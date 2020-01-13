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 У російського літака Sukhoi Superjet у повітрі відірвалася обшивка двигуна, - РосЗМІ. ФОТО

У Росії в літака Sukhoi Superjet-100 авіакомпанії "Аерофлот" у повітрі відірвалася обшивка одного з двигунів.

Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на джерело в екстрених службах, передає Цензор.НЕТ.

Літак повернувся в Шереметьєво після вильоту до Ставрополя.

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Повідомляється, що причиною стали технічні проблеми. Уже після зльоту напередодні ввечері екіпаж помітив, що біля лівого двигуна немає частини обшивки.

Посадка відбулася в штатному режимі, ніхто не постраждав.

На борту перебувала 61 особа - 55 пасажирів і шість членів екіпажу. Літак вилетів із чотиригодинною затримкою.

У російського літака Sukhoi Superjet у повітрі відірвалася обшивка двигуна, - РосЗМІ 01

Нагадаємо, 5 травня в московському аеропорту Шереметьєво здійснив екстрену посадку літак Sukhoi Superjet 100, який летів до Мурманська. Під час посадки авіалайнер загорівся. За офіційними даними Слідчого комітету РФ, загинула 41 особа із 78, які перебували на борту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169530
 
   
 Топ коментарі
 
Синей изолентой надо приматывать, а не скотчем....совсем технологию не соблюдают... У российского самолета Sukhoi Superjet в воздухе оторвалась обшивка двигателя, - росСМИ - Цензор.НЕТ 4332
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УСЕ 🇺🇦 🇪🇺‏ @YceUa 12 ч.12 часов назад

У російського літака Sukhoi Superjet у повітрі відірвалася обшивка двигуна, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 1170

Українка Ольга Харлан перемогла в фіналі росіянку і розпочала 2020 рік з титулу

У російського літака Sukhoi Superjet у повітрі відірвалася обшивка двигуна, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 6548
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МИР
Стороны конфликта в Ливии прибыли на переговоры в Москву страна мироточица блин с космическим мынулым
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У экипажа самолёта кончилось топливо... Пришлось лететь трезвыми...
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Артемий Лебедев : « . Судя по тому, какой авиапарк есть, то это все летающие сараи»
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Так это оно про украинский авиапарк визжало в контексте упавшего самолета МАУ. Мол,сам свалился от старости. А тут Иран признался. И "сухие" разваливаются. Ватнички неплохо научились языками чесать для своей собственной лажи.
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"Ребята, хватит заниматься ерундой. Персонального компьютера не может быть. Могут быть персональный автомобиль, персональная пенсия, персональная дача. Вы вообще знаете, что такое ЭВМ? ЭВМ - это 100 квадратных метров площади, 25 человек обслуживающего персонала и 30 литров спирта ежемесячно!" - Заместитель министра радиопромышленности СССР Николай Горшков, 1980 год
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После 30 литров спирта ничего не может быть😀👍
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Криворукие кацапы, брали бы пример с украинцев. Ни одной, даже самой мааааленькой поломки, на самолетах выпущенных в Украине, после 2012 года )))
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"Сухой"...
На заводі ані піп не побрискав водичкою, ані шампанським не облили?
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"Эврика!"©
Открыт и сформулирован Закон взаимодействия обшивок в Российской авиации:
«Отрыв фрагмента обшивки снаружи самолёта неизбежно приводит к немедленному пропитыванию обшивок кресел в кабине и салоне мочёй и гавном».
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Обшивка. Це єдина частина цього літака, що була виготовлена на Московії.
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Не. Гондолы движков итальянские вроде (могу ошибаться).
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Руцкую ляльку вам в стрічку У російського літака Sukhoi Superjet у повітрі відірвалася обшивка двигуна, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 1090 У російського літака Sukhoi Superjet у повітрі відірвалася обшивка двигуна, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 1090 У російського літака Sukhoi Superjet у повітрі відірвалася обшивка двигуна, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 1090
Куклу аборигены московии купили в омском магазине:

У російського літака Sukhoi Superjet у повітрі відірвалася обшивка двигуна, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 8971
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