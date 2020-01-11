 Активного учасника "Самооборони Криму" затримано в пункті пропуску "Чонгар", - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби, зокрема, встановили, що зловмисник особисто сприяв захопленню Штабу Військово-Морських Сил України у Севастополі, що знизило можливості нашої держави оперативно реагувати на військову агресію РФ. За свої дії він був нагороджений окупантами медаллю "За возвращение Крыма", нагрудним знаком "3-я оборона Севастополя" та грамотою.
Співробітники СБУ спільно з поліцією затримали чоловіка під час в’їзду на підконтрольну українській владі територію в особистих цілях.
Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У спамі мабуть цікавіше буде брехати?
(бо якісних текстур нєтуті)
Дошку оголошень, цвяхи та трусєля в студію!
они видели заранее эту авиакатастрофу, но ничего не предприняли.
я целый день писал на фейсбук Фариде Магомедовой, маг, предсказатель, финалист битвы экстрасенсов, дал ей все мои данные, фото, ссылку на инстаграм, телефон, но она мне даже не ответила. они рисуют вам всем мозги, никто не отзывается на мои призывы.
они часто меня проверяют, даже в июле при жаре так делали, я мерзну сижу, они обсуждают, "если холод они не активны, вымрут, как только солнце пригреет размножаются", так сотни раз со мной делали. тестируют меня постоянно на разные обстоятельства, условия, собирают информацию, анализируют наш вид.
эти "гости" рисуют падение нашего мира, коллапс или апокалипсис. набирают постепенно чтоб не было заметно и чтоб мы могли все катастрофы объяснять, пока так, а потом свалимся в сумасшедший темп катастроф и тогда уже не до объяснений. обратите внимание какой хаос творится в мире сегодня. Мессия.
Прикопали бы урода возле границы, так хоть чернозема больше было бы,
а так геморрой опять с обменом.
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