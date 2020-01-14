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 Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:акція (684) Київ (6785) Нацполіція (8815)

 Поліція в посиленому режимі охороняє центр Києва через акції під Радою. ФОТОрепортаж

Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема й під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі.

"Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Кіберполіція блокувала діяльність декількох онлайн-казино, що діють на території України. ФОТО

Поліція в посиленому режимі охороняє центр Києва через акції під Радою 01
Поліція в посиленому режимі охороняє центр Києва через акції під Радою 02
Поліція в посиленому режимі охороняє центр Києва через акції під Радою 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169735
 
 
 Топ коментарі
 
Что им опять надо?
Эпоха бедности вроде закончилась.
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Зеленая гниль уже всех достала !!!!
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А чим нарід не вдоволений? Невже тим, що їх улюблені обранці трішки підняли собі зарплатню, щоб на хлібчик хватало... І трішки ікри. Не в сухом"ятку ж жувати в кінці кінців. Невдячні! У нас же скоро ВВП на 40% (!!!) виросте!
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... Полиция в усиленном режиме охраняет центр Киева из-за мирных акций...
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... и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме. Источник: https://censor.net.ua/p3169735
Клас! Діалог з владою через посередників з поліції.
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Спасибо. Но я читать умею. Вопрос был о другом. Ибо судя по фото особого усиленного режима лично я не наблюдаю.
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Не допустити нарід до прямої і щ рої розмови з владою.
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В усиленном питании и в спецсредствах..Со временем-киевская прописка..))Доберманы своего хозяина..))
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Ну судя по фотографиям спецсредств там еще не особо покуда...
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Либо прості люди против раздачи чернозёмов рептилоидам, либо простий нарід против отмены адвокатской монополии.
А може и то и то одновременно.
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Что им опять надо?
Эпоха бедности вроде закончилась.
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Мирные протесты)))) и чего можно добиться мирными протестами? Хотя бы на французов посмотрите - фермеры пригнали бочку говна, залили дворец преЗедента говном до самой крыши, и о чудо - макарон нашел нужное решение)))
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У нас не вистачає гімна, щоб залити всю наволоч.
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То там же їхне гімно. А своє своїх не чіпає. Полиция в усиленном режиме охраняет центр Киева из-за акций под Радой - Цензор.НЕТ 7909
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ну да, разнесли пол-города, не считая других городов, главное что Микрон обосрался.
а есть видео где заливают? Полиция в усиленном режиме охраняет центр Киева из-за акций под Радой - Цензор.НЕТ 762 нормальное то, а то даже как искать не знаю на французском.
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Рома, критиковать протесты украинцев может только тот, кто хоть раз добился своих целей протестами. У вас на мордовии митинги проходят в загонах(!). А Украинцы свалили януковоща, заставив его убежать к вашему *****. Так что не иронизируй, а иди сгоняй с трона *****. Пока не запретили собирать валежник Поліція в посиленому режимі охороняє центр Києва через акції під Радою - Цензор.НЕТ 360
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Готуємось до загальнонаціонального страйку!
youtube.com/watch?v=Zs9WBrKxBgQ
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Против чего Нацкорпус выступал при Порошенко?
Против дел или против фантазий, что он вот-вот это сделает или у него есть тайные мысли?
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Порошенко такой же как Зеленский марионетка либераст-глобалистов, только карманы растянуты.
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Я задал вопросы, фанат Нацкорпуса. Память слабая или выборочная?
Теперь ещё возникли вопросы, которые не сняли предыдущие:
Что Порошенко украл и смародёрил? Стопроцентный с Портновым не нашли, может Нацкорпус имеет какие-то доказательства? Почему он не обнародовал их тогда, когда пришло время сажать и 73% было за то, чего добивался Нацкорпус?
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Кто будет искать деньги в том же банке, где хранит свои, у ротшильдов. Фантазиями и тайными мыслями про нацкорпус играйся сам.
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Понятно, Нацкорпус тоже не нашел доказательство, т.к. они тайные, но где-то есть, но Порошенко, у фанатов Нацкорпуса, вор и мародёр с набитыми карманами. :D

Расскажи теперь про фантазии про Нацкорпус.
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У мальдивского и оманского одна функция - выкачивать баблище в пользу иудоглобализации.
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Поросятина начала крысить ещё с 90-х как и его друг Мамэд рыжая обезьяна - знаешь такого? Поэтому и не сажал своих. Я не хочу перечислять очевидные факты коррупции и мошенничества поросятины - их даже больше чем у зелупеня ( но этот догонит быстро если не повесят) - это очень долго после чего группировка "поросятинские" будут требовать у меня здесь, как ты - документы с мокрыми печатями и вся эта писанина в воздух. Кто докажет всё документально? Алкаш луцинка ? Рабая шапка? Кто? Какие нах суды? Они есть? За то есть очевидное резкое повышение благосостояния одного человека в кризис, за то есть независимые экспертизы пищевых продуктов (не все видели правда на что и рассчитано) где продукция рошен признана отравой в сравнении с остальными типа "Свиточа" которых выживали с рынка монополизируя его. Есть "слепо-глухо-инвалидный" траст который как то тихо тихо передал всё наворованное мольдавским папеле заслуженному сынке "АТОшнику", "воевавшему" в 100 км от "нуля" под охраной сотни спецназа. Где нарушения? Где коррупция? А недвижимость в Испании ( при исполнении обязанностей президента) - это что? При чем на какие бабки похищенные это всё куплено , - на воровство при петуховиче министром экономики или от украденной прихватизированной фабрики им Карла Маркса, или на посту пахана по держмайну? Где украл? Заработал на канхвэтах? Точно так же как Иуля "заработала" на рынке продавая кассеты со своим ****** - вором таким же как она? А друзья все, которые уж точно расплачивались не словами ( Мамэд, Фирташ, Пинчук, семейка Свинарчуков, агрохолдинги и прочее прочее прочее), где украдены миллиарды долларов.? Или как ты себе думаешь откуда дровишки? Документы нужны с печатями? И вообще для несведущих : Кравчук , Кучма, Ющенко, Петухович, Порося, Зеленман - это список недостойного говна, которое в разное время и по своему воровало и разрушало страну. Разница только в способах, разница в состоянии страны на тот момент, разница в позиции и желаниях как они хотят красть - каждое из этих говен. Каждое врало, каждое крало, каждое на сегодня хочет обелиться и ни одно падло не живёт исключительно в Украине и здесь не держит наворованное. Не нужно идеализировать того кто имел 5 лет возможностей перевернуть страну из говна в конфетку, даже в войне и даже в кризис и не сделал этого только по причине абсолютной патологической жадности. И преступлений там хватает абсолютно на лет 20 тюрьмы всех в совокупности.
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А ты чей марионетка? Коммунистов-интернационалистов? Или кгбистов? Поліція в посиленому режимі охороняє центр Києва через акції під Радою - Цензор.НЕТ 4303
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А чим нарід не вдоволений? Невже тим, що їх улюблені обранці трішки підняли собі зарплатню, щоб на хлібчик хватало... І трішки ікри. Не в сухом"ятку ж жувати в кінці кінців. Невдячні! У нас же скоро ВВП на 40% (!!!) виросте!
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бездельники под радой харчуються
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Щоб відібрати у вас землю? Чи вам по барабану в якій країні жити? Ви з команди "какая разница"?
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Уряд у відставку. Національнийстрайк.
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если у страйкующих не будет национальной идеи, то так и будут страйкувать каждый отдельно сам по себе с разными проблемами своими.
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Скоро стільки наработаєш, що штани знімуть, а не тільки землю.
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а почему только уряд? нужно более радикально
- и уряд, и всех стрелочников у відставку!!!

Зеленский с Медведчуком и Портновым разгоняют волну типа "уряд у видставку" чтобы пока быдло поймёт причину - будет поздно...
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Причина в марионеточном уряде иуды Сороса.
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та ні, в зеленськомулайні, уряд є його наслідком.
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А при марионеточном правительстве иуды ***** (премьера девичья фамилия Пахло, в подмасковье сейчас живет) все было зашибись? Поліція в посиленому режимі охороняє центр Києва через акції під Радою - Цензор.НЕТ 3162
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Что за мода приставать с невменяемыми претензиями? Киля Хазарин, мальдивский и оманский отрабатывают один план иудоглобализации с удушением народа и выкачиванием бабла наверх. Ты запутался в маскараде.
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Подивився на двері Ради, і така у мене виникла жалість до Юзіка і Стефанчука...
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А вони заходять знизу з підземного паркінгу і піднімаються на вантажному ліфті.
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менты есть, акции нет - разгон волны через журнашлюх идёт - следовательно власть разгоняет очередную волну засирания мозгов быдлоэлекторату...
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А что там с авокяном рюкзавичем? Зеленое стадо вроде бы говорило что он до 1 января министром...мол кадр должен опыт передать....а сегодня уже 14 января...а рюкзакович со своего кресла вставать не собирается...
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Людей на акціях протесту мало, а в поліції вже повна готовність.
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Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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