 Контрабанді комплектуючих до військових літаків запобігли на Харківщині, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що місцеві мешканці, які є фахівцями в авіаційній галузі, нелегально скуповували у різних продавців агрегати та вузли, у тому числі уживані, до реактивного навчально-бойового літака Л-39 "Альбатрос". Він перебуває на озброєнні у понад 30-ти країнах світу. Зловмисники вивозили комплектуючі за межі нашої держави з приховуванням від митного контролю і надалі використовували для проведення регламентних робіт з обслуговування цього типу літаків за кордоном.

Правоохоронці зупинили двох фігурантів справи у зоні митного посту міжнародного аеропорту "Харків". Зловмисники намагалися під виглядом автомобільних запчастин незаконно вивезти до однієї з країн ЄС комплектуючі до літака, які є товарами подвійного призначення.

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Наразі вирішується питання щодо здійснення повідомлення фігурантам оборудки про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.