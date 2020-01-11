 Чоловіка, який планував на замовлення РФ підірвати в Харкові ексрозвідника ЗСУ, заарештували, - прокуратура області. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Нагадаємо, 9 січня в багатоповерховому будинку в Харкові затримали 29-річного чоловіка з вибухівкою в рюкзаку.

Нагадаємо, 10 січня цього року зловмиснику повідомлено про підозру за фактом замаху на вчинення за попередньою змовою групою осіб та на замовлення умисного вбивства одного з екскомандирів розвідпідрозділу батальйону ЗСУ (ч.3 ст. 15, п.п.11, 12 ч.2 ст. 115 КК України) та незаконного зберігання, носіння та перевезення саморобного вибухового пристрою (ч. 1 ст.263 КК України).



Як раніше повідомляв прокурор області Олександр Фільчаков, під час досудового розслідування встановлено, що харків’янин, який раніше проходив військову службу у Національній гвардії України, на замовлення спецслужб РФ здійснював підготовку умисного вбивства одного з екскомандирів розвідпідрозділу батальйону ЗСУ. Завдання від замовників чоловік отримав під час виїзду до Росії. За вбивство колишнього командира харків’янин мав отримати грошову винагороду.



Вбити ексрозвідника планувалося безпосередньо в його будинку за допомогою саморобного вибухового пристрою, який приводився у дію радіосигналом з пульта автомобільної сигналізації. Проте зловмисник довести свої злочинні дії до кінця не зміг.

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Його затримали. В подальшому вказаний вибуховий пристрій фахівці знищили у дворі будинку без загрози для життя харків’ян, оскільки його транспортування створювало небезпеку. За попередніми оцінками фахівців, потужність вибухового пристрою становила пів кілограма тротилу.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.







