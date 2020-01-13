 Мати і син Сенцова переїхали до Києва. ФОТОрепортаж

Про це повідомив у Facebook Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.
"Я не дуже полюбляю говорити про моє особисте життя, але нещодавно відбулась важлива подія для нашої родини. Нарешті ми з’єдналися: до Києва переїхала моя мама та син. З ним виявилось найважче, тому що колишня дружина не хотіла його відпускати. Вона, до речі, етнічна українка, народилась на Івано-Франківщині, але прийняла анексію Криму. Влад був не тільки у сумних умовах, але і під тиском пропаганди та брехні. Але два тижні в Україні йому вистачило, щоб ця пелена спала. Незважаючи на свою болячку, він гарно розуміється і сьогодні пішов у звичайну київську школу, в якій є інклюзивне навчання", - написав Сенцов.
Але, все одно можу тільки побажати йому успіхів, у чому числі, і у сімейних справах
Тогда будет идеально....
по крови - украинец,по жизни - малорос,как правило относятся 21% зевыборцив..