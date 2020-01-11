EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  509  10
Все про:Єльченко (179) консульство (188) США (5927)

 Почесне консульство України відкриють у Філадельфії, - посольство. ФОТОрепортаж

У Посольстві України в США підписали угоду про створення Почесного консульства нашої країни в Філадельфії.

Про це повідомляє пресслужба диппредставництва, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми робимо усе, щоб ставати ближчими та ефективнішими для українців, які проживають чи перебувають в Америці, тому сьогодні підписали угоду про створення нового Почесного консульства України, яке відкривається у одному з набільших міст східного узбережжя США, колишній тимчасовій американській столиці - місті Філадельфія (штат Пенсильванія). Місто також є одним з найбільших осередків української громади Америки.

Посол України в США Володимир Єльченко взяв участь у офіційній церемонії підписання Угоди про заснування нового Почесного консульства України м.Філадельфія та надання консульських функції та обов’язків Почесного консула України Ірині Мазур, громадській діячці, професійній юристці, членкині ради директорів організації "Разом" та віцепрезидентці Української Федерації Америки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мазур під час судового процесу перебуватиме на території генконсульства України в Любліні, - генконсул Павлюк

Почесне консульство України відкриють у Філадельфії, - посольство 01
Почесне консульство України відкриють у Філадельфії, - посольство 02
Почесне консульство України відкриють у Філадельфії, - посольство 03
Почесне консульство України відкриють у Філадельфії, - посольство 04
Почесне консульство України відкриють у Філадельфії, - посольство 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль тимчасово закрив посольства і консульства по всьому світу

Почесне консульство України відкриють у Філадельфії, - посольство 06
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169410
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Русскоязычный" район Филаделфии - в северо-восточной ее части, и кого там больше - русских или Украинцев - спорный вопрос.
 показати весь коментар
 
 
Туда наберут таких же зеленых антиукраинских долбней как и в иранское посольство?
 показати весь коментар
 
 
Молодость моя -- Филадельфия
Бабы с разных стран,
ЛСД туман...
(на мотив Молодость моя -- Белоруссия)
-- фольклор хиповой молодёжи в 70хх. ...я там был...*)
 показати весь коментар
 
А це фахова людина чи чиясь чергова коханка?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору