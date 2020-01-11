 До "Великого будівництва" вже готові сотні заводів, - радник прем'єра Голик. ФОТО

Про це повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
Голик також опублікував фотографію дорожньо-будівельної техніки, яка обслуговує один з асфальто-бетонних заводів, готових до початку сезону будівництва доріг.
"В очікуванні сезону і початку "Великого будівництва". Трохи дорожньо-будівельної техніки, яка обслуговує один окремо взятий асфальтний завод, однієї окремо взятої компанії. Заводів таких і таких компаній - кілька десятків. І будуть ще. Все на старті. Слідкуйте за анонсами. Буде яскраво", - розповів Голик.
За словами Голика, який є також радником глави "Укравтодору", йдеться про капітальний ремонт тисяч кілометрів доріг.
Раніше Голик заявив, що в 2020 році всі дороги, розпочаті і залишені "Укравтодором", буде добудовано і дороблено. А нові об'єкти будуть робитися у межах концепції від початку і до кінця і бажано в межах року.
Для того, щоб це стало можливо, уряд і парламент ухвалили низку нормативних актів, які суттєво спростили роботу дорожнім компаніям, зокрема було змінено систему ціноутворення в дорожній галузі.
Якщо ні - то яка це готовність в продавця автотехніки?
Большой скачок, аднака. Где-то я уже об этом читал...
Хочется знать, сколько километров дорог построено, что это за дороги и во сколько обошлось строительство.
А то ведь злые языки могут принять за обычную показуху и вранье...
Вспомните, как пэтя-открывашка дорожный знак открывал)))
Даже идиотов мечты сбываются.
Видимо даже самые тупые зебилы поняли...что ни каких претензий к Пороше Порошенко нет...
Но ты похоже самый- самый тупой зебил..
Алєнь, гугл транслейт так і нє асіліл?
Засцыт, вернее его жаба задавит
Школы и садики из асфальта???? Это оригинально....
https://www.youtube.com/watch?v=qLvNqHMomAQ
Зє!біли, вони такі Зє!біли!
Был смотрящим за откатами при губернаторе Резниченко (соратник Порошенко), но это не смущает Лёху на самокате - ценный кадр оказался в новой команде!
Цены на отопление снизили ( ссуки, пришла платёжка за опалення процентов на 30 больше, чем за предыдущие годы и это при том шо зимы то и не было)
Теперь месяц будем всё строить.
Потом будем марс недели две покорять.
А там межгалактические полёты не за горами)
На фото ЕЛЕВАТОР І АВТОПАРК АГРОХОЛДИНГУ!
Зебилы, бубочка вытер свою жопу вашими глупыми мордами. Таков удел лохов.
А. Ремонтують там де кошторис ремонту найдорожчий.
Б. Ремонтують там де попередньо вже був капітальний ремонт за період 2-3 роки.
В. Дуже ******* почати капітальний ремонт на ділянках які не потребують капітального ремонту.
Г. Особливо ******* капітальні ремонти на тих дорогах які знаходяться в безпосередній близькості від асфальтних заводів.
Теперішня влада продовжує "с огоньком" розвиває та вдосконалювати "здобутки" папередніков!)
Ахтунг! Запасайтесь гусеничной техникой!
Ибо если ЗЕ уже победил коррупцию, посадил олигархов, покончил с бедностью. В такой же способ построит дороги