 Затримано підозрюваного у замаху на вбивство та зґвалтування 19-річної киянки, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Нагадаємо, 7 січня у Києві на проспекті Лобановського 19-річній дівчині невідомий молодик завдав численних ножових поранень і намагався зґвалтувати. Нападник підбіг до потерпілої, вдарив по голові і почав душити. Одночасно з цим він хотів зґвалтувати дівчину і завдавав їй у спину удари гострим предметом. Киянка змогла вирватися і покликати на допомогу. Фігурант після скоєного зник. Зараз постраждала перебуває в лікарні, її життю нічого не загрожує.
Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники карного розшуку встановили і затримали підозрюваного в скоєнні цього злочину.
"Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 29-річний раніше не судимий киянин. Під час особистого обшуку та невідкладного обшуку за місцем проживання зловмисника вилучено ніж, рюкзак і куртку зі слідами, схожими на кров", - повідомили у поліції.
Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 п. 10, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Щас всё другое -- ...окромя вагона чая -- то святое! ...*)
1) он штрыкает девчонку ножом;
2) другой рукой он душит девчонку;
3) одновременно он пытается снять с себя штаны;
4) одновременно с этим, он пытается содрать с девчонки одежду, штаны;
5) одновременно с этим он преодолевает сопротивление девчонки;
6) одновременно с этим, он пытается пристроить свой член, т.е вступить с ней в половой контакт..
Блин! это бред какой-то!!!!!! Надеюсь ему на зоне в задницу засунут не только швабру....
Питання... Що було насправді в данному конкретному випадку... Тому, що опис у поліцейських написаний по дебільному.
Вбити і згвалтувати, чи згвалтувати і вбити, чи вбити в процесі згвалтування...
Чи одною подією зразу два плана доб'єм? і по закінчених замахах на згвалтування і на умисне вбивство...
Комусь не кримінально правову кваліфікацію потрібно давати, а йти нормально казки для дорослих писати... Бо талант явно є!
Повезло что оно тупое и взял дешевый складень, а то у жертвы не было бы шансов
А если пытаются , может не стоит задерживать , а стоит как горицо при попытке задержания прикончить ...