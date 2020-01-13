 Співробітника Нацполіції затримали під час продажу амфетаміну в Чернівецькій області, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, слідчий систематично продавав наркотики місцевим жителям.

Поліцейського затримали під час чергового збуту амфетаміну.

Досудове розслідування триває, проводиться обшук за місцем проживання затриманого.

Зараз вирішується питання повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального злочину (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України), обрання щодо нього запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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