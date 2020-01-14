 Мешканця Білої Церкви затримано за погрозу патрульним револьвером з глушником. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.
Так, житель міста Біла Церква звернувся до поліції з повідомленням про незаконне, на його думку, ведення будівництва. За вказаною адресою прибув екіпаж тактико-оперативного реагування батальйону патрульної поліції.
Однак заявник почав розмовляти з патрульними, направивши в їхній бік зброю, після чого був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
На місці події працювала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Поліцейські вилучили у правопорушника револьвер, набої калібру та глушник.
За фактом погрози працівникам поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України. Зараз 44-річний зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання для нього запобіжного заходу.
Но дурак, конечно.
Даже с водяным детским пистолетом нужно соблюдать правила обращения.
Почти килограмм железа, если им по башне як треба хряснуть - даже убить можно.
-- А, по Закону здравого смысла в нормальном обществе должны, уже, отпевать.
А так - "изьяли патроны калибра", - и люди подумают - "вот молодцы, поймали опасного преступника, это, наверное, не Флобер, а магнум 44, та ещё и с глушителем."
1. Зачем флоберу та насадка, внешне напоминающая саундмодератор?
2. зачем не сняли с боевого взвода? А если бы боевой был?
Копы совершенно не разбираются в пестиках.
Но то, что дурак - это однозначно ))