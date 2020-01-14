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 Українські рятувальники повернулися з Ірану, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Група рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повернулася в Україну з Ірану після завершення роботи на місці катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це повідомила пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Наші вдома. Рятувальники ДСНС повернулися з Ірану", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важливо, щоб влада забезпечила ретельне і прозоре розслідування катастрофи українського літака, - ООН

Українські рятувальники повернулися з Ірану, - ДСНС 01
Українські рятувальники повернулися з Ірану, - ДСНС 02
Українські рятувальники повернулися з Ірану, - ДСНС 03
Українські рятувальники повернулися з Ірану, - ДСНС 04

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

Також читайте: Випадкові люди гинуть через російську зброю, що поставляється різним виродкам у всьому світі, - авіаексперт Лукашевич

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169729
 
 
 Топ коментарі
 
Бубочка не смог правильно юридически оформить их визит. Он же 5 лет хохмил и КВНил вместо того, чтоб на юриста учиться. И на должностях министорв и советников все сплошь КВНщики и кварталовцы.

Ви зробили це разом!
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https://prefiksblog.co.ua/3681/olenka/

Значить так… В Омані Зеленський зустрічався з Сурковим. При чому ця зустріч не випадкова, а запланована..

Українські рятувальники повернулися з Ірану, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5521

Значить так…
В Омані Зеленський зустрічався з Сурковим. При чому ця зустріч не випадкова, а запланована, судячи з того, що чартер вже там чекав. Сурков тиснув, щоб як найскоріше особливий статус Донбасу було закріплено в Конституції, - це останній крок, що лишився до повної капітуляції України. Зараз це буде в турборежимі намагатись зробити зелена влада - це буде дуже яскраве підтвердження тому, що я тут пишу. Судячи з усього, Зеленському дуже лячно піти на подібний крок, бо він розуміє, що це викличе неабиякий спротив в країні. Цілком можливо, що навіть призведе до масових протестів. Збиття літаку в Ірані було здійснено за безпосередньої участі Росії для того, щоб залякати особисто Зеленського та його родину (мовляв, додому можна не повернутись). І саме тому переляканий Зеленський повертався на тому самому літаку, що привіз Суркова, разом з ним через Москву - це був єдиний безпечний для нього варіант. І саме тому була відсутня будь-яка більш-менш нормальна реакція з боку української влади - всі чітко знали що саме відбувається. Ніхто навіть з курортів не повернувся.
Чому зустріч була саме в Омані? Щоб сховати там отримані від державної зради гроші. Готовність до неї та умови Зеленський озвучив особисто Путіну на зустрічі віч-на-віч в Парижі. Саме для цього Зеленський її так прагнув, посилаючи численні сигнали (промови, поступки на фронті, переслідування патриотів тощо), які було почуто. Чому з Сурковим? Бо саме він є відповідальним та курує проект знищення України як самостійної держави.
Думаю, що в президенти Зеленського привів Коломойський саме для реалізації подібного сценарію та під умови, що втрачені за Порошенка гроші йому будуть повернені з великою компенсацією. За це Зеленському була намальована картинка того, як можна стати дуже заможньою людиною, домовившись з росіянами, та що саме для цього треба зробити. Кандидата та електорат готували декілька років за допомогою серіалу. В якості заходів по підтримці реалізації цього плану до влади також було приведено більшість непрофесійних людей з відсутнім критичним мисленням та сліпою покорою, щоб зменшити вплив людського фактору.
Ви щойно прослухали стислий опис того, що відбувається з нашою країною. Живіть тепер з цим, якщо можете.Denys Prylutskyi
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Чому всі досі пишуть розбився , а не збили ?
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Чому всі досі пишуть розбився , а не збили ?
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Бубочка не смог правильно юридически оформить их визит. Он же 5 лет хохмил и КВНил вместо того, чтоб на юриста учиться. И на должностях министорв и советников все сплошь КВНщики и кварталовцы.

Ви зробили це разом!
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"... 12 января 2020 года представители иранского МИД официально уведомили украинскую делегацию о том, что в связи с началом работы специализированной комиссии ICAO, а также Конвенции о международной гражданской авиации,положений и процедур, изложенных в документах №9756 AN/965 и других нормативных актах этой организации, нахождение представителей украинской стороны не обусловлено никакими дипломатическими или международными обязательствами республики Иран и является недопустимым вмешательством в работу международных специализированных органов.
Кроме того республика Иран запрещает любое изъятие или перемещение объектов имеющих доказательную ценность для работы международной комиссии ICAO. Иранская сторона напоминает, что расследование этого инцидента проводят соответствующие органы республики Иран и вмешательство и их работу будет расцениваться как покушение на суверенитет государства Иран. Иран безусловно и полностью готов сотрудничать и любыми международными комиссиями или органами которые буду созданы для объективного и профессионального расследования обстоятельств гибели самолета рейса PS752 и готов передать им все материалы расследования и вещественные доказательства собранные им в его расследовании.
В процессе взаимных консультаций выяснилось, что у украинской стороны нет решения о создании государственной комиссии по расследований факта гибели самолета рейса PS752 , украинская делегация не является частью какой либо международной делегации расследующей факт гибели самолета рейса PS752 , украинская сторона не согласовывала с иранской стороной проведение следственных действий по данному факту и не приглашала представителей компетентных органов республики Иран для совместной работы.
Исходя из всего этого иранская сторона попросила украинскую делегацию сдать все находящиеся в ее распоряжении материальные объекты с составлением инвентаризационной описи, представителям ICAO и покинуть зону проведения следственных мероприятий...." Ваши слова в точку!!! Вышвырнули, как котят... отправили автобусами в Баку и оттуда их забрал самолёт Ан-32 МЧС. В Тегеране только экипаж Ил-76 и специалисты для опознавания погибших и транспортировки их на родину. Самописцы никто Украине не передаст. Передают французам. Мнение украинских специалистов там никого не волнует.
Поэтому что хотели, то и жрём!!!
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Походу не "вернулись", а их вышвырнули. Это реально им не дали бумаги из Кабмина, или РНБО?
В принципе - прилетают непонятные чудаки и "спасают", не имея на то оснований. Тут иранцы наверное правы - а вдруг шпионы или "огенты Госдепа".
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https://prefiksblog.co.ua/3681/olenka/

Значить так… В Омані Зеленський зустрічався з Сурковим. При чому ця зустріч не випадкова, а запланована..

Українські рятувальники повернулися з Ірану, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5521

Значить так…
В Омані Зеленський зустрічався з Сурковим. При чому ця зустріч не випадкова, а запланована, судячи з того, що чартер вже там чекав. Сурков тиснув, щоб як найскоріше особливий статус Донбасу було закріплено в Конституції, - це останній крок, що лишився до повної капітуляції України. Зараз це буде в турборежимі намагатись зробити зелена влада - це буде дуже яскраве підтвердження тому, що я тут пишу. Судячи з усього, Зеленському дуже лячно піти на подібний крок, бо він розуміє, що це викличе неабиякий спротив в країні. Цілком можливо, що навіть призведе до масових протестів. Збиття літаку в Ірані було здійснено за безпосередньої участі Росії для того, щоб залякати особисто Зеленського та його родину (мовляв, додому можна не повернутись). І саме тому переляканий Зеленський повертався на тому самому літаку, що привіз Суркова, разом з ним через Москву - це був єдиний безпечний для нього варіант. І саме тому була відсутня будь-яка більш-менш нормальна реакція з боку української влади - всі чітко знали що саме відбувається. Ніхто навіть з курортів не повернувся.
Чому зустріч була саме в Омані? Щоб сховати там отримані від державної зради гроші. Готовність до неї та умови Зеленський озвучив особисто Путіну на зустрічі віч-на-віч в Парижі. Саме для цього Зеленський її так прагнув, посилаючи численні сигнали (промови, поступки на фронті, переслідування патриотів тощо), які було почуто. Чому з Сурковим? Бо саме він є відповідальним та курує проект знищення України як самостійної держави.
Думаю, що в президенти Зеленського привів Коломойський саме для реалізації подібного сценарію та під умови, що втрачені за Порошенка гроші йому будуть повернені з великою компенсацією. За це Зеленському була намальована картинка того, як можна стати дуже заможньою людиною, домовившись з росіянами, та що саме для цього треба зробити. Кандидата та електорат готували декілька років за допомогою серіалу. В якості заходів по підтримці реалізації цього плану до влади також було приведено більшість непрофесійних людей з відсутнім критичним мисленням та сліпою покорою, щоб зменшити вплив людського фактору.
Ви щойно прослухали стислий опис того, що відбувається з нашою країною. Живіть тепер з цим, якщо можете.Denys Prylutskyi
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Вместо того, чтобы участвовать и сотрудничать с международными организациями и другими странами, Зеленский затеял очень подозрительную возню с Ираном.
Иран не будет передавать Украине обнаруженные на месте аварии самолета рейса PS752 бортовые самописцы, до тех пор пока представители иранской стороны не удостоверятся, что оборудование украинской лаборатории для их расшифровки соответствуют международным нормам.
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так вони поверталися не самальотом, а караваном
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от нашо ця клоунада з красним самальотіком під софітами та на камери?
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Бубочка любить записувати ефектні відеоролики. А в реалі у нього не дуже виходить грати роль Президента. Це Вам не на вєліку їздити. Хоча, він навіть і цього не робить.
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