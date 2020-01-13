EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  4365  19
Все про:Київ (6785) прорив (25) тепломережа (40) ТРЦ (7)

 З підтопленого ТРЦ у Києві "Ocean plaza" евакуйовано 13 осіб, одну людину госпіталізовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Станом на 21.30 рятувальники евакуювали 13 осіб із маршрутки, тролейбусу і будівлі ТРЦ "Ocean Plaza", які були підтоплені після прориву тепломережі на вул. Антоновича в Києві, постраждалу жінку з опіками ніг передали медикам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій м.Києва.

"Увечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, унаслідок прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. У результаті, в утворений отвір частково потрапило маршрутне таксі", - йдеться в повідомленні відомства.

Інформація про подію надійшла рятувальникам о 20:38. На місце виїхали чергові підрозділи 27-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Дивіться також: "Фонтан окропу на Саксаганського", - прорив труби в центрі Києва. ДЕТАЛЬНИЙ ФОТОрепортаж

"Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажирів, а також трьох громадян із тролейбуса, що стояв поруч і опинився в паровій завісі. Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин Ашан і перший поверх ТРЦ "Ocean Plaza". Людей евакуювали.

З підтопленого ТРЦ у Києві Ocean plaza евакуйовано 13 осіб, одну людину госпіталізовано, - ДСНС 01

Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення 5 осіб. Рятувальники винесли з будівлі 1 потерпілу жінку, яка зазнала опіків ніг. Постраждалу передали працівникам медичної служби", - сказано в повідомленні.

На місці працюють комунальні служби і рятувальники КМДА.

З підтопленого ТРЦ у Києві Ocean plaza евакуйовано 13 осіб, одну людину госпіталізовано, - ДСНС 02
З підтопленого ТРЦ у Києві Ocean plaza евакуйовано 13 осіб, одну людину госпіталізовано, - ДСНС 03

Як повідомляв Цезор.НЕТ раніше, ввечері біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169694
 
 
 Топ коментарі
 
Говорят, хозяяева Океан Плазы - московиты.
На входах стоят рамки, охрана с металлодетекторами - где ещё такое ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вот и не верь в карму.
Назвали "Океан Плаза" и произошла аврия, связанная с водой...

 показати весь коментар
 
 
маршрутник і тролейбусник безкоштовно помили транспортні засоби гарячою водою.Та нічого-кияни заплатять! Из подтопленного ТРЦ в Киеве "Ocean plaza" эвакуировано 13 людей, один человек госпитализирован, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1692
 показати весь коментар
 
А риби в акваріумі вже зварилися? Шкода що трохи піхно новину подали, ми з дружиною вже п'ємо шампанське.
 показати весь коментар
 
 
не обманюй,пляшку ти з дружиною ще в попередній темі видудлив.
 показати весь коментар
 
 
Так у нас не одна пляшка. І в багажинку ще заначка є.
 показати весь коментар
 
 
Щось не видно ніяких комунальників та рятівників.
 показати весь коментар
 
Кажись ничего не изменилось. У нас везде такие дороги
З підтопленого ТРЦ у Києві "Ocean plaza" евакуйовано 13 осіб, одну людину госпіталізовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9646
 показати весь коментар
 
Говорят, хозяяева Океан Плазы - московиты.
На входах стоят рамки, охрана с металлодетекторами - где ещё такое ?
 показати весь коментар
 
 
Таки да.
В том же 2012-м ТРЦ приобрела российская "ТПС Недвижимость", хотя формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году. Согласно данным госреестра, конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" является Лилия Ротенберг и Андреа, Сюзанна, Джейпракаш Валлабхи.
 показати весь коментар
 
Так, так. Я розумію, що це наша "відповідь Чемберлену" за збитий літак.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору