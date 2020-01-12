 На Харківщині блоковано масштабне підпільне виробництво підроблених ліків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що ділки налагодили підпільне виробництво фальсифікованих препаратів, які використовуються при лікуванні захворювань, пов’язаних з порушенням функцій центральної нервової системи. Для виготовлення підробок вони обладнали один з поверхів приватного домоволодіння на території Харківської області. Потім через розгалужену мережу знайомих фармацевтів та аптечні мережі препарати збувалися на території Київської, Одеської, Львівської та інших областях, а також через інтернет.
Вартість однієї упаковки підробленого препарату становила від 10 тисяч гривень. За попередніми оцінками щомісяця зловмисники реалізовували ліки на сотні тисяч гривень. Під час проведення санкціонованих обшуків у кількох регіонах України, за місцем виробництва, у фігурантів справи та їх спільників правоохоронці виявили обладнання для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів. Вилучено ампули та упакування для їх фасування, готові фальсифіковані, незареєстровані, зокрема наркомісткі препарати.
Наразі всі підроблені ліки, виготовлені зловмисниками, вилучено з роздрібних мереж. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, фігурантам справи підготовлені повідомлення про підозру у вчиненні злочину.
заставы для патриотов...
ибо наживаться на больном - грех
и двойной грех - нажившись, вместо лекарства подсунуть пустышку!!!
Аби гроші - гріха не буде!
но и отбирать задорого купленную надежду на спасение или облегчение - преступление...
только больной человек поймет важность правильного лечения качественными препаратами
(помогает и плацебо... но не всем)
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Ніякого фальсифікату! це новітні технології з використанням ефекту плацебо.
Злые языки говорят,что сын Байдена получал 100 тыс.долл.
Та да замахнулись на аптеки - вотчину власть имущих!... Переименовали стрептоцид-и он стоит в 2раза дороже! Эльдорадо!
Подделка лекарств это массовое убийство не тысяч, а миллионов людей.
В Европе и в США убийцы-поддельщики лекарств давно исчезли как мразь благодаря государствам. А у нас, в Украине это должно быть одно из самых страшных преступлений против ЧЕЛОВЕЧЕСТВА , когда в аптеках за СУМАШЕДШИЕ деньги людям продают куски зараженного гамна вместо таблеток и больной человек принимает это гамно а ему становится все жуже ихуже. Хорошо если эти падлы просто школьный мел продают вместо таблеток
К таким тварям нужно принимать НОВЫЙ ЗАКОН и пожизненное заключение или расстрел.
Якщо це дійсно пустишки - плоцебо ... , то пощо там нарковмістячі речовини ?
А в лікорствах для психічно хворих вони дійсно використовуються .
Черговий вкид переможних липових реляцій ?
Якщо батьки купили отаку хєрню, то згаяли час і можливість і навіть не знають про це... Живучі в Україні ліки треба купувати за кордоном, отака сумна правда...
За такие преступления нужно давать максимальные сроки.
Даже воду скоты фальсифицируют-СВАЛЯВА в супермаркетах "КЛАСС","РОСТ" и "МЕТРО", только в "КЛАССе" оказалась настоящей с характерным привкусом и запахом сероводорода, надпись срока изготовления и смены везде разным шрифтом, есть даже с тиснением. УЖАС какой в стране бардак начался с 2013 г.