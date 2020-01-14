 Двоє хлопців із викруткою і ломом намагалися пограбувати мобільний термінал на столичній Лук'янівці, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Близько 3-ї години ночі до Шевченківського управління поліції зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на зупинці громадського транспорту невідомі намагаються зламати мобільний термінал. Першими на місце події прибули патрульні поліцейські, які й затримали двох молодиків.

Слідчо-оперативна група управління поліції провела огляд місця події та зафіксувала пошкоджений термінал. Також правоохоронці з‘ясували, що правопорушники підійшли до платіжного терміналу та за допомогою викрутки і лому зламали його, але викрасти гроші їм не вдалось.

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Правоохоронці затримали молодиків. Ними виявились мешканці столиці, 1990 та 1998 років народження, один із них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок.

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.





