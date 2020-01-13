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Все про:Гончаренко (214) Труба (244) ДБР (765)

 У ГПУ відкрили справу проти ексглави ДБР Труби, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

13 грудня з приводу "протиправних дій" Романа Труби було розпочато досудове розслідування за статтею 343 КК (втручання в діяльність працівників правоохоронних органів) і статті 387 КК (розголошення даних досудового слідства). Вести справу доручили Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

Про це написав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийшла відповідь на мій запит в ГПУ з приводу протиправних дій Романа Труби. У документі зазначено, що 13 грудня з цього питання було розпочато досудове розслідування за статтею 343 КК (втручання в діяльність працівників правоохоронних органів) і статті 387 КК (розголошення даних досудового слідства ). Вести справу доручили Головному слідчому управлінню Національної поліції України. Записи з кабінету Труби, які були оприлюднені, доводять, що екскерівник відомства неодноразово і цинічно порушував закон. У цьому випадку просто звільнення з посади - недостатньо. Вважаю, що неупереджене розслідування дій Труби та інших фігурантів - це справа честі для правоохоронців", - написав нардеп, оприлюднивши фото документа.

Також читайте: "Було б добре, щоб він також якісь свідчення дав" - "Та дасть, я його попередив", - Смирнов повідомив Трубі, що контактує з нардепом-втікачем Онищенком

У ГПУ відкрили справу проти ексглави ДБР Труби, - Гончаренко 01

Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хіба в нас адекватних справ немає?" - Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка. АУДIО

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого Президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу Президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смирнов.

Попередня кваліфікація проваджень: ч.2 ст. 344 ККУ (використання свого службового становища при здійсненні незаконного впливу на державного діяча), ч.1 і ч.2 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), ч. 2 ст. 387 ККУ (розголошення даних досудового слідства) та замаху на вчинення кримінального злочину, передбаченого ч 2. ст. 372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності)

Журналістка Ольга Худецька заявила, що Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки в 2014 році фабрикував справи проти Євромайдану.

3 січня 2020 року Національне антикорупційне бюро, виконуючи рішення суду, відкрило кримінальне провадження, що стосується колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169527
 
   
 Топ коментарі
 
Теперь Лещ,благодаря "новым лицам" во власти получает ,не весть за что,такую зарплату,что элитные квартиры будет покупать каждый год.Лично для этой бородатой проститутки эпоха зубожиння окончилась.
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цирк на дроті.
за вісім місяців я вже втомилась сміятись.
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А помните, как еще пару лет назад все целый месяц обсуждали одну только квартиру Лещенка? Сейчас не успеваешь и устаешь реагировать на про*бы зеленой власти.
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цирк на дроті.
за вісім місяців я вже втомилась сміятись.
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А помните, как еще пару лет назад все целый месяц обсуждали одну только квартиру Лещенка? Сейчас не успеваешь и устаешь реагировать на про*бы зеленой власти.
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Теперь Лещ,благодаря "новым лицам" во власти получает ,не весть за что,такую зарплату,что элитные квартиры будет покупать каждый год.Лично для этой бородатой проститутки эпоха зубожиння окончилась.
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От вас тут одна желчь, это подтвердит любой. Вы умеете смеяться?
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А вам не приходило в голову, що то відпльовуються тією жовчю, якою ви плюяплися до виборів, де переміг Зєлєнскій?
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Лично я на позитиве, желток, хорошего дня!
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Борода, мы же вчера все выяснили, опять ты ко мне цепляешься? Просто отстань.
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Что ты приставучий идиот, от которого тяжело избавиться.
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Добре, що ти не приставучий не ідіот. З чим тебе і поздоровляю. 😁 Довідку, як пруф, поксдеш, сподіваюся ?
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Тебя видимо носатая бросила, вот ты здесь и пристаешь к людям. Отстань мразь, не пиши мне больше.
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😁 У тебе буйна фантазія. І про носа у, і про бороду. У цьому світі немає жодного іото, де я з бородою. 😁 Отак у тебе все через сраку. 😂
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о, в несознанку пошел ))) То есть то что на фейсбуке есть существо точно с таким же ником как у тебя, где все посты про дякування и про зраду - это просто совпадение?
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Рашистская падаль, будете жестко наказаны за свои преступления,прочь отсюда ,мерзота!
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комарницкий-ты лучше изучи формулу--"идиот-не может понять,что он идиот,потому,что он -идиот ! учи матчасть,малец !
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Вуйку, дякую за науку! Добре, що у вас такий багатий досвід. Сподіваюся, вчитесь не лише на собі? 😁
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Ты появился тут пару дней назад (зачем?), но уже обвиняешь меня в том, что я якобы писал год назад У ГПУ відкрили справу проти ексглави ДБР Труби, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2386
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Безбородий, я тут вже більше 5 років. Ти просто собою любуаався і увагу не звертав.
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ври дальше. Может ты и заходил 5 лет назад, но с тех пор тебя здесь не было. Такую бы мразь я сразу бы обнаружил.
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От бачиш, по Фейсбуках лазиш, а подивитись у мій профіль тут, на Цензорі рукине доходять. Ліньки. І все у тебе так косо, криво, не до кінця. Про "заходив 5 років тому" будь-якій серйозній людині легко переконатися. Брехло ти ліниве. 😁 Лише і можеш жінкам хамити.
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Ты женщина? Бородатый трансвестит? Тогда прошу прощения.
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Помрій, безбородий. 😁Це твоє нове захоплення? 😁
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Хочеш, відкрию тобі військову таємницю? 🤫 Мене немає на Фейсбуці! 🤣 Дружина є, під іншим прізвищем, а, у Фейсбук не вірю.
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Безперечно! Не вір! 😁 Мені не можна вірити. Я просто з тобою граюся вже другий день і мені подобається! 😁 Все чекаю, еюколи у тебе критичне мислення з'явиться, як у дорослої людини, а воно все не з'являється. Розкажу тобі ще одну таємницю🤫😁 Всі, хто заходить на Цензор з Фейсбуку, мають буковки і циферки, які вказують вочевидь на акаунт. Сам лише рік тому дізнався, думав, що то тролі номерні. Тепер встидно. 😞 Тому спішу з тобою поділитися. 😁
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.. можете на меня жаловаться, что вы обожаете делать, но доброты и чувство юмора это вам не принесет В ГПУ открыли дело против экс-главы ГБР Трубы, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2979
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Куди вже більше доброти ?
Я ж не свята. Вистачить того, що маю.
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Подожди, "Трубе - труба или просто протрубили?"
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Цирк с клоунами редкий. Главное чтоб труба не сбежала никуда как Витя Ростовский....
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))))))) Успокойтесь. Это обычный ход, что бы навсегда закрыть вопрос, и не иметь проблем в будущем, власть меняется рано или поздно. Алгоритм такой-Открывается Дело, проводится проверка, изымаются все материалы, первоисточники, опрашиваются свидетели, делаются запросы, все складывается в кучу, потом в этом не находится состав правонарушения, и Дело закрыто, а все материалы Дела по решению следователя уничтожаются. В будущем, по этим же обстоятельствам уже нельзя расследовать. Обычная практика.
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На Пороха під дудку портнова придурошна труба навідкривала купу кримінальних справ - а сама попалася!
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Як відкрили, так і закриють, бо ворон ворону очі не виклює.
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РябоТряпка разбушевался! А против Порошенко , Свинарчуков,Пашинсого И Шоблы коррупциронеров за полгода? Не? Договорились?
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Не, не договорились. Просто предъявить оказалось нечего. Пшик все эти обвинения оказались.
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Недаром говорят, что слава - это сродни наркотику.
После громких "разоблачений" Гладковского под кодовым названием "Свинарчуки и УкрОборонПром", которые накануне президентских выборов принесли мировую, не побоюсь преувеличений, славу бравому расследователю, стало как-то не рыбно, и Бигус приуныл. Папередников расследовать стало неинтересно и не прибыльно. Новых - опасно. А риск за свои же кровные в виды деятельности этой группы следователей не входит. Да и бабло имеет печальное свойство заканчиваться…
Поэтому ничего удивительного в том, что Бигус снял передачу про вакцины, которые якобы вызывают аутизм, с антипрививочником в главной роли, нет абсолютно.
МОЗ нынче в жопе, сидят тихо, не отсвечивают. Только шуршат остатки бюджетных средств на отмыве. Бюджет там же. Но его жопа больше похожа на чёрную дыру. С такой силой притяжения, что втягивает даже бабло из будущего…
С ЮНИСЕФ посрались на теме борьбы с контрабандой. Минсоцполитики запретили им сюда гуманитарку ввозить. Не видя разницы между вакцинами и секонд-хендом.
А тем временем запас вакцин от попередников истощился, а кое-где вообще закончился. От слова совсем. Пока в аптеках ещё есть препараты, но стоят совсем не как полтаблетки и тоже могут закончиться. С этими долбое*ами в правительстве всего можно ожидать. Хз, с кем они ещё горшки побьют. И не решат ли закупать в россии не только электричество, но и лекарства паленые, по старой памяти. Брацкий народ жи.
Теперь начнётся период, когда нет эпидемий. И 5-15 умерших от кори - не трагедия. Сколько там заболело? 400? 4000? 40000? Та тю. Какая разница?
А суды разрешат детям без прививок ходить в сады и школы, под видом защиты их прав на образование.
Для этого нужна информационная подушка. Вот Бигус и работает. И тут два варианта: хайп ради рейтинга канала, скандал там и все дела. Типа, напомнить о себе. Или заказ от кого-то умного из новой власти. Что бы мамки не скандалили, требуя бесплатных вакцин. Оба варианта не айс. Хайповать на такой теме - это брать ответственность за чьи-то жизни. Тут тоже преувеличений не боюсь. Но это дело Бигуса, конечно. У него и так карма с дыркой за тот скандал с оборонкой.
Кстати, Комаровский, когда пугал нас дифтерией, наверное, знал, что выберут зеленского. Ванга, ***.
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Немає "шобли карупцианєрав". Цих людей нахабно обрехали євреї і на тій брехні пролізли у владу.
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Кеня дрочащий,а что есть за что? Или ты никак от голобородько не отойдешь!
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Так это ты все ждешь кацарылый кеня ,когда уже,да когда уже?
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Как хорошо описано поведение Потрошенко и его клики!
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А это кто ,зеленые аманские вислюки с бакланскими крушавелями?
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У ГПУ відкрили справу проти ексглави ДБР Труби, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5388 Maks Kolorto

Как хорошо описано поведение Потрошенко и его клики!
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малороссы с простого и мудрого нарида, - тут это, новость подоспела....
наконец то начнут щемить барыг как вы хотели - это хорошо..
барыги будут сворачивать свой бизнес и вышвыривать вас на улицу - это плохо...
вот как вы думаете,- больше хорошего или плохого...?

В ГПУ открыли дело против экс-главы ГБР Трубы, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6568 Мирослав Гай

@miroslavgai

·3 ч

Добрий ранок! Кажуть епоха бідності скінчилася.

В ГПУ открыли дело против экс-главы ГБР Трубы, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6434
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Нормальный подарок под ёлочку. Когда начнут скулить, пусть вспоминают кабинку на избирательном участке.
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08.01.2020, 18:12 НБУ запретил тратить деньги со счетов ФОП на личные нужды
Вступило в силу постановление НБУ с нормой об использовании счетов ФОП только для потребностей бизнеса.
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Злой Карлик - очень хорошо...

больше Ада...
нужно укрепить стены моей фазенды - скоро толпы голодных горожан ринутся в частный сектор в поисках еды...
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укрепить стены)))) не факт Ю. Быдло73 это стадо, которое будет ждать миску похлебки с небес, пока не сдохнет. Те, кто поднимет ср@ку и пойдет работать, уже это давно сделали. А решением НБУ, ФОПов ставят в те же условия, что и юрлица, движение денег только по счетам, а съем по карте только под конкретные цели, с документами и отчетностью. Когда осенью введут РКА, схлопнется, по городу можно будет проехать спокойно, пробки исчезнут. Будет как у фирм, налог 40%
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так и будет - вот и график начала всеобщего писца...

Нововведення в законах щодо підприємців спричинили зменшення реєстрацій ФОП. Так за минулий рік в Україні було зареєстровано 312 211 нових фізичних осіб-підприємців, що на 15% менше, ніж у попередньому році.
В першій половині 2019 року ФОП активно реєструвалися. Однак в квітні, після президентських виборів, кількість реєстрацій ФОП почала знижуватися.

У ГПУ відкрили справу проти ексглави ДБР Труби, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6652
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Рома, это тебе не Порошенко, эти в демократию не играют. Ну а тебе закономерно прилетела ответка, меньше надо было играть на три фронта. Ты оказался удобной фигурой, кого можно слить в Трубу.
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та падажжите! его же нужно срочно арестовать и вынести меру пресечения, бо свалит нах.
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В картинках показана вся суть власти Зедебилов
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Головне,щоб в процесі розслідування не вийшли на самих себе...
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когда против лехи заведут аналогычно пидозру, то он просто так перчатками и вантузом не отделается У ГПУ відкрили справу проти ексглави ДБР Труби, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1606
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відкрили справу з припискою, ДРУГ БОГДАНА, щоб йому нічого не було. піпл схаває як боротьбу з корупціею. ніодного козла такого рангу, тим більше свого, ще ніхто не закривав. всі памятають слова ЗЕ. ЦЕ МОЇ ЛЮДИ і я їм довіряю
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Ні,не допоможе.Сидіти ******** все рівно прийдеця. У ГПУ відкрили справу проти ексглави ДБР Труби, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9343
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Відкрити справу - багато ума та мужності не треба, бо Закон (КПК) зобовьязує вносити до ЄРДР ВСІ повідомлення про злочини протягом 24 годин. А потім вже приймати рішення після заведення у ЄРДР по доказуваності та інші. У нас, щоб слідчий -прокурор виконали Закон та занесли заяву до ЄРДР - треба звертатися до суду, який буде кожний раз розьяснювати КПК слідчим та прокурорам, якщо твоя хвамилия, звичайно, не Портнов. Практично всі заяви про злочини отримують ( а потім списують, як недоведені ,передчасні та за безліччю інших надуманих підстав...) дільничі та робітники інших служб, а не слідчі, які повинні розглядати ці заяви. Навіть у цьому випадку, коли О ЧУДО!!, щоб не "гавкали" занесли до ЄРДР - це не означає, що справа дійде до підозри, вже не кажучи до суду. Про вирок можно навіть не мріяти! Може тільки виправдувальний - це будь ласка.Так, що можете тільки ДУНУТИ У ТРУБУ, а не притягнути Трубу до відповідальності, тим паче він людина Портнова та Ко. Якщо підключиться ще Юзик та Сивоха то ховайтеся завчасно бо і вас до ЄРДР заведуть, як обіцяє всім незгодним Юзик...бо там всі наші
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