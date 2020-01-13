 У ГПУ відкрили справу проти ексглави ДБР Труби, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Про це написав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Прийшла відповідь на мій запит в ГПУ з приводу протиправних дій Романа Труби. У документі зазначено, що 13 грудня з цього питання було розпочато досудове розслідування за статтею 343 КК (втручання в діяльність працівників правоохоронних органів) і статті 387 КК (розголошення даних досудового слідства ). Вести справу доручили Головному слідчому управлінню Національної поліції України. Записи з кабінету Труби, які були оприлюднені, доводять, що екскерівник відомства неодноразово і цинічно порушував закон. У цьому випадку просто звільнення з посади - недостатньо. Вважаю, що неупереджене розслідування дій Труби та інших фігурантів - це справа честі для правоохоронців", - написав нардеп, оприлюднивши фото документа.
Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.
Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого Президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу Президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смирнов.
Попередня кваліфікація проваджень: ч.2 ст. 344 ККУ (використання свого службового становища при здійсненні незаконного впливу на державного діяча), ч.1 і ч.2 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), ч. 2 ст. 387 ККУ (розголошення даних досудового слідства) та замаху на вчинення кримінального злочину, передбаченого ч 2. ст. 372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності)
Журналістка Ольга Худецька заявила, що Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки в 2014 році фабрикував справи проти Євромайдану.
3 січня 2020 року Національне антикорупційне бюро, виконуючи рішення суду, відкрило кримінальне провадження, що стосується колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.
за вісім місяців я вже втомилась сміятись.
Я ж не свята. Вистачить того, що маю.
После громких "разоблачений" Гладковского под кодовым названием "Свинарчуки и УкрОборонПром", которые накануне президентских выборов принесли мировую, не побоюсь преувеличений, славу бравому расследователю, стало как-то не рыбно, и Бигус приуныл. Папередников расследовать стало неинтересно и не прибыльно. Новых - опасно. А риск за свои же кровные в виды деятельности этой группы следователей не входит. Да и бабло имеет печальное свойство заканчиваться…
Поэтому ничего удивительного в том, что Бигус снял передачу про вакцины, которые якобы вызывают аутизм, с антипрививочником в главной роли, нет абсолютно.
МОЗ нынче в жопе, сидят тихо, не отсвечивают. Только шуршат остатки бюджетных средств на отмыве. Бюджет там же. Но его жопа больше похожа на чёрную дыру. С такой силой притяжения, что втягивает даже бабло из будущего…
С ЮНИСЕФ посрались на теме борьбы с контрабандой. Минсоцполитики запретили им сюда гуманитарку ввозить. Не видя разницы между вакцинами и секонд-хендом.
А тем временем запас вакцин от попередников истощился, а кое-где вообще закончился. От слова совсем. Пока в аптеках ещё есть препараты, но стоят совсем не как полтаблетки и тоже могут закончиться. С этими долбое*ами в правительстве всего можно ожидать. Хз, с кем они ещё горшки побьют. И не решат ли закупать в россии не только электричество, но и лекарства паленые, по старой памяти. Брацкий народ жи.
Теперь начнётся период, когда нет эпидемий. И 5-15 умерших от кори - не трагедия. Сколько там заболело? 400? 4000? 40000? Та тю. Какая разница?
А суды разрешат детям без прививок ходить в сады и школы, под видом защиты их прав на образование.
Для этого нужна информационная подушка. Вот Бигус и работает. И тут два варианта: хайп ради рейтинга канала, скандал там и все дела. Типа, напомнить о себе. Или заказ от кого-то умного из новой власти. Что бы мамки не скандалили, требуя бесплатных вакцин. Оба варианта не айс. Хайповать на такой теме - это брать ответственность за чьи-то жизни. Тут тоже преувеличений не боюсь. Но это дело Бигуса, конечно. У него и так карма с дыркой за тот скандал с оборонкой.
Кстати, Комаровский, когда пугал нас дифтерией, наверное, знал, что выберут зеленского. Ванга, ***.
Как хорошо описано поведение Потрошенко и его клики!
наконец то начнут щемить барыг как вы хотели - это хорошо..
барыги будут сворачивать свой бизнес и вышвыривать вас на улицу - это плохо...
вот как вы думаете,- больше хорошего или плохого...?
Мирослав Гай
@miroslavgai
·3 ч
Добрий ранок! Кажуть епоха бідності скінчилася.
Вступило в силу постановление НБУ с нормой об использовании счетов ФОП только для потребностей бизнеса.
больше Ада...
нужно укрепить стены моей фазенды - скоро толпы голодных горожан ринутся в частный сектор в поисках еды...
Нововведення в законах щодо підприємців спричинили зменшення реєстрацій ФОП. Так за минулий рік в Україні було зареєстровано 312 211 нових фізичних осіб-підприємців, що на 15% менше, ніж у попередньому році.
В першій половині 2019 року ФОП активно реєструвалися. Однак в квітні, після президентських виборів, кількість реєстрацій ФОП почала знижуватися.
Не смішіть наші капці.