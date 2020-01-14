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Все про:Біла_Церква (55) пістолет (29) патрульна поліція (973)

 Мешканця Білої Церкви затримано за погрозу патрульним револьвером з глушником. ФОТО

Поліцейські затримали мешканця Білої Церкви на Київщині, який спочатку викликав їх, а потім почав погрожувати правоохоронцям пістолетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.

Так, житель міста Біла Церква звернувся до поліції з повідомленням про незаконне, на його думку, ведення будівництва. За вказаною адресою прибув екіпаж тактико-оперативного реагування батальйону патрульної поліції.

Однак заявник почав розмовляти з патрульними, направивши в їхній бік зброю, після чого був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

На місці події працювала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Поліцейські вилучили у правопорушника револьвер, набої калібру та глушник.

Мешканця Білої Церкви затримано за погрозу патрульним револьвером з глушником 01
Мешканця Білої Церкви затримано за погрозу патрульним револьвером з глушником 02

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За фактом погрози працівникам поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України. Зараз 44-річний зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання для нього запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169744
 
 
 Топ коментарі
 
Дарвин уже свой бумажник открыл и купюры отсчитывал...
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,,Житель Белой Церкви задержан за угрозу патрульным револьвером с глушителем."

-- А, по Закону здравого смысла в нормальном обществе должны, уже, отпевать.
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Дарвин уже свой бумажник открыл и купюры отсчитывал...
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В Штатах бы могли и пристрелить за такое "херойство"...
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Навіщо на Вайраух глушник? Він і так стріляє не голосніше за пневматику Хатсан.
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хочешь блеснуть своими познаниями в оружии?
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Какое ж это оружие? Пневматика. Или флобер, что тоже как игрушка.
Но дурак, конечно.
Даже с водяным детским пистолетом нужно соблюдать правила обращения.
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Вайраух вообще опасная штука.
Почти килограмм железа, если им по башне як треба хряснуть - даже убить можно.
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,,Житель Белой Церкви задержан за угрозу патрульным револьвером с глушителем."

-- А, по Закону здравого смысла в нормальном обществе должны, уже, отпевать.
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А калибр патронов ментам даже стыдно было написать, потому шо калибр там 4 мм.
А так - "изьяли патроны калибра", - и люди подумают - "вот молодцы, поймали опасного преступника, это, наверное, не Флобер, а магнум 44, та ещё и с глушителем."
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К стати где Рюкзаков пропал? Что то его давно не видно и не слышно.
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В Италии, моцареллу с собственной буйволиной фермы ест, запивая вином с собственного виноградника. Мешканця Білої Церкви затримано за погрозу патрульним револьвером з глушником - Цензор.НЕТ 6869
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ну ничего себе!! Задержали чувака махавшего пистолетом, это чтото невероятное. Я думал новая аваковская полиция нужна только для конспектирования и отпускания. Иногда мне кажется что они даже если увидят как ктото отрубил человеку - они его не задержат, ведь претензий от потерпевшего уже не поступит
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У меня только два вопроса.
1. Зачем флоберу та насадка, внешне напоминающая саундмодератор?
2. зачем не сняли с боевого взвода? А если бы боевой был?
Копы совершенно не разбираются в пестиках.
Но то, что дурак - это однозначно ))
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Теперь жди запрета на флоберы как в парашке. Хотя они и так вырождаются... Мешканця Білої Церкви затримано за погрозу патрульним револьвером з глушником - Цензор.НЕТ 7990
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