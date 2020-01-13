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 Події, Фоторепортаж
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Все про:амфетамін (12) Буковина (246) Нацполіція (8809) ДБР (765)

 Співробітника Нацполіції затримали під час продажу амфетаміну в Чернівецькій області, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР затримало слідчого Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області під час збуту наркотичних речовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, слідчий систематично продавав наркотики місцевим жителям.

Поліцейського затримали під час чергового збуту амфетаміну.

Досудове розслідування триває, проводиться обшук за місцем проживання затриманого.

Зараз вирішується питання повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального злочину (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України), обрання щодо нього запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Також дивіться: Діяльність переїзної нарколабораторії припинено на Буковині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітника Нацполіції затримали під час продажу амфетаміну в Чернівецькій області, - ДБР 01
Співробітника Нацполіції затримали під час продажу амфетаміну в Чернівецькій області, - ДБР 02
Співробітника Нацполіції затримали під час продажу амфетаміну в Чернівецькій області, - ДБР 03
Співробітника Нацполіції затримали під час продажу амфетаміну в Чернівецькій області, - ДБР 04
Співробітника Нацполіції затримали під час продажу амфетаміну в Чернівецькій області, - ДБР 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169506
 
 
 Топ коментарі
 
Тьфу, блд, какая мерзость!
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Как сказал бы классик: "Амфетамін це завжди кусок хліба"
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Следователь ? мммм... Черновецкий... )))))))))
Співробітника Нацполіції затримали під час продажу амфетаміну в Чернівецькій області, - ДБР - Цензор.НЕТ 1858
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нічого дивного. В Бориславі головний поліцай закутний, дуб та попадинець кришують наркоманів, убивць і рекетирів
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Столько сколько сделал для евреев зеленский не делал еще ни один презедент Украины (с)
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насколько мне известно в США нет спец зон или камер для полицейских, я думаю как фактор сдерживанья вполне пройдет в общую камеру сажать
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Дубинский с его автомобилями и квартирами на воле, а этого терпилу задержали. Национальность не та? Співробітника Нацполіції затримали під час продажу амфетаміну в Чернівецькій області, - ДБР - Цензор.НЕТ 7221
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Если попадается на таком представитель закона, то за это должна быть кара больше, чем наказание простого гражданина!
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Имел Бобби хобби -
Он деньги любил,
Любил и копил...
...Но в том-то и дело,
Что он не один,
Кто больше всех
Деньги на свете любил...
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Ликвидировать МВД, исчезнет и организованная преступность.
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орел авакова, мусор видать и "сертификацию" прошел на пригодность к службе в мвд))))
янелох оманский эту гниду рюкзакова оставил на должности, интересно почему ?
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