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Все про:політв'язні (1105) Сенцов (845)

 Мати і син Сенцова переїхали до Києва. ФОТОрепортаж

Влада Сенцова не хотіла відпускати матір, але тепер він пішов у звичайну київську школу.

Про це повідомив у Facebook Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.

"Я не дуже полюбляю говорити про моє особисте життя, але нещодавно відбулась важлива подія для нашої родини. Нарешті ми з’єдналися: до Києва переїхала моя мама та син. З ним виявилось найважче, тому що колишня дружина не хотіла його відпускати. Вона, до речі, етнічна українка, народилась на Івано-Франківщині, але прийняла анексію Криму. Влад був не тільки у сумних умовах, але і під тиском пропаганди та брехні. Але два тижні в Україні йому вистачило, щоб ця пелена спала. Незважаючи на свою болячку, він гарно розуміється і сьогодні пішов у звичайну київську школу, в якій є інклюзивне навчання", - написав Сенцов.

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Мати і син Сенцова переїхали до Києва 01

Мати і син Сенцова переїхали до Києва 02
Мати і син Сенцова переїхали до Києва 03
Мати і син Сенцова переїхали до Києва 04

Також читайте: Країна має повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися, - Сенцов

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169605
 
   
 Топ коментарі
 
Дай Бог эдоровья Сенцову и его семье Мать и сын Сенцова переехали в Киев - Цензор.НЕТ 7371
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Якщо він патріот ( власне я у цьому не сумніваюсь) та вояк по житті , то він нікуди не поіде..
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Лучше бы в США уезжали. В Киеве да и по всей Украине кишит сепарами и кремлевскими киллерами, что патриотам здесь жить не безопасно.
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Якщо він патріот ( власне я у цьому не сумніваюсь) та вояк по житті , то він нікуди не поіде..
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які ж вони патріоти - сам Сєнцов признаєця шо 'го синок сєпаратний ватан, а жінка, вапщє, продажна курва
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Дуже подібний до тата -) А що то за «болячка»?? Не зрозумів
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Дай Бог эдоровья Сенцову и его семье Мать и сын Сенцова переехали в Киев - Цензор.НЕТ 7371
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Сенцова затримали буцімто за спробу підриву пам'ятника Членіну, коли фуйло сказав що Володя чмо, крисюки самі завалили той пам'ятник.
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Видно, в Карпатах, дихають чистим повітрям карпатським...
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я мала на увазі те, що приїхали до маминих родичів, но без мами
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Можливо, не впевнений що ті добре ставляться до її вчинку, могли і відмовитись від неї.
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Люди різні, дружина Сенцова взагалі з Франківська, а підтримала окупацію.
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Навіщо особисте виставляти на загальний огляд. Не розумію.
Але, все одно можу тільки побажати йому успіхів, у чому числі, і у сімейних справах
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жениться ему нужно снова - на молодой.... Мати і син Сенцова переїхали до Києва - Цензор.НЕТ 4359
Тогда будет идеально....
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Мать Сенцова тоже ватница. Не будем питать иллюзий относительно ее патриотизма.Поомто сейчас комфортнее для нее в Украине, а не в Крыму.
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Удачи Вашему сыну ,ему не надо искать личность с которой надо брать пример в жизненном пути !!!!
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Мать Сенцова неплохо сохранилась. На прадудушку бы еще глянуть.
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Та хорошо то оно хорошо, только Савченчиха использовала и закрыла лимит геройских звёзд и депутатских мандатов.
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Ничего не понятно из написанного. Кто эти люди? Сын пошел в школу а его бывшая жена... Какая жена если он ещё в школу ходит?
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Жена Сенцова этническая украинка родом с Иванофранковщины поддержала анексию Крыма.
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таких в Украине есть у нас..
по крови - украинец,по жизни - малорос,как правило относятся 21% зевыборцив..
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В Галичині відсотки три - москвофіли. Так було завжди.
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