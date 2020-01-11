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 Активного учасника "Самооборони Криму" затримано в пункті пропуску "Чонгар", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України на КПВВ "Чонгар" затримала активного учасника так званої "Самооборони Криму", який у 2014 році брав участь у блокуванні українських військових об’єктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Активного учасника Самооборони Криму затримано в пункті пропуску Чонгар, - СБУ 01

Оперативники спецслужби, зокрема, встановили, що зловмисник особисто сприяв захопленню Штабу Військово-Морських Сил України у Севастополі, що знизило можливості нашої держави оперативно реагувати на військову агресію РФ. За свої дії він був нагороджений окупантами медаллю "За возвращение Крыма", нагрудним знаком "3-я оборона Севастополя" та грамотою. 

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Активного учасника Самооборони Криму затримано в пункті пропуску Чонгар, - СБУ 02

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Активного учасника Самооборони Криму затримано в пункті пропуску Чонгар, - СБУ 03
Активного учасника Самооборони Криму затримано в пункті пропуску Чонгар, - СБУ 04

Співробітники СБУ спільно з поліцією затримали чоловіка під час в’їзду на підконтрольну українській владі територію в особистих цілях.

Активного учасника Самооборони Криму затримано в пункті пропуску Чонгар, - СБУ 05

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169387
 
   
 Топ коментарі
 
вот и готов обмен для очередного дамбаского таксиста
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Ты глянь на него. Падло какое хитрое. К "карателям" в крематорий на отдых хотел. Не обломится.
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Да что они все прут в Україну со своего срюзького мира!
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вот и готов обмен для очередного дамбаского таксиста
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А прахаботы сокрушались, шо "абменный фонд" разбазаривают. Да это неиссякаемый кладезь то, на самом деле.
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Нє плакай, соєвая труха. Для тібя - всігда пажалуста.
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Ти теж з Кривого Рогу? Тільки там такий дивовижний суржик зустрічав.
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Ні, не з Кривого Рогу. Західна Україна, місто Львів. І так ти не помилився - соєву братію я не шаную (мягко кажучи).
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Не надо страну делить пополам, в угоду )(уйлу. Нет "зебиленышей", нет "прахаботов", а есть украинцы. Президенты приходят и уходят, а Украина должна быть единой и неделимой. В этом сила Украины.
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Тільки не кожного презерватива Україна зможе пережити.
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Таких "самооборонцев" надо еще человек десять, чтоб зебилы по своему курсу выменяли на них очередного донбасского таксиста.
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Так они через день попадаются на Чонгаре. Ты бы хотел чаще?
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Не надо страну делить пополам, в угоду )(уйлу. Нет "зебиленышей", нет "прахаботов", а есть украинцы. Президенты приходят и уходят, а Украина должна быть единой и неделимой. В этом сила Украины.
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Согласен. Я только за. Вот только некоторых зрада с апреля прошлого года не попускает.
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Да что они все прут в Україну со своего срюзького мира!
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Ты глянь на него. Падло какое хитрое. К "карателям" в крематорий на отдых хотел. Не обломится.
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Как это относится к теме, что ты копипастишь одно и тоже во всех ветках?
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"Нагородити та відпустити!" В.ЗЕленський.
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Какие у суки, предателя родины, могут быть личные дела на территории Украины?! Только если в тюрьме жопу подавать.
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Обменный фонд пополняется.За него орда трёх отдаст.Они дорожек чем задрипаные домбасяры стоят.Ордынец -высший сорт.
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Наш контрразведчик вошел в роль и своим начальникам премии и звезды шабашит
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Бо це майбутній депутат слуги народу від криму .
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Ні нада скромнічать. Соєві песики такого з руками і ногами загребуть. Буде скавчати, те що йому накажуть.
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Тебя дурака, что заклинило на петрухе? Мы и так знаем, что ***** твоего штырит от одного только имени, меняй методичку,или хозяин не заплатит?
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Ніт. Ета будущій патріот. Начепи йому вишиванку - і сам побачиш. Той самий петруха так само із здупи(о) та ригляків в рафіновані ******** перескочив. А цей хіба гірший?
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Ні скромнічай. Нє нада. Ета ваш будущій соєвий кадр тіпа льохі ганчарєнкі. Помяні майо слово.
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Нумо розкажи людям ще раз, жабоїде, як тобі Київстар підставляє французькі айпі.
У спамі мабуть цікавіше буде брехати?
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Спеціально для тебе, старого дурня, виключив вайфай і зайшов в інтернет з водафона. Тобі вже легше? Чи далі зрадні судоми хапають за крижі?
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Вона не замилена! Його у майнкрафті робили!
(бо якісних текстур нєтуті)
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Это же нужно быть таким конченым дебилом чтобы попереться на Чонгар?! Тебе что в рашке было тесно?
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маріонетка - зєлєнський малорашковський гопнік це саме той момент для такого рашкозброду, щоб приїхати в України в якихось справах. Більш ідеального моменту не буде.
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І загребли на кічу. В педролюбів тут наступив когнітивний дисонанс. А як хотілось зради...
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Напоминает анекдот про Штирлица который шел в буденновке по Берлину а за ним волочился парашют...так и этот клоун со всем наградным иконостасом и малявами фейковыми
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Неканонічно.
Дошку оголошень, цвяхи та трусєля в студію!
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".....ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины....". Ловко как, а терроризм ему вменять никто не хочет или уже не может.
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Не відволікайся від роботи. Мсьє замовник хоче в туалет, а ти досі не налагодив унітаз.
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Старий котик, то не біда. Ти усьо налагодиш. Це ж робота стецьків в гівні колупатись, чи не так?
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они могут считывать события ближайшего будущего, просматривают ближайшие минуты не несете ли вы какую нибудь опасность для них чтобы продолжать находится рядом возле вас и использовать вас, поняли.
они видели заранее эту авиакатастрофу, но ничего не предприняли.
я целый день писал на фейсбук Фариде Магомедовой, маг, предсказатель, финалист битвы экстрасенсов, дал ей все мои данные, фото, ссылку на инстаграм, телефон, но она мне даже не ответила. они рисуют вам всем мозги, никто не отзывается на мои призывы.
они часто меня проверяют, даже в июле при жаре так делали, я мерзну сижу, они обсуждают, "если холод они не активны, вымрут, как только солнце пригреет размножаются", так сотни раз со мной делали. тестируют меня постоянно на разные обстоятельства, условия, собирают информацию, анализируют наш вид.
эти "гости" рисуют падение нашего мира, коллапс или апокалипсис. набирают постепенно чтоб не было заметно и чтоб мы могли все катастрофы объяснять, пока так, а потом свалимся в сумасшедший темп катастроф и тогда уже не до объяснений. обратите внимание какой хаос творится в мире сегодня. Мессия.
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Треба йому орденяку з закруткою на спині!
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Только что Германия сообщила, что арестовала Евгения Пригожина в Мюнхене. Е.Пригожин известен как организатор тайных преступных путенский проектов - фабрик троллей, частных военных компаний и т.п. и быший повар Путена.
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Zuerst: ZUERST!-Eilmeldung: Einflußreicher russischer Geschäftsmann am Münchner Flughafen verhaftet: München. Jewgeni Prigoschin, ein russischer Geschäftsmann mit Verbindungen in den Kreml, sei heute am Münchner Flughafen nach seiner…
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"кухар Путіна" Пригожин був арештований в суботу, 11 січня, в аеропорту Мюнхена незабаром після прибуття. Пригожин прибув із Санкт-Петербурга рейсом SU 6657 (Аерофлот). Про це повідомляє німецьке видання Zuerst. https://obriy.news/world/nimeczki-zmi-zayavyly-shho-kuharya-putina-prygozhyna-zaareshtuvaly-v-********-biznesmen-cze-zaperechuye.html
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Ці нацики з Zuersт вiдморозили херню - послалися на російські джерела. Поліція Мюнхена ще вчора спростувала цю інфу, ніякого затримання не було
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Якщо правда, то вечір стає напрочуд цікавим.
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Ці нацики з Zuersт вiдморозили херню - послалися на російські джерела. Поліція Мюнхена ще вчора спростувала цю інфу, ніякого затримання не було
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Бубочка лично вмешаетсии, отпустить не медля, виновников ареста за грати, какаяразница за что у сего касатика медальки и грамоты и кого он там в том крыму блокировал...
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Їхав до "кієвской хунти" за біометричним паспортом, щоб виїхати в "гейропу" і оформитись там біженцем з окупованої території.
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на территории рефии находятся пленные, которых параша не спешит включать на обмен, а втюхивает таксистов.
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Все что произошло в Крыму - вина только украинской власти. Которая не хотела вычислять всех тех,кто потенциально был опасен для страны. Взять к примеру казачков - шо не знали какие их намерения ?И они уже лет двадцать свои сходки устраивали и даже намерения не скрывали. Или скажем,замороженная военная офицерская часть в Красногоровке( это где ядерное оружие базировалось),за кого они могли голосовать или радеть по вашему ? - Если их оставили жить на месте их прежней дислокации.Головотяпство и умышленное безразлиие всех властей. Учитывая,что даже в более благополучной Прибалтике,кацапская мразь умудряется что-то да коломутить.
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Так никто же с Овоща ответственности и не снимает. Он умышленно содействовал паРашке. Теперь в Ростове прячется
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Видать* мученику третьего Рима* ой извините всего лишь мученику "Третьей обороны Севастополя" захотелось в гейропу
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А на себульздопольском паблике пишут что оно бедный больной хромой калека
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Ну вот зачем такое событие афишировать?
Прикопали бы урода возле границы, так хоть чернозема больше было бы,
а так геморрой опять с обменом.
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просьба к Юрию Бутусову, осветить тему, поднятую в интервью недавно освобожденного блогера из Донецка Станислава Асеева (https://www.youtube.com/watch?v=V5SJUBZsA68), якобы некоторые индивидуумы, обмененные в 2017 году у ОРДЛО, принимали участие в пытках и издевательствах пленных, а потом каким-то образом попали в списки на обмен....это к тому кого нам впаривают в результате всех этих обменов взамен на террористов и убийц
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Первым делом - глаз на жопу натянуть,а уж потом...
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ДыНыРы святкуэ Новий Рик . На фото - веселящиеся жители независимой респуплики , возле новогодней йолки , в цетре праздничного Донецка . !! Активного учасника "Самооборони Криму" затримано в пункті пропуску "Чонгар", - СБУ - Цензор.НЕТ 929 .
Активного учасника "Самооборони Криму" затримано в пункті пропуску "Чонгар", - СБУ - Цензор.НЕТ 6458.
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Вот как можно на 6 году войны не написать статью в уголовном кодексе для таких уродов - строгий режим пожизненно без права на пересмотр судебного дела.
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