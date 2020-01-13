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Все про:Львів (1145) СБУ (5002) погрози (279)

 Двоє львів'ян-шахраїв, прикриваючись ім'ям журналіста, погрожували консулу Польщі, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України встановила осіб, які електронною поштою надсилали погрози Генконсульству Республіки Польща у Львові від імені місцевих журналістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що погрози здійснювали двоє львів’ян, які займаються протиправним виготовленням польських документів для громадян України. Вони оформлювали замовникам "Карту Поляка" на підставі фальшивих довідок про участь громадян України у діяльності організацій польської національної меншини.

Після оприлюднення у місцевих ЗМІ матеріалів, які викривають незаконний механізм, зловмисники вирішили помститися журналісту. Вони зареєстрували електронну скриньку, з якої у Генконсульство та у польську громаду Львова почали надходити погрози нібито від імені автора журналістських розслідувань.

У ході обшуків, проведених у помешканні фігурантів справи, правоохоронці виявили ноутбук, мобільні телефони, банківські картки та понад 30 тисяч євро. У ноутбуці зловмисників співробітники Служби виявили докази, що саме на ньому готували і надсилали лист від імені журналіста, з погрозами на адресу польського Генконсульства. На ПК зберігалися й нові листи з погрозами, зокрема, безпосередньо консулу Республіки Польща у Львові.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності за ч. 2 ст 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

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Двоє львівян-шахраїв, прикриваючись імям журналіста, погрожували консулу Польщі, - СБУ 01
Двоє львівян-шахраїв, прикриваючись імям журналіста, погрожували консулу Польщі, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169567
 
 
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Які шибеники.
І журналіста підставили, і консула налякали.
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Они не оформляли "карту поляка", а "помогали найти польские корни".
Карту поляка оформляет как раз тот самый консул.
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Друзі, прошу підтримки! Ось ЦЕ - називає себе перекладачем. У тому числі з української мови. І у себе на сторінці в Фейсбуці знущається над прекрасним українським словом - "парасолька." Називає його - парасоль. Давайте їй все разом напишемо, що про неї думаємо. Або закриємо сторінку. Мій коментар ця "перекладач" видалила https://www.facebook.com/zheleznyakann/photos/a.101965147837730/176910417009869/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.**********************-xuNmaQFdsaD6smwC8mi1pgoGIK9H20JVPAcQNvh3ghe6qEo2haWrqOIWGjf3CMIJoZ_URTjnvQ_0LhKEAVb9aF5xsdxbWwM7V6t29ak_jbvYE2Wrnot_6IlZmxwKFM3kQ25e72SHI057StbG2pVwsR6iTBAUfl4ww1WuP2Yh7dK9E-thiBCGkKgkUW-saoUcMog9enJHEe3XGFA6hb9ngmPzN6fh9OkNbEnSvm0EceQobB6g-AzLeYeCBHknRLy7m2KPyqn2WCjcBXb85YWtT5Mj7UIdRKL_ML-x3eFdI6SWXlHgttCMnGxOyQprmdVg&__tn__=-R
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