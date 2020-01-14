 Поліція в посиленому режимі охороняє центр Києва через акції під Радою. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема й під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі.
"Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків", - йдеться в повідомленні.
Клас! Діалог з владою через посередників з поліції.
А може и то и то одновременно.
Эпоха бедности вроде закончилась.
а есть видео где заливают? нормальное то, а то даже как искать не знаю на французском.
youtube.com/watch?v=Zs9WBrKxBgQ
Против дел или против фантазий, что он вот-вот это сделает или у него есть тайные мысли?
Теперь ещё возникли вопросы, которые не сняли предыдущие:
Что Порошенко украл и смародёрил? Стопроцентный с Портновым не нашли, может Нацкорпус имеет какие-то доказательства? Почему он не обнародовал их тогда, когда пришло время сажать и 73% было за то, чего добивался Нацкорпус?
Расскажи теперь про фантазии про Нацкорпус.
- и уряд, и всех стрелочников у відставку!!!
Зеленский с Медведчуком и Портновым разгоняют волну типа "уряд у видставку" чтобы пока быдло поймёт причину - будет поздно...