 Чоловіка, який планував на замовлення РФ підірвати в Харкові ексрозвідника ЗСУ, заарештували, - прокуратура області. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Нагадаємо, 9 січня в багатоповерховому будинку в Харкові затримали 29-річного чоловіка з вибухівкою в рюкзаку.
Нагадаємо, 10 січня цього року зловмиснику повідомлено про підозру за фактом замаху на вчинення за попередньою змовою групою осіб та на замовлення умисного вбивства одного з екскомандирів розвідпідрозділу батальйону ЗСУ (ч.3 ст. 15, п.п.11, 12 ч.2 ст. 115 КК України) та незаконного зберігання, носіння та перевезення саморобного вибухового пристрою (ч. 1 ст.263 КК України).
Як раніше повідомляв прокурор області Олександр Фільчаков, під час досудового розслідування встановлено, що харків’янин, який раніше проходив військову службу у Національній гвардії України, на замовлення спецслужб РФ здійснював підготовку умисного вбивства одного з екскомандирів розвідпідрозділу батальйону ЗСУ. Завдання від замовників чоловік отримав під час виїзду до Росії. За вбивство колишнього командира харків’янин мав отримати грошову винагороду.
Вбити ексрозвідника планувалося безпосередньо в його будинку за допомогою саморобного вибухового пристрою, який приводився у дію радіосигналом з пульта автомобільної сигналізації. Проте зловмисник довести свої злочинні дії до кінця не зміг.
Його затримали. В подальшому вказаний вибуховий пристрій фахівці знищили у дворі будинку без загрози для життя харків’ян, оскільки його транспортування створювало небезпеку. За попередніми оцінками фахівців, потужність вибухового пристрою становила пів кілограма тротилу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Зєля його віддасть, за якогось човняра таксиста «Крівой Рог- Донєцк».
Какая разніца.
На Болотную площадь вышло всего 10000 челов..
Скоро намаз будет обьязательным...
😇
берут бородинский хлеб, намазывают на него бояру, шоб аж капало, причащаются и в церковь ! )))
Далёко от родных небес.
В чужих степьях,как кол осиный-
стоит мой безымьянный шест.
Идет кто мимо или едет-
поссит тихонько на меня.
А местный- плюнет и процедит-
кацомосковская фашня!!!
))
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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
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и УНИЧТОЖАЕТ сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!
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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ??........................................................................................................................................................................................................................................... А что говорить о ЛИВИИ и ЦАР........????
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ВСУ заказало или РФ?
Гнид ще вистачає..
😎
🤗
Бувай, стукачок"
🤑
Зачем вобще нацгвардейцев выпускать в РФ? Должен быть закон по которому ни один ВСУшник и госслужащий должен быть невыездным на территорию страны которая в данный момент воюет против Украины.
С такой дырявой границей ФСБ очень легко забрасывать в Украину диверсантов. Вспомните убийство Окуевой.