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 На Харківщині блоковано масштабне підпільне виробництво підроблених ліків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ блокували діяльність злочинного угруповання, причетного до масштабного підпільного виробництва фальсифікованих лікарських засобів з групи нейростимуляторів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Харківщині блоковано масштабне підпільне виробництво підроблених ліків, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що ділки налагодили підпільне виробництво фальсифікованих препаратів, які використовуються при лікуванні захворювань, пов’язаних з порушенням функцій центральної нервової системи. Для виготовлення підробок вони обладнали один з поверхів приватного домоволодіння на території Харківської області. Потім через розгалужену мережу знайомих фармацевтів та аптечні мережі препарати збувалися на території Київської, Одеської, Львівської та інших областях, а також через інтернет. 

На Харківщині блоковано масштабне підпільне виробництво підроблених ліків, - СБУ 02

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Вартість однієї упаковки підробленого препарату становила від 10 тисяч гривень. За попередніми оцінками щомісяця зловмисники реалізовували ліки на сотні тисяч гривень. Під час проведення санкціонованих обшуків у кількох регіонах України, за місцем виробництва, у фігурантів справи та їх спільників правоохоронці виявили обладнання для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів. Вилучено ампули та упакування для їх фасування, готові фальсифіковані, незареєстровані, зокрема наркомісткі препарати.

На Харківщині блоковано масштабне підпільне виробництво підроблених ліків, - СБУ 03
На Харківщині блоковано масштабне підпільне виробництво підроблених ліків, - СБУ 04

Наразі всі підроблені ліки, виготовлені зловмисниками, вилучено з роздрібних мереж. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, фігурантам справи підготовлені повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

На Харківщині блоковано масштабне підпільне виробництво підроблених ліків, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169470
 
 
 Топ коментарі
 
Підробка ліків = виготовлення хімічної зброї. На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ - Цензор.НЕТ 2621 Саджати мразот пожиттєво На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ - Цензор.НЕТ 4737
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за это надо расстреливать...
ибо наживаться на больном - грех
и двойной грех - нажившись, вместо лекарства подсунуть пустышку!!!
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Це гірше наркоторгівлі - злочин проти здоров"я населення. За таке треба пожиттєво давати.
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Этой новости и этим фото уже несколько лет )) Ещё наливайченко рапортовал ))
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Сегодня прямо день новостей от полиции и СБУ. Называется - соревнование "кто больше". Это все называется "белый шум". Бестолковая попытка перебить вал негативных новостей о последних про*бах бубочки и его команды. Старо как мир политтехнологий.
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в прошлый раз прошли сертификацию (денег занесли), расширили ассортимент,и спокойно продолжили работу.
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Це гірше наркоторгівлі - злочин проти здоров"я населення. За таке треба пожиттєво давати.
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якэ файнэ слово "блокировано"...
заставы для патриотов...
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Підробка ліків = виготовлення хімічної зброї. На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ - Цензор.НЕТ 2621 Саджати мразот пожиттєво На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ - Цензор.НЕТ 4737
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за это надо расстреливать...
ибо наживаться на больном - грех
и двойной грех - нажившись, вместо лекарства подсунуть пустышку!!!
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ибо наживаться на больном - грех

Аби гроші - гріха не буде!
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а на здоровом наживаться не грех? Или есть страшное убийство а есть так, малогрешное паприколу?
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грех... конечно - грех
но и отбирать задорого купленную надежду на спасение или облегчение - преступление...
только больной человек поймет важность правильного лечения качественными препаратами
(помогает и плацебо... но не всем)
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Но они по ходу не просто пустышку делали.
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дельцы наладили подпольное производство фальсифицированных препаратов, используемых при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы.

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Ніякого фальсифікату! це новітні технології з використанням ефекту плацебо. На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ - Цензор.НЕТ 8820
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используемых при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы - по ходу сектанты зелённого осла употребляли, ведь по другому не обьяснить - как могли голосовать по приколу за пустишку и его академиков.
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да какая разница, если похожи по величине и упаковку в принцыпе не отличить
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сбу ловит левые таблетки...хто,блеать,ловит врагов украинского государства?
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эти таблетки создаёт врагов Украины, вот заразились целых 72% голосовавших за ослаянелоха, но, только зарозились и многие уже имеет на сегодня имунитет, но есть хронические.
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СБУ хочет жить на дополнительных заработках, вот и ловит предпренемателей с их хоть что-то можно поиметь, а попробуй поимей с врагов Украинского народа, кроме 9 граммов свинца там ничего хорошего не светит
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во, таки по твоим словам понимаю тут тоже предприниматели, ясненко, э а тогда грабителей и воров давай инспекторами по налогам называть
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Врагов нет.Есть директора наблюдательных советов... с окладами-страшно сказать
Злые языки говорят,что сын Байдена получал 100 тыс.долл.
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СБУ блокировали деятельность преступной группировки, причастной к масштабному подпольному производству фальсифицированных лекарственных средств из группы нейростимуляторов.Источник: https://censor.net.ua/p3169470

Та да замахнулись на аптеки - вотчину власть имущих!... Переименовали стрептоцид-и он стоит в 2раза дороже! Эльдорадо!
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За подделку лекарств нужно только пожизненное заключение не взирая на личности.
Подделка лекарств это массовое убийство не тысяч, а миллионов людей.
В Европе и в США убийцы-поддельщики лекарств давно исчезли как мразь благодаря государствам. А у нас, в Украине это должно быть одно из самых страшных преступлений против ЧЕЛОВЕЧЕСТВА , когда в аптеках за СУМАШЕДШИЕ деньги людям продают куски зараженного гамна вместо таблеток и больной человек принимает это гамно а ему становится все жуже ихуже. Хорошо если эти падлы просто школьный мел продают вместо таблеток
К таким тварям нужно принимать НОВЫЙ ЗАКОН и пожизненное заключение или расстрел.
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Изъяты ампулы и упаковки для их фасовки, готовые фальсифицированые, не зарегистрированые, в частности наркосодержащие препараты.Источник: https://censor.net.ua/p3169470

Якщо це дійсно пустишки - плоцебо ... , то пощо там нарковмістячі речовини ?

А в лікорствах для психічно хворих вони дійсно використовуються .

Черговий вкид переможних липових реляцій ?
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Шпионов ловить им некогда.. Чем угодно занимаются лишь бы не своим прямым делом... Сосед у соседа курицу украл - СБУ занимается... Какие-то лекарства - СБУ... Куда не сунься - везде СБУ. А по Киеву спокойно шпионы и диверсанты гуляют...
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На фото ліки Цереброкурин, вони дають надію дітям із пошкодженням мозку на нормальний розвиток.
Якщо батьки купили отаку хєрню, то згаяли час і можливість і навіть не знають про це... Живучі в Україні ліки треба купувати за кордоном, отака сумна правда...
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Богатеть на горе других могут только последние отморозки.

За такие преступления нужно давать максимальные сроки.
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люди гроші на такі дорогі ліки відривали, щоб вилікуватись...згоріть у пеклі, виродки!!!
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Зарабатывать на запайке ампул пошло ещё с 1995гг. Начинали в частном секторе, в тёплых гаражах, летних но с отоплением кухнях, флигелях, но в частном секторе. Запросто не зайдёшь. Горелкой газовой работали в масках. повязках. Что внутри не знали, клеили тему и фасовали в другом месте. Крыша всё та же---ментура. Тут и собачка спокон веку прикопана. Ну а спецов по части лекарств в Харькове тут валом. С давних лет был и есть фармацевтический институт. Само собой сегодня академия. Там половина студентов арабы. В центре города в кафе кальянов как в Стамбуле не найдёшь. Не палите хату местным борзым! Они трудовую занятость обеспечивают!
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НЕОТВРАТИМОСТЬ наказания и длительные сроки за решеткой с конфискацией всего имущества даже у родственников и проблема будет решена. Хотя по мне таких надо расстреливать.
Даже воду скоты фальсифицируют-СВАЛЯВА в супермаркетах "КЛАСС","РОСТ" и "МЕТРО", только в "КЛАССе" оказалась настоящей с характерным привкусом и запахом сероводорода, надпись срока изготовления и смены везде разным шрифтом, есть даже с тиснением. УЖАС какой в стране бардак начался с 2013 г.
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это может быть все, что угодно. дали бы названия и сказали, что фасовали - реальные препараты или пустышки. купленный в аптеке в германии препарат тут может любой лох в прокурорских погонах назвать подделкой, только потому, что ворам из МОЗа не отстегнули их долю. В Украине есть лаборатории по контролю за качеством лекпрепаратов. В силу профнеобходимости я был в двух - главных. Они там всех держат за идиотов. Никто ничего не анализирует, хотя оборудование достойное. Меня датчики ифракрасные умилили для газового хроматографа. Датчики были, а колонок не было ни одной. Никакой. Приборы не включались никогда. На ВЭЖДХ парень делил один и тот же препарат для всех комиссий - ни один лох, даже он сам, не понимали, что чувак перегружал колонку и разделить он ничего не мог. Профанация это все. И обман в чисто медицинском стиле. Так что там они оттопырили - не известно. Возможно фасовали из фармакопейной продукции в больших бочках. Украинский инсулин покупают на алиэкспресс 1-2 килограмма - этого хватит на всю страну. Это гавно нечищенное обычного бактериального производства на краденной в штатах плазмиде стоит около ляма зелени за кило. после фасовки на фармзаводе цена вырастет раз в 30. из воздуха. только на фасовке. никто эту дрянь не анализирует: пациенты дохнут как мухи... примеров много. боюсь, что они не разбойников поймали. лучше вместо рассказов о ни о чем, сказали бы, что там нашли... хотя, а как они узнают? нет же ни хрена работающего
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хоть бы назвали эти лекарства , а то сколько их ещё гуляет по аптекам...
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