 Слова російських "військових експерДів" про катастрофу в Ірані - чергове підтвердження їхньої ганебної роботи на пропаганду, - офіцер ЗСУ Штефан. СКРИНШОТИ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Рівень російських військових експерДів та чергове підтвердження їхньої ганебної праці на пропаганду залісся, а не правдива, чітка та роз'яснювальна позиція", - написав він, опублікувавши скриншоти з російських інформаційних сайтів.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Бабахи: ми бабахи
Зиленцький: це одна з версій, не поспішаймо з висновками
Бабахи: та ми збили - думали, амери пруть
Єрмак: кляті янкі втягують нас в геополітику
В идеале будут искать новьіе скандальні, что бьі забьілось бьістрее.
- Ну, да. Первый случайный выстрел не сработал. Пришлось сделать второй случайный.
1. Самоліквідація у разі промаху.
2. Вірогідність ураження однією ракетою, Р=0,3, двома =0,7.
Платон мне другЯ сам служил, но истина дороже. путінпуйло - вічно молодий, а йому вже за 60. До речі, чЛєнін, якого всі називали дідусем, здох у віці 54-х років.
Поки всі сперечались чи є президент Зеленський проросійським - він став проіранським та прошиїтським
Про МН17 тоже несли всякую чушь...сорри, несут до сих пор
В Украине Шарий один, и тот не в Украине, а в России такое впечатление, что шариев сотни, или тысячи.
Якщо буде документально доведено, що Український пасажирський борт був збитий ракетою Російського виробництва, то Росії кінець. Росія буде визнана спонсором терористів та порушником міжнародної конвенції, як держава, яка поставляє зброю країні, що до якої діє міжнародне ембарго на постачання і продаж зброї. Після цього Путіну не відмитись ніколи. Вони уже зараз ведуть себе як вужі на розігрітій пательні. MH 17 квіточками покажеться. Тут санкції будуть аж до відключення від СВІФТу та міжнародне ембарго на продаж нафти.
Звідси і вся та руська фантастика
Даже больше того..... Там фигурирует РУССКИЙ ТОР, так что весь негатив може собрать как раз Россия, на фоне непризнания вины за МН17, дела Скрипалей, бомбежек Сирии....
НО РУССКИЕ ТУПО ВКЛЮЧИЛИ ПОЛНОЕ ОТРЕЦАЛОВО...
Очень приятно шокировало это признание персов...Очень неожиданное...
Зеленскому?
** ****** Мусави (1972), его жена Мойган Данешвам (1976) и две дочери Дарья (2005) и Дорина Мусави (2010). ****** и Мойган были профессорами канадского университета Альберты
** Линдберг Микаэль (1979), его жена Рахелех (1982) и двое сыновей Эрик (2010) и Эмиль (2012). Из Швейцарии.
**Ахмади Секинхе (1989) и Ахмади Митра (1973).Ахмади Мотахере (2011), Ахмади Мух Сен (2014) и Ахмади Рахмтин (2010).
**Хивой Молани (1981) и Эвин Арсалани (1990), с самым младшим пассажиром на борту ребенком - Курдия Молани (2018).
** с дедушкой Эмами Саедмахди (1959) на борту самолета была Эмами София (2014)
** дети заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана, доктора Мохсена Асадилари - Асадилари(1996) и Зейнаб (1998).
**молодая семья выпускников канадского университета Альберты - Араш Поурзрраби (1993) и его жена Горжи Пунех(1994) сыграли свадьбу только 3 января.
На борту упавшего Boeing 737 авиакомпании МАУ было 24 ребенка из них 19 детей до 12 лет