 З підтопленого ТРЦ у Києві "Ocean plaza" евакуйовано 13 осіб, одну людину госпіталізовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій м.Києва.
"Увечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, унаслідок прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. У результаті, в утворений отвір частково потрапило маршрутне таксі", - йдеться в повідомленні відомства.
Інформація про подію надійшла рятувальникам о 20:38. На місце виїхали чергові підрозділи 27-ї державної пожежно-рятувальної частини.
"Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажирів, а також трьох громадян із тролейбуса, що стояв поруч і опинився в паровій завісі. Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин Ашан і перший поверх ТРЦ "Ocean Plaza". Людей евакуювали.
Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення 5 осіб. Рятувальники винесли з будівлі 1 потерпілу жінку, яка зазнала опіків ніг. Постраждалу передали працівникам медичної служби", - сказано в повідомленні.
На місці працюють комунальні служби і рятувальники КМДА.
Як повідомляв Цезор.НЕТ раніше, ввечері біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.
Назвали "Океан Плаза" и произошла аврия, связанная с водой...
На входах стоят рамки, охрана с металлодетекторами - где ещё такое ?
В том же 2012-м ТРЦ приобрела российская "ТПС Недвижимость", хотя формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году. Согласно данным госреестра, конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" является Лилия Ротенберг и Андреа, Сюзанна, Джейпракаш Валлабхи.