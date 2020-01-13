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 Позашляховик з'їхав у ставок на Дніпропетровщині: загинули 4 людини, серед них – дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Аварія сталася в с. Вишневе Дніпропетровської області. Авто Toyota Land Cruiser Prado з'їхало із греблі у ставок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Автомобіль знайшли за 5 метрів від берега на глибині близько 3 метрів.

"Рятувальники за допомогою лебідки витягли легковий автомобіль на берег. У салоні транспортного засобу виявлено тіла 4 загиблих, з них 1 дитину - дівчина 14 років (дочка власника). Загинули чоловік, дві жінки і дитина", - йдеться в повідомленні.

Співробітники поліції проводять слідчі дії зі встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

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Позашляховик зїхав у ставок на Дніпропетровщині: загинули 4 людини, серед них – дитина 01
Позашляховик зїхав у ставок на Дніпропетровщині: загинули 4 людини, серед них – дитина 02
Позашляховик зїхав у ставок на Дніпропетровщині: загинули 4 людини, серед них – дитина 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169519
 
 
 Топ коментарі
 
Жаль людей, царство небесное..
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Шановна, на такій машині скло і молотком буде важко розбити.
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Чтобы выбить стекло под рукой надо иметь что-то тяжёлое и впридачу не растеряться.
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да я как то не катаюсь хер пойми где упоротый. я не верю что он трезвый был, трезвый ни при каком раскладе не уехал бы так в канаву, да еще и не выбрался потом.
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Врядли салон за секунды наполнился бы водой, хотя возможно водитель курил и окно было открыто. За то время можно было сгрупироваться, глотнуть воздуха, открыть двери и выплыть ибо 3 метра это вообще не глубина. Разве, что по какойто причние заклинило все двери...
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двери в нормальных машинах автоматически закрывает при скорости 40-50кмч, а у некоторых когда поворачиваеш ключ и заводиш. открыть дверь в тонущей машине невозможно, из-зза того что на нее давят тонны воды. тут другой вопрос - с какой скоростью нужно было ехать по этой грунтовой дороге, что бы улететь так далеко с дамбы, увалиться башкой возможно (не пристегнутым быть).
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пока машина тонет - акамулятор не сразу замыкает, особено во внедорожниках, и можно открыть окна и люк.
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Возможно было темно, паника, а мог внедорожник и кульбит совершить в воздухе и упасть на "спину"
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для того что бы трехтонный внедорожник совершил кульбит - нужно хорошо постараться и иметь приличную скорость.
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Видно дружина так пиляла чоловіка, що той наступив і не піймав.
Шкода загиблих, таке безглуздя....
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Повпивались чи що...
Можна ж було вибити вікна..
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Чтобы выбить стекло под рукой надо иметь что-то тяжёлое и впридачу не растеряться.
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Шановна, на такій машині скло і молотком буде важко розбити.
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"Ксюша", в подобных обстоятельствах, даже будучи трезвыми, 9 из 10 человек "теряются" и кричат "Мама!!!"... То, что показывают в американских детективных сериалах - "сказки Венского леса"... (кстати, наши их просто "копируют"...). В Нежине, недавно, мужчина утонул на глубине около метра... Слетел с дороги, "промахнувшись" мимо моста, метров на пятнадцать, и в Остёр свалился. "Шевроле" лёг на крышу... И всё... Говорили - даже ремень безопасности не успел расстегнуть...
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