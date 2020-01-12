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 Юні українські фігуристи завоювали нагороди міжнародного турніру в Торуні. ФОТОрепортаж

Юні українські фігуристи везуть додому три нагороди міжнародного турніру Mentor Torun Cup 2020 року, який завершився 12 січня в польському місті Торунь.

 У спортивних танцях на льоду в категорії Basic Novice на найвищу сходинку п’єдесталу зійшов дует Єлизавети Семенової та Івана Качура, який показав найкращий результат серед десяти пар-учасниц , пише Цензор.НЕТ. За три виступи фігуристи отримали від суддів 48.70 балів.

А у категорії Intermediate Novice срібну нагороду вибороли Ірина Підгайна та Михайло Сандул. Вони були другими в усіх трьох танцях і набрали загалом 71.44 балів.

Ще одне "срібло", але у змаганнях Interclub Mentor Torun Cup, здобула Віра Щерблюк. Виступаючи в категорії Gold Girls, вона набрала 47.56 балів.

Зазначимо, що всі призери - представники одеської школи фігурного катання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські танцюристи здобули золото і срібло на турнірі з фігурного катання в Стамбулі. ФОТО

Юні українські фігуристи завоювали нагороди міжнародного турніру в Торуні 01
Юні українські фігуристи завоювали нагороди міжнародного турніру в Торуні 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українки Найда і Куркудим завоювали "срібло" та "бронзу" на турнірі з фігурного катання в Стамбулі. ФОТО

Юні українські фігуристи завоювали нагороди міжнародного турніру в Торуні 03
Юні українські фігуристи завоювали нагороди міжнародного турніру в Торуні 04
Юні українські фігуристи завоювали нагороди міжнародного турніру в Торуні 05
Фото: facebook.com/pg/OdessaLdinka

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169471
 
   
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Молодцы ребятишки! Турнир похоже левый какой-то, но всё-равно молодцы!
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держите детишек подальше от усиков и ломаченкофф...
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Да не от усиков и ломаченкофф что за чушь...От Г+Г и прочей прокацапско пропагандонской швали надо держать подальше, от ватных преЗЕдентов кремлёвских холуев..., ато насмотряца ватных Скотов по Г+Г и стишки про мышебратьев рассказывают.. А Усики Ломаченки это уже продукт гебнявой пропаганды..ну и + ещё ментальность рабов малороссов
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а мне казалось шо граждане цензора все умеют читать между строк...
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Український Стяг будь-де в Світі - це насолода для моїх очей! Дякую!
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