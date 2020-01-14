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 Контрабанді комплектуючих до військових літаків запобігли на Харківщині, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України запобігла в Харківській області незаконному вивезенню за межі України запасних частин до військової авіаційної техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що місцеві мешканці, які є фахівцями в авіаційній галузі, нелегально скуповували у різних продавців агрегати та вузли, у тому числі уживані, до реактивного навчально-бойового літака Л-39 "Альбатрос". Він перебуває на озброєнні у понад 30-ти країнах світу. Зловмисники вивозили комплектуючі за межі нашої держави з приховуванням від митного контролю і надалі використовували для проведення регламентних робіт з обслуговування цього типу літаків за кордоном.

Правоохоронці зупинили двох фігурантів справи у зоні митного посту міжнародного аеропорту "Харків". Зловмисники намагалися під виглядом автомобільних запчастин незаконно вивезти до однієї з країн ЄС комплектуючі до літака, які є товарами подвійного призначення.

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Наразі вирішується питання щодо здійснення повідомлення фігурантам оборудки про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Контрабанді комплектуючих до військових літаків запобігли на Харківщині, - контррозвідка СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169760
 
 
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Контрабанді комплектуючих до військових літаків запобігли на Харківщині, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 3474 от саме23% виборців і є лохо=рат шмарклі Контрабанді комплектуючих до військових літаків запобігли на Харківщині, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 6281
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Ох уж эти Свинарчуки, никак не успокоятся, что бы вооруженные силы были боеспособными Контрабанда военных комплектующих к военным самолетам предотвращена на Харьковщине, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 2022
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Примерно 73% из них голосовали против свинарчуков! Ога!
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Так те для свой техники ввозили, а это было, по отношению к славянскому православному буряту, нечестно...
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Зрада была, что ввозили, почему сейчас для зебов тоже зрада, если вывозят?
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Лучше пошли бы по мусорным контейнерам ковыряться, что большинство и делает.
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