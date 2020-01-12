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Все про:здирство (166) Миколаїв (390) Миколаївська область (442) Нацполіція (8803)

 Групу здирників, які вимагали з бізнесмена 660 тис. грн, затримано в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Співробітники правоохоронних органів у Миколаєві затримали групу людей, які вимагали з підприємця 660 тисяч гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Національної поліції області.

"11 січня затримали організатора та чотирьох членів злочинної групи. Чотирьох осіб затримали безпосередньо на одній із вулиць Миколаєва, ще одного - в кафе, де він чекав інших учасників. У складі злочинної групи було п'ятеро осіб віком від 25 до 42 років", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці під час слідчо-оперативних заходів задокументували факт вимагання 660 тис. грн, які бізнесмен нібито заборгував. Водночас злочинці попередили потерпілого, що в разі відмови проведуть із ним заходи фізичного переконання. Домовилися, що кошти підприємець буде віддавати частинами. Під час передачі частини "боргу" в розмірі 250 тис. грн їх затримали.

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Наразі проводяться обшуки за місцем проживання і в автомобілях затриманих. З місця події вилучено 250 тис. грн, а в одному з транспортних засобів правопорушників - зброю. Вирішується питання про повідомлення всім фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Їм загрожує покарання - позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Групу здирників, які вимагали з бізнесмена 660 тис. грн, затримано в Миколаєві 01
Групу здирників, які вимагали з бізнесмена 660 тис. грн, затримано в Миколаєві 02
Групу здирників, які вимагали з бізнесмена 660 тис. грн, затримано в Миколаєві 03
Групу здирників, які вимагали з бізнесмена 660 тис. грн, затримано в Миколаєві 04
Групу здирників, які вимагали з бізнесмена 660 тис. грн, затримано в Миколаєві 05
Групу здирників, які вимагали з бізнесмена 660 тис. грн, затримано в Миколаєві 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169435
 
 
 Топ коментарі
 
Ну это вам со стороны смешно! А когда к вам вот такие "киношики" завалят, то я бы посмотрел на ваш смех в итоге!
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какие то лошпеты с резинострелом на ладе приоре обсмотрелись телесериала бригада ? смишно, однако )))
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какие то лошпеты с резинострелом на ладе приоре обсмотрелись телесериала бригада ? смишно, однако )))
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пора рекетирам глотки деньгами забивать ,чтобы нажрались досыта )))
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Ну это вам со стороны смешно! А когда к вам вот такие "киношики" завалят, то я бы посмотрел на ваш смех в итоге!
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чем завалят ? шариком для пинпонга ? у меня даже разговоров с такими не будет. в отличии от них - у меня настоящая пушка а не муляж.
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да нет просто тебе по еплу ногами надают. почки поотбавают, ребра поломают, тебе клавишному ))) Групу здирників, які вимагали з бізнесмена 660 тис. грн, затримано в Миколаєві - Цензор.НЕТ 6349
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да, да... конечно. не суди всех по себе.
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Oleg Mamont

почитал твои геройские высеры...
не приезжали к тебе быки в 90 х
а у тебя двое малолетних детей...
и тут ты такой герой с пушкой !!!
засохни лучше. Групу здирників, які вимагали з бізнесмена 660 тис. грн, затримано в Миколаєві - Цензор.НЕТ 8172
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ты дурачек. я вырос на сталинке в киеве, в 90ых. я таких "быков" на завтрак ем.
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ага,был у меня такой знакомый...
лучше скажи что был в ОПГ.тогда поверю.
а если ты люмпен и взять с тебя нечего,
тогда ты ими завтракал.ты их просто не интересовал )))
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сталинка - это одно сплошное опг. от сосунков типа меня, до старых пердунов которые строили качалки и спортзалы для сосунков, что бы подбирать себе кадры.
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Oleg Mamont А какой дурак будет брать с собой статью, на встречу ? Не сообщил бы в полицию - получил бы гранату, под двери, или в машину.
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они бы еще с рогатками на велосипедах приехали комерсанта трусить. и них там до сих пор понец 90ых-начало 2000ых ? )))
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До сих пор 90-е . Времена - трубой по голове- из миколаэва не уходили
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дикари однако. в Киеве давно первичное накопление капитала закончилось. тех кто глупее и слабее - съели, кто умнее - уехал в чехию, польшу, турцию жить. остальные понастроили офисные центры и развлекательные комплексы, поделали себе ЧОПы и работают официально почти.
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а я думал что дауны это дибилы как ты . а оказалось есть еще тупее
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зая, иди себе дупло прочисти, не пиши мне больше, пожалуста.
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а может и правда должен....а отдавать не хочется, вот и замутил, а может и сам из бывших ментов....всякое может быть.
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по теперешним временам, если реально должен - проще через мусоров и судебных приставов решить, чем через каких то тухлых пионеров 2000ого года рождения.
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да оставь свое мнение при себе, мне от него не холожно не жарко.
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