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 Київські новини, Фоторепортаж
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 Прорив труби біля ТРЦ "Ocean Plaza" у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники винесли з маршрутного таксі, а також з тролейбуса, що стояв поряд, 7 осіб. Також рятувальники на руках винесли з будівлі ТРЦ "Оушен Плаза" 6 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"13 січня о 20:25 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшла інформація, що в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, на проїжджій частині дороги, стався прорив магістральної лінії гарячого водопостачання. Внаслідок пориву тепломережі стався підмив асфальтового покриття проїжджої частини дороги. Це спричинило утворення ями, в яку задніми колесами провалилось маршрутне таксі. Рятувальники частини спеціальної пожежної техніки, які прибули на місце події, винесли з маршрутного таксі, а також з тролейбуса, що стояв поруч і опинився в паровій завісі, 7 осіб. А згодом вилучили мікроавтобус з утвореної пастки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через прорив теплотраси в Голосіївському районі Києва 9 осіб зазнали опіків, - КМДА

Крім того, гаряча вода з тепломережі потрапила на нульовий поверх магазину "Ашан" та перший поверх ТРЦ "Ocean Plaza".

Усіх працівників та відвідувачів магазину "Ашан" та ТРЦ "Оушен Плаза" виведено на безпечну відстань. Рятувальники на руках винесли з будівлі 6 осіб.

За інформацією служби 103 внаслідок події постраждало 10 осіб. Трьом з них допомогу надано на місці, семеро перебувають у лікарні.

Аварійними комунальними службами проводяться ремонтно-відновлювальні роботи.

Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС 01
Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС 02
Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС 03
Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС 04
Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС 05
Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169709
 
 
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чудово одне: у Києві досі плюс три...
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Зе предупреждал, что "мы стоим на порогре прорыва". Прорвало.
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Мало того, что президента нет, так ещё и труба показала новое лицо🤔🤔🤔
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Це сталося через те, що цю трасу за період казнокрадства, тьху, оговірка, за час каденцї, святий соєвий Миздобул не вікривав урочисто для ТВ-картинки. Червона стрічечка, золоті ножниці в холених розжирілих клешнях, які за життя нічого важчого за пачку $10000 не піднімали
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Придурок ти! ... Там труби лежать 50-60 річної давності... Ти ще на могилу Щербицького з Шелестом, насери...А для того, щоб "трасу замінить" - мільярди потрібні, дорожче набагато, ніж Шулявський міст відновить... Скільки асфальту, землі вибрать треба, труби прибрать, нові укласти, засипать, нове покриття укласти... Коли вже вам, "зелебобикам", Порошенко в штани срать перестане? ... (На те, що вам "Блазень" з "блазенятами, на голову сере і у вуха сцить, ви уваги не звертаєте...).
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Трубьі будут лопаться все чаще. Так как деньги вместо ремонта инфраструктурьі шли в карманьі разньіх Порошенок все 30 лет. И к сожалению продолжают идти.
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