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Все про:Київ (6785) конвертцентр (205) податкова міліція (1358) Правоохоронні органи (642)

 У Києві податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з обігом 480 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 480 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.191 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги щодо документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

У Києві податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з обігом 480 млн грн 01

Посадові особи реально діючих підприємств перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам "конвертаційного центру" транзитних і/або фіктивних СГД, за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). Зі свого боку фігуранти передавали клієнтам згадані кошти готівкою (за винятком 11% від проконвертованої суми, які служили їм "винагородою" за послуги конвертації) разом з підробленими первинними документами.

У Києві податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з обігом 480 млн грн 02

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і за місцем проживання організатора центру, вилучено 25 печаток, комп'ютерну техніку, банківські картки, електронні носії інформації, фінансово-бухгалтерську документацію і чорнові записи.

Також накладено арешти і заблоковано суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ на 11 млн 743 тис. гривень.

У Києві податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з обігом 480 млн грн 03

У Києві податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з обігом 480 млн грн 04

Триває слідство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169623
 
 
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Уже сколько на ликвидировали, но живем в эпоху злыднив. Как так получается?
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Такие центры всегда были и будут пока наша идиотская налоговая система не будет давать предпринимателям свободно распоряжаться своими собственными средствами.
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а шо такое счас милион , это как при яныке 200к. не дают развиваться мелкому и среднему бизнесу
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провели кучу обысков ...что бы изьять 25 печатей?? Теперь будут пытаться сбивать деньги с контрагентов и делиться с судом? Когда уже разгонят окончательно этих заробитчан?? В судах вообще дел нету по фактам уклонения от уплаты налогов по 212 УК...зато они больше всех берут определений суда на обыски и аресты...при чем видно что "работают" с определенными судьями. Если ходатайство не на нужного им судью расписалось , то его сразу же отзывают и подают новое. А заробитчане с прокуратуры Киева стали больше работать с ... СБУ, т.к. туда замом перешел зампрокурора Киева...и сразу СБУ стало бомбить обысками торговые центры и арестовывать товары (типа за контрабанду). Как опер Грищенко из х/ф/Зеленый Фургон, который считал что основное задание уголовного розыска это "добыча речовых доказив")))
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Пля какие дебилы пользуются этими центрами? Прошлый век.
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