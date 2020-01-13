 Позашляховик з'їхав у ставок на Дніпропетровщині: загинули 4 людини, серед них – дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Автомобіль знайшли за 5 метрів від берега на глибині близько 3 метрів.

"Рятувальники за допомогою лебідки витягли легковий автомобіль на берег. У салоні транспортного засобу виявлено тіла 4 загиблих, з них 1 дитину - дівчина 14 років (дочка власника). Загинули чоловік, дві жінки і дитина", - йдеться в повідомленні.

Співробітники поліції проводять слідчі дії зі встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

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