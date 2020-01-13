 У російського літака Sukhoi Superjet у повітрі відірвалася обшивка двигуна, - РосЗМІ. ФОТО

Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на джерело в екстрених службах, передає Цензор.НЕТ.

Літак повернувся в Шереметьєво після вильоту до Ставрополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ розслідує справу у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані за трьома статтями КК

Повідомляється, що причиною стали технічні проблеми. Уже після зльоту напередодні ввечері екіпаж помітив, що біля лівого двигуна немає частини обшивки.

Посадка відбулася в штатному режимі, ніхто не постраждав.

На борту перебувала 61 особа - 55 пасажирів і шість членів екіпажу. Літак вилетів із чотиригодинною затримкою.

Нагадаємо, 5 травня в московському аеропорту Шереметьєво здійснив екстрену посадку літак Sukhoi Superjet 100, який летів до Мурманська. Під час посадки авіалайнер загорівся. За офіційними даними Слідчого комітету РФ, загинула 41 особа із 78, які перебували на борту.