редкостное не оружие, редкостные в МВД работают... Окуева была убита из редкостного оружия, это четкий признак заказного характера преступления, - Шевченко - Цензор.НЕТ 8769
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Тс, не мешайте. У него осенне-весеннее обострение.
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суди, мабуть зебіли реформували. Да, соєве гівно?
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Відкрию секрет: не соєві і навіть не зебіли прописали так кримінально-процесуальний кодекс, що навіть убивць і терористів випускають під домашній арешт. Автором кодексу є пан Портнов...
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Не кажи такого бобикам. У них штаны прорвутся от возгорания в пятой точке
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як же ви красиво вмили зебіла його же гівном - красиво.
Але в цьому контексті слід було би ще згадати, що реформа судової і правовї системи провдиться пару десятків років; і це - щонайшвидше, як свідчить досвід сусідв: Польщі, Румунії... І що при Порошенку ці реформи лише розпочалися; і що зебільно-клованна влада їх успішно згорнула...
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боже,яке соєве гівно з вашого рота тече...."лише розпочалися"...
не вспів сивочолий очолити млядь.
соєві воші такі-ж самі як і зелені гниди.
дуст,вишивата.
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шнырь,тыж палишь соевую хату,не читая.
про зеленых гнид не отреагируешь,чоколядова матня?
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Но отпускать преступников начали при зебилах. Так что, зеленое лайно, мимо Окуева была убита из редкого оружия, это четкий признак заказного характера преступления, - Шевченко - Цензор.НЕТ 6930
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Та5к ведь и тебя выпустили, порохоботик, из ПСИХУШКИ! Долго так страдал?
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Давай, зескот, начинай перечислять, кого суды за ходатайством прокуратуры выпускали
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При Порохе убийц украинских детей держали в тюрьме. То что сейчас творится - заслуга земразей, целиком и полностью.
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Лучше б рассказал, как на этом "редком оружии" вдруг оказались следы ДНК, которых там не было с момента убийства.
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Чукча не читатель? Он же рассказал что следы ДНК были изъяты сразу, просто из оперативных соображений это хранилось в секрете. Иначе исполнитель уже давно слинял бы на рассею или Кавказ.
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Тада. Зебилам такое объяснение вполне сойдет.

Так появляются любые доказательства, которых не было - просто подбрасываются.
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Подставили онижедетя в трусиках? Или просто организатор не вписывается в версию покушения рассейскими диверсантами, а больше похож на обычного бандюка с кавказскими разборками?
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Та не. Просто Аваков фальсифицирует дела по старым висякам, чтобы их триумфально закрыть под знаком новых лиц.

Но вам, дегенератам конченым, вполне сойдет за объяснение и победу.
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А что сходит для ЖИДКИХ ВЫСЕРОВ БРОВА ПЕТИ, для таких, как ты ?
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Извини, но я не буду каждому ЗЕленому дегенерату искать ссылку на заявление МВД в 2017-м году про отсутствие отпечатков пальцев и ДНК на найденном оружии.

Гуляй лесом, быдло безродное.
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Дятел зебанутый! Полиция же и сказала, что не нашла следов ДНК (они и не скрывают что так говорили, просто сейчас говопяи, что так сказали из "интересов следствия").
Проблема только в том, что они так и ее мужу - одно дело публичная информация и совсем другое сокрытие доказательств от адвокатов потерпевших!!!
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А мне вот каЭтся, что редкостное не оружие, редкостные в МВД работают... Окуева была убита из редкостного оружия, это четкий признак заказного характера преступления, - Шевченко - Цензор.НЕТ 8769
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Покрасили в пр,если бы сегдня было преступление то в зеленый
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Заказ это без сомнения. Расии. А выполнить могли и местные менты.
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У нас полно агентов кремля,раша у нас и так агрессор,но не для властей
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Придумали историю,что было из того, что не жалко выкинуть, с того и стреляли, редкостное оружие как раз для этого и подходит.
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Я вообще не вижу никакой связи между "резкостным оружием" и заказными убийствами.
Даже наоборот, чем реже оружие, тем проще идентификация.
Такое имеет смысл только когда к примеру используешь восстановленное оружие например 2й мировой - у него как правило нет истории (нет человека который покупал, регистрировап...), такое оружие тупо выкидывается после выстрела. А вот с современным "редким" оружием уже будет проблема
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Логичнее предположить, что все наоборот. Но...Привели к власти зеленых, так почему бы не пострелять из синего. Иди разбери теперь, что логика, а что нет.
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Эту лапшу могут создавать только зебилы.
Их выпущено чуть меньше миллиона на заводе, который находится к Киеву гораздо ближе, чем Тула или Ижевск.
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Да чехи этой "редкостью" полмира завалили... Если нельзя было "светиться" самому СССР, то с оружием, для террористов тех же "красных бригад", именно чехи "выручали"... Как ни глянешь документалистику, так или АК, или ЧЗ "светится"... Один "Скорпион" чего стоит!!! Он так "характерен", что его ни с чем не спутаешь...
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Замполит Холодньій , какое отношение чехи имели к спецоперациям КГБ ? Да , производили оружие и взрьівчатку "Семтекс", но не более. Сами они , по своей инициативе , террористов не снабжали , не вьігораживайте "контору".
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"Ивашин", иди щупай "линяющих украинских куропаток"... Или ищи на "Антонове" цеха, где выпускают Ил-76... Чехи гнали немецкое трофейное оружие, отремонтировав на тех же заводах "Чешской Зброёвки", ещё с 46-го, по указанию Сталина, в Израиль, когда он там собирался "соцреспублику" создавать... А дальше - продолжали гнать... Но уже своё...Дальше можешь не писать - отвечать не буду... Всё равно "чушь", какую-нибудь, влепишь, и мне придётся тебя опять "посылать"...
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таак рассмотрим по пунктикам, во первых редкостное оружие это мушкет 17 го века 4 полка имени короля франциска, а если его привез прапорщик дядя вася из чехословакии когда служил то этот ствол редкостным неявляется, во вторых при всем моем уважении к батальону Шейха Мансура за что их убили? за ато за кавказ за бизнес разборки, причину озвучте заказчики херазчики это все красиво но за что нам причина убийства интересна
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оперативно потерли редкостное на редкое и на том спасибо
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ой как тяжело найти логику, когда не хватает улик, но уже есть назначенный киллер...
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Киллер назначен, заказчик "известен" изначала. Осталось "притянуть муде к бороде".
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И для того, чтобы установить тип и образец оружия, брошенного стрелком, потратить ДВА ГОДА? Или "следак" - дурак, или эксперт - бездельник, или нас за "лохов" держат!!! Я его в Интернет нашёл, за минуту!!!
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Властям не нужны разборки по полочкам,властям нужен покой
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Почти как АКМ-С -49. Модернизируемый,склдной -для б/т войск и ВДВ-49года.
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Ты ещё скажи, что АК-47 "почти как "штурмгевер 44"... Или что все винтовки, автоматы и пистолеты-пулемёты "похожи, потому что имеется нарезной ствол...". Там "внутренность " иная. А сходны только калибр и тип применяемого боеприпаса...Есть такое понятие - "типовая конструкция оружия"... Поэтому они и "похожи"... Ложки всего мира "похожи" (правда, у японцев, традиционная - нет... Она из фарфора и ручка коротенькая и широкая - её тремя пальцами держат, как "микрочашку"...).
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А почему редкое оружие - это признак заказного преступления??? Это у Агаты Кристи что ли так?)
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А я думал профи работают с массовым оружием, что бы его сложно было отследить.
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Вчора чув по радіо НВ, що цих підозрюваних арештували ще у вересні місяці, а один із цієї групи вже 29 грудня поїхав по обміну в Л/ДНР.
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Я не розумію. Можливо я вже перестав розбиратися в методах розкриття навмисних вбивств? Інформація, що викладена в статті полегшує злочинцю, якщо його затримають, бо в цьому затримані я не вірю, На запитання сідді, звідки він знав такі деталі, а потім на суді відмовився скаже - я прочитав у звіті поліції, що автомат був чеського вирибницства, і що кулі були бронебойні і що він був покинутий за 500 метрів...., а мене просто катували і я признався. Такі речі (інформація) тримаються в тайні до вироку суду! Як ви будете проводи слідчий експеримент? Адвокат зразу скаже, що він показав таке місце, бо вже знав від самих поліцейських... Але є один речовий доказ, железняцький, який чомусь так часто використовується супер ******* поліцейськими - це ДНК. Навчилися на свою голову. Бо свідчення свідків і самих обвинувачених не збігається з версією і діями поліцейських, ні по прикметах, ні по свідченнях і у них є алібі, а це добре. Виходить, що хтось спеціально слідить матеріалами ДНК на речах по кримінальних справах, щоб пред*явити підозру. І звичайно експертиза покаже те, що там є насправді (взятий зразок ДНК особи, яку підозрюють і намазана на вилучені речі) Це теорія, але це дуже можливо вписується в те, що всі закриті по справі Шеремета, не мають доказів, крім ДНК. А лде телефони, а де свідки, а де речові докази???
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Чергове фуфло від Авакова.
"Стосовно ДНК, яку раптово виявили на автоматі.
Заявою дворічної давнини про те, що ніякої ДНК на зброї не виявлено, можна насправді, підтертися. Це наші талановиті атестуванці імені Деканоїдзе таким чином зберігали "таємницю слідства". На їхню думку, якщо сказати, що ніякої ДНК взагалі не знайдено, то це:
а) або заспокоїть убивцю і він не критиметься;
б) найімовірніший мотив - пояснить суспільству, чому "пєнти" нікого не спіймали. Мовляв, такий випадок - хрін доведеш.
Заява ідіотська по суті. Якщо ти навіть не хапався за зброю голими руками, то десь вона торкалася твого одягу, лежала на твоєму стільці, її везли у авті до місця злочину, ти торкався її щокою, коли прицілювався або просто чхнув поруч. Зброя лежала на землі, де харкали, плювали, кидали недопалки безліч людей. Всі ці контакти залишають сліди у вигляді фрагментів або навіть цілих клітин організмів. І вони містять ДНК.
Інша річ, що ці сліди можуть бути слабкими, але технічних причин не виділити їх при бажанні немає. "Генна дактилоскопія" дещо відрізняється від хімічного аналізу, де сліди отрути можуть бути менше за чутливість методу. ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція - дозволяє в буквальному сенсі виростити ДНК до кількості аналітичного сигналу будь-якої інтенсивності. Інакше кажучи, була б бодай одна молекула - далі справа техніки і часу.
Втім, будь-яким заявам відомства Авакова, у тому числі і про нібито беззаперечні висновки експертиз, вірити не можна. І переконувати суспільство у зворотньому я не збираюся, бо краще за багатьох знаю ціну цим "експертизам" і "розслідуванням". Мікроскоп у руках мавпи - лише важкий і небезпечний предмет, яким вона або приб'є когось невинуватого, або покалічить саму себе.
Ваші "не вірю" - цілком обґрунтовані."Володимир Саркісян
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Та да.Якби з якогось АКМа розстріляли,то хтозна,чи замовляли,чи наугад в першого-ліпшого стріляли для розваги...
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Й вбивці були підготовлені в спецшколі кгб Окуєву вбили з рідкісної зброї, це чітка ознака замовності злочину, - Шевченко - Цензор.НЕТ 7917
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Да нет, спецслужба готовила преступление и оружие подбирала. И не вариант, что и ДНК подбросила левое, чтобы ищеек со следа сбить.
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Редкое потому, что не числится в баллистических экспертизах нигде! Чехословакия всех террористов при СССР снабжала.
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Есть протоколы осмотра места проишествия и список назначенных экспертиз. Т.е. если по автомату назначена экспертиза по ДНК (были следы скорее всего крови, порезался затвором, и это было замечено экспертом и занесено в протокол осмотра) то эта экспертиза должна быть датирована протоколом осмотра места проишествия!!! Никаких добавлений, даже на следующий день - только день осмотра места проишествия.
Хотя для укроафриканской страны это не важно - сожалею, что мы иногда дремучее папуасов!
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О чем можно говорить в стране, где нет правосудия, и даже не пахнет им!
Помните мужика на Троенщине, которого забила банда малолеток? Так вот все отпущены под подписку, кроме самого старшого! Соседи, которые сообщили в милициюмусарню в шоке и опасаются за себя. И вы думаете, после этого кто-то будет мусорам звонить в надежде на помощь обосранного с ног до головы государства? И в Квартал 95 никто не позвонит - спалили точку! *****, десткий сад им. Сороса перераспределил горшки по-своим понятиям! Зеленский должен был начать с правоохренителей - пока они у руля ни о каких реформах или инвестициях бесполезно говорить! Никто не рискнет купаться в озере с нашими крокодилами! Только более сильный крокодил! Поэтому - плачьте хохлы!
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