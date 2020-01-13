 Вагон вантажного поїзда з 50 тоннами сірки задимівся на Одещині, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в м. Подольськ (станція "Подольск"), йде дим з вагона вантажного поїзда.
Рятувальники встановили, що в результаті взаємодії з вологою, яка потрапила під час руху поїзда, сталося задимлення мішків з сирою сіркою. Вагон відбуксирував на рампу (тупик), на відстань 500 м від станції.
Рятувальники в засобах індивідуального захисту органів дихання та зору розвантажили мішки, які виділяли дим, загальною вагою 50 тонн.
О 10:10 задимлення локалізували, о 10:50 ліквідували.
Проведено заміри повітря і радіаційного фону - показники в нормі.