 З підтопленого ТРЦ у Києві "Ocean plaza" евакуйовано 13 осіб, одну людину госпіталізовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій м.Києва.

"Увечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, унаслідок прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. У результаті, в утворений отвір частково потрапило маршрутне таксі", - йдеться в повідомленні відомства.

Інформація про подію надійшла рятувальникам о 20:38. На місце виїхали чергові підрозділи 27-ї державної пожежно-рятувальної частини.

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"Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажирів, а також трьох громадян із тролейбуса, що стояв поруч і опинився в паровій завісі. Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин Ашан і перший поверх ТРЦ "Ocean Plaza". Людей евакуювали.

Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення 5 осіб. Рятувальники винесли з будівлі 1 потерпілу жінку, яка зазнала опіків ніг. Постраждалу передали працівникам медичної служби", - сказано в повідомленні.

На місці працюють комунальні служби і рятувальники КМДА.





Як повідомляв Цезор.НЕТ раніше, ввечері біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.