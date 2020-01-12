 Затримано підозрюваного у замаху на вбивство та згвалтування 19-річної киянки, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Нагадаємо, 7 січня у Києві на проспекті Лобановського 19-річній дівчині невідомий молодик завдав численних ножових поранень і намагався зґвалтувати. Нападник підбіг до потерпілої, вдарив по голові і почав душити. Одночасно з цим він хотів зґвалтувати дівчину і завдавав їй у спину удари гострим предметом. Киянка змогла вирватися і покликати на допомогу. Фігурант після скоєного зник. Зараз постраждала перебуває в лікарні, її життю нічого не загрожує.

Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники карного розшуку встановили і затримали підозрюваного в скоєнні цього злочину.

"Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 29-річний раніше не судимий киянин. Під час особистого обшуку та невідкладного обшуку за місцем проживання зловмисника вилучено ніж, рюкзак і куртку зі слідами, схожими на кров", - повідомили у поліції.

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Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 п. 10, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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