 Групу здирників, які вимагали з бізнесмена 660 тис. грн, затримано в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Національної поліції області.

"11 січня затримали організатора та чотирьох членів злочинної групи. Чотирьох осіб затримали безпосередньо на одній із вулиць Миколаєва, ще одного - в кафе, де він чекав інших учасників. У складі злочинної групи було п'ятеро осіб віком від 25 до 42 років", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці під час слідчо-оперативних заходів задокументували факт вимагання 660 тис. грн, які бізнесмен нібито заборгував. Водночас злочинці попередили потерпілого, що в разі відмови проведуть із ним заходи фізичного переконання. Домовилися, що кошти підприємець буде віддавати частинами. Під час передачі частини "боргу" в розмірі 250 тис. грн їх затримали.

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Наразі проводяться обшуки за місцем проживання і в автомобілях затриманих. З місця події вилучено 250 тис. грн, а в одному з транспортних засобів правопорушників - зброю. Вирішується питання про повідомлення всім фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Їм загрожує покарання - позбавлення волі терміном від трьох до семи років.











