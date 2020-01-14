 Окуєву вбили з рідкісної зброї, це чітка ознака замовності злочину, - Шевченко. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.
За його словами, експертна служба МВС встановила, що скинута стрільцем за 600 метрів від місця злочину зброя, з якої 30 жовтня 2017 року застрелили Аміну Окуєву і поранили її чоловіка Адама Осмаєва, - чеський армійський автомат калібру 7,62*39 мм виробництва Česká Zbrojovka .
"Він тільки зовні нагадує автомат Калашникова. Це насправді інша зброя, досить рідкісна на пострадянському просторі взагалі, а в Україні і поготів. Вона була передана злочинцеві-стрілку спеціально для скоєння вбивства, а це - чітка ознака замовного характеру злочину. І для нього було використано бронебійні патрони для більш смертельного ураження ", - йдеться в повідомленні.
Такий автомат Sa vz. 58 виготовляла Чехословаччина з 1958 до 1984 років. У 2000 знятий повністю з озброєння.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.
12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.
Але в цьому контексті слід було би ще згадати, що реформа судової і правовї системи провдиться пару десятків років; і це - щонайшвидше, як свідчить досвід сусідв: Польщі, Румунії... І що при Порошенку ці реформи лише розпочалися; і що зебільно-клованна влада їх успішно згорнула...
не вспів сивочолий очолити млядь.
соєві воші такі-ж самі як і зелені гниди.
дуст,вишивата.
про зеленых гнид не отреагируешь,чоколядова матня?
Так появляются любые доказательства, которых не было - просто подбрасываются.
Но вам, дегенератам конченым, вполне сойдет за объяснение и победу.
Гуляй лесом, быдло безродное.
Проблема только в том, что они так и ее мужу - одно дело публичная информация и совсем другое сокрытие доказательств от адвокатов потерпевших!!!
Даже наоборот, чем реже оружие, тем проще идентификация.
Такое имеет смысл только когда к примеру используешь восстановленное оружие например 2й мировой - у него как правило нет истории (нет человека который покупал, регистрировап...), такое оружие тупо выкидывается после выстрела. А вот с современным "редким" оружием уже будет проблема
Их выпущено чуть меньше миллиона на заводе, который находится к Киеву гораздо ближе, чем Тула или Ижевск.
"Стосовно ДНК, яку раптово виявили на автоматі.
Заявою дворічної давнини про те, що ніякої ДНК на зброї не виявлено, можна насправді, підтертися. Це наші талановиті атестуванці імені Деканоїдзе таким чином зберігали "таємницю слідства". На їхню думку, якщо сказати, що ніякої ДНК взагалі не знайдено, то це:
а) або заспокоїть убивцю і він не критиметься;
б) найімовірніший мотив - пояснить суспільству, чому "пєнти" нікого не спіймали. Мовляв, такий випадок - хрін доведеш.
Заява ідіотська по суті. Якщо ти навіть не хапався за зброю голими руками, то десь вона торкалася твого одягу, лежала на твоєму стільці, її везли у авті до місця злочину, ти торкався її щокою, коли прицілювався або просто чхнув поруч. Зброя лежала на землі, де харкали, плювали, кидали недопалки безліч людей. Всі ці контакти залишають сліди у вигляді фрагментів або навіть цілих клітин організмів. І вони містять ДНК.
Інша річ, що ці сліди можуть бути слабкими, але технічних причин не виділити їх при бажанні немає. "Генна дактилоскопія" дещо відрізняється від хімічного аналізу, де сліди отрути можуть бути менше за чутливість методу. ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція - дозволяє в буквальному сенсі виростити ДНК до кількості аналітичного сигналу будь-якої інтенсивності. Інакше кажучи, була б бодай одна молекула - далі справа техніки і часу.
Втім, будь-яким заявам відомства Авакова, у тому числі і про нібито беззаперечні висновки експертиз, вірити не можна. І переконувати суспільство у зворотньому я не збираюся, бо краще за багатьох знаю ціну цим "експертизам" і "розслідуванням". Мікроскоп у руках мавпи - лише важкий і небезпечний предмет, яким вона або приб'є когось невинуватого, або покалічить саму себе.
Ваші "не вірю" - цілком обґрунтовані."Володимир Саркісян
Хотя для укроафриканской страны это не важно - сожалею, что мы иногда дремучее папуасов!
Помните мужика на Троенщине, которого забила банда малолеток? Так вот все отпущены под подписку, кроме самого старшого! Соседи, которые сообщили в
милициюмусарню в шоке и опасаются за себя. И вы думаете, после этого кто-то будет мусорам звонить в надежде на помощь обосранного с ног до головы государства? И в Квартал 95 никто не позвонит - спалили точку! *****, десткий сад им. Сороса перераспределил горшки по-своим понятиям! Зеленский должен был начать с правоохренителей - пока они у руля ни о каких реформах или инвестициях бесполезно говорить! Никто не рискнет купаться в озере с нашими крокодилами! Только более сильный крокодил! Поэтому - плачьте хохлы!