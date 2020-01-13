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Все про:Одеська область (1135) вагони (53) ДСНС (2225)

 Вагон вантажного поїзда з 50 тоннами сірки задимівся на Одещині, - ДСНС. ФОТО

Вагон вантажного поїзда, в якому було 50 тонн сірки, задимівся в г. Подольск (Одеська обл.).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в м. Подольськ (станція "Подольск"), йде дим з вагона вантажного поїзда.

Рятувальники встановили, що в результаті взаємодії з вологою, яка потрапила під час руху поїзда, сталося задимлення мішків з сирою сіркою. Вагон відбуксирував на рампу (тупик), на відстань 500 м від станції.

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Рятувальники в засобах індивідуального захисту органів дихання та зору розвантажили мішки, які виділяли дим, загальною вагою 50 тонн.

О 10:10 задимлення локалізували, о 10:50 ліквідували.

Проведено заміри повітря і радіаційного фону - показники в нормі.

Вагон вантажного поїзда з 50 тоннами сірки задимівся на Одещині, - ДСНС 01
Вагон вантажного поїзда з 50 тоннами сірки задимівся на Одещині, - ДСНС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169560
 
 
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Да,сера может задымится. Вопрос в том.чтобы этого не допускать.
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"В результате взаимодействия со влагой ... " Приехали пожарные и добавили воды Вагон грузового поезда с 50 тоннами серы задымился на Одесчине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2566
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50 тонн в ручную разгрузили спасатели (+средства инд.защиты на себе)... офигеть!
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Если сера загорелась, то радиацию мерить - это первое дело! А уж опосля... (с)
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Раньше ,более века раплавленной серой заливали зачеканенные кабелкой раструбы чугунных канализационных труб.А свинцом чеканили стыки чугунных водопроводных труб Молотую серу до сих пор используют для борьбы с болезнями винограда.Горящей серой обеззараживают от паразитов склады и подвалы.
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Я в книгах читал, что серу как стройматериал иногда использовали.
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В детстве мы с серой экспериментировали про создании ВВ.Хорошие фейерверки делали.Ещё в начале 60х.
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зачем врать людям или писак надо менять сера от воды НЕ ВОЗГОРАЕТСЯ , только от искры или окурки с мостов брошенных ... а радиацию приплели для пущей важности...
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