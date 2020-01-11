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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (451) Іран (308) пропаганда (1319) Росія (14704)

 Слова російських "військових експерДів" про катастрофу в Ірані - чергове підтвердження їхньої ганебної роботи на пропаганду, - офіцер ЗСУ Штефан. СКРИНШОТИ

Коментарі, висловлені російськими військовими експертами в ЗМІ після падіння українського "Боїнга" в Ірані, демонструють їхню роботу на пропагандистську машину РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Рівень російських військових експерДів та чергове підтвердження їхньої ганебної праці на пропаганду залісся, а не правдива, чітка та роз'яснювальна позиція", - написав він, опублікувавши скриншоти з російських інформаційних сайтів.

Слова російських військових експерДів про катастрофу в Ірані - чергове підтвердження їхньої ганебної роботи на пропаганду, - офіцер ЗСУ Штефан 01
Слова російських військових експерДів про катастрофу в Ірані - чергове підтвердження їхньої ганебної роботи на пропаганду, - офіцер ЗСУ Штефан 02
Слова російських військових експерДів про катастрофу в Ірані - чергове підтвердження їхньої ганебної роботи на пропаганду, - офіцер ЗСУ Штефан 03
Слова російських військових експерДів про катастрофу в Ірані - чергове підтвердження їхньої ганебної роботи на пропаганду, - офіцер ЗСУ Штефан 04

Читайте також: Главред проросійської "Страны" Гужва виправдовував Іран у справі "Боїнга" і критикував РНБО України, - Казанський

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169361
 
   
 Топ коментарі
 
Предлагаю всем ватным пропагандистским телеграмм-каналам (разведчик, легитимный, резидент, дубинский, портнов, шептун, легитимный, зе рада и тому подобное фейковое гавно) официально извиниться перед всеми читателями за умышленную дезинформацию, на протяжении нескольких дней разгоняемую ими и поддерживаемую ими версию о технической неисправности самолета. Вы - голимые фейкометы и работаете на врага - россию (парашу).
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они не дезинформировали - они сознательно врали, отрабатывая кровавые деньги.
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- Изя, пишут, что было два случайных выстрела по самолёту.
- Ну, да. Первый случайный выстрел не сработал. Пришлось сделать второй случайный.
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Предлагаю всем ватным пропагандистским телеграмм-каналам (разведчик, легитимный, резидент, дубинский, портнов, шептун, легитимный, зе рада и тому подобное фейковое гавно) официально извиниться перед всеми читателями за умышленную дезинформацию, на протяжении нескольких дней разгоняемую ими и поддерживаемую ими версию о технической неисправности самолета. Вы - голимые фейкометы и работаете на врага - россию (парашу).
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они не дезинформировали - они сознательно врали, отрабатывая кровавые деньги.
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село Педоси́‏ @pedosy 5 часов назад

Бабахи: ми бабахи
Зиленцький: це одна з версій, не поспішаймо з висновками
Бабахи: та ми збили - думали, амери пруть
Єрмак: кляті янкі втягують нас в геополітику
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Да будут молча обтекать и делать вид что ничего и небьіло.
В идеале будут искать новьіе скандальні, что бьі забьілось бьістрее.
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І в першу чергу бубочка повинен вибачитись, що повірив кремлівським пропагандонам, а не Трампу і Трюдо, на заяви яких про збиття ракетою відповів: "Дайте мені докази".
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- Изя, пишут, что было два случайных выстрела по самолёту.
- Ну, да. Первый случайный выстрел не сработал. Пришлось сделать второй случайный.
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Стандартна схема пуска ракет ЗУР ТОР.
1. Самоліквідація у разі промаху.
2. Вірогідність ураження однією ракетою, Р=0,3, двома =0,7.
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Якщо ймовірність ураження однією ракетою 0,3 (що підозгвло низько, зазвичай для ЗРК тих часів 0,7-0,8), то ймовірність ураження однією або двома з двох випущених буде 0,51
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Ви в курсє, шо у воєнних чісло Пі равняєтся 3, а тємпєратура кіпєнія води 90°? Слова российских "военных эксперДов" о катастрофе в Иране - очередное подтверждение их позорной работы на пропаганду, - офицер ВСУ Штефан - Цензор.НЕТ 9927
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А в воєнное врємя косинус может достигать значений 1,5 и даже 2. Плавали, знаем. (с)
Платон мне друг Я сам служил, но истина дороже.
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Ни одного не слушал, так как больше читал западных, но предполагаю, что те, кто высказал свою точку зрения, никакими фактами не располагали, а пытались поддержать версию, укладывающуюся в редакционную политику канала или издания...
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Так кацапы непосредственно участвовали в сбитии. А зебоб их почему-то пытается выгородить. Завербовали видать володьку в кремле Слова российских "военных эксперДов" о катастрофе в Иране - очередное подтверждение их позорной работы на пропаганду, - офицер ВСУ Штефан - Цензор.НЕТ 931
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Давно уже нет. Они такие предсказуемые. Даже и не возмущает уже. Там всё.
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Интересно как петушки привяжут Зе в этой новости . Израильский куратор забавляется или дешевка из ольгинских.
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Это наверно как с экспертами по крымскому мосту.)
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Это не военные эксперты, это просто ***** с улицы.
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Так у Бубочки так считали по сегодняшний день , в унисон с *********** пропагандонами . Совпадение ??
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Тепер зрозу ілі дивні дії і заяви Зєлєнского. Цим кацапським іксперд ам він вірить більше, ніж своїм чи західним.
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Так у кацапів і путін пуйло - вічно молодий, а йому вже за 60. До речі, чЛєнін, якого всі називали дідусем, здох у віці 54-х років.
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Дас Парадіз‏ @CheverBerdy 16 часов назад

Поки всі сперечались чи є президент Зеленський проросійським - він став проіранським та прошиїтським
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Тут в коментах на Цензорі подібних ікспердів теж вистачало. Чому їх всіх не забанили пожиттєво?
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По рос. версии самолет был уже заполнен мертвыми телами, и был сит летящим "распятым мальчиком" запущенным из американской базы по команде от БЭндеровцев, что подтверждает сам "мальчик", а также бурятский авиадиспетчер из Барселоны. Также подтверждены были свидетельством местных жителей из района тегеранского аэродрома, Петровым и Башировым.
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Можно подумать , что в наше время еще кто-то из адекватов верит русне.
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Дивно, що кацапи не найшли диспетчера Карлоса...
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Сколько же в рашке ИксперДов???? Такое впечатление, что всё население, блин
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Кацапляндия страна-фейк. Живет в мире фейков и загаживает фейками всё вокруг.
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та нормальные "советы".... у нас таких тоже полно
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Експерди, мля. Про це на форумі сказали відразу. Де що трапилось - шукайте сліди лаптєй.
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"Поздравляю вас, гражданин, соврамши"(с)
Про МН17 тоже несли всякую чушь...сорри, несут до сих пор
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Версии лахтинских эхспердов чудненьким непонятным образом совпадают с блеяньем нашего шута-малороса последних дней, совпадение?
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Ордынцы врали всегда,везде и по любому поводу. Любой комментарий состряпанный на мацкве надо понимать с точностью до наоборот!
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Например, едешь в чужую страну, далеко так, там убиваешь людей, разных. По разному. И у тебя руки в крови по локоть. Нет, ужас творится там. А потом ты приезжаешь домой, и все. На сколько Россия ужасна? Не знаю, взгляни в окно и скажи мне. Ну а собственно, сори шеврон, засуну подальше оф доки и ты уже не российский солдат. Ну а с телике скажут вам, там нет ни российских солдат, ни специалистов. Как и о том, что там есть российские солдаты, но нет, это не они убили тех людей, это террористы, а наши там не делают свою работу, а клумбы сажают и цветы дарят.
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Прочитал из вышеприведенных статью "Виновата ВСУ". (Это о Вспомогательной Силовой Установке). Такое впечатление, что они просто соревнуются, кто более привлекательную фантастику напишет.
В Украине Шарий один, и тот не в Украине, а в России такое впечатление, что шариев сотни, или тысячи.
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Они не соревнуются не в чем. Просто речь идет о том что я писал дня два назад

Якщо буде документально доведено, що Український пасажирський борт був збитий ракетою Російського виробництва, то Росії кінець. Росія буде визнана спонсором терористів та порушником міжнародної конвенції, як держава, яка поставляє зброю країні, що до якої діє міжнародне ембарго на постачання і продаж зброї. Після цього Путіну не відмитись ніколи. Вони уже зараз ведуть себе як вужі на розігрітій пательні. MH 17 квіточками покажеться. Тут санкції будуть аж до відключення від СВІФТу та міжнародне ембарго на продаж нафти.
Звідси і вся та руська фантастика
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История хорошая, но не верится в такой исход. Вон по MH17: и "Бук" ************* - доказано, и экипаж из тех же мест, пока не объявили кто приказ отдал и по какой причине. Но вина абсолютно доказана. И это Вам не проданный "Тор", и взявший на себя вину Иран. Штаты тоже много кому чего продают, и мало ли кто совершит ошибку, а все ведут именно к этому.
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Молодцы иранцы, что не пошли путем русни с МН17..... Выплатят ущерб, компенсацию родственникам и может все обойдется.... Есть шанс, что в глазах остального Мира не будут выглядеть полными дикарями и лжецами, как русские с МН17 ... а их ирано-американские разборки остануться лишь ирано-американскими разборками.....

Даже больше того..... Там фигурирует РУССКИЙ ТОР, так что весь негатив може собрать как раз Россия, на фоне непризнания вины за МН17, дела Скрипалей, бомбежек Сирии....
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Так уже только слепой не высрал что была ракетная атака. 3 дня тянули верблюда за хвост, пока не поняли что "этонемы" не пройдет.
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Дак с МН17 тоже почти сразу были доказательства..... Была новость и радость на российском телевизаре, что ополченцы сбили укроповский самолет... были фото российского бука.... Были сразу выложены и мотивы и причины, по которым российский Бук попал на Донбасс..... В последствии, в ходе расследования, мы даже узнали номер В/Ч из которой русские приволокли этот злосчастный бук......

НО РУССКИЕ ТУПО ВКЛЮЧИЛИ ПОЛНОЕ ОТРЕЦАЛОВО...
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ну там рашкинцы сразу обломки собрали и попробовали зачистить от шрапнели и заболтать версии. а тут отрицать просто глупо.
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Ты мож не в курсе... Но здесь тоже все обломки убрали... Скорей всего, в первые дни, там без русских"консультантов и консультаций" не обходилось... Но потом кто-то умный понял, что русские хотят завести Иран в тоже болото с МН17, где Россия пребывает с 14 года...
Очень приятно шокировало это признание персов...Очень неожиданное...
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В москалів нема отого "достоинства".
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експерт на мою думку це людина яка вискаже свою думку тільки отримання та аналізу всіх необхідних даних. фактично експерт це як паталогоанатом - остання інстанція. А всі інші просто шавки і на них увагу не варто звертати
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Тобто якцапи точно знали, що відьулося йвідразу почали контрпропаганду... Й бубочка отримав розпорядження мовчати, стосовно версії влучення ракети... Скоріш за все й кругленьку суму йому пообіцяли, може за тим й на мааскву залетіли???
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А можно уточнить, в чем ошиблись "соефые ехперды" в данном случае и вообще?
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То есть ответа у тебя нет, так громкий пук в лужу.
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З такими експертами не дивно, що в них все через жопу.
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а наш, главный эксперд, сказал, что не надо торопиться..., и не надо накалять и обострять..
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Насправді це добре що в них такі ікспєрди(невігласи і брехуни).Озвучують те що хочуть чути в кремлі,як наслідок-фейл за фейлом у всіх сферах.
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Житель параллельной реальности? Санитары, опять!, забыли выключить комп.
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и за всей этой херней...забывается трагедия простых людей...а ведь в этом списке есть целые семьи... с детьми
** ****** Мусави (1972), его жена Мойган Данешвам (1976) и две дочери Дарья (2005) и Дорина Мусави (2010). ****** и Мойган были профессорами канадского университета Альберты
** Линдберг Микаэль (1979), его жена Рахелех (1982) и двое сыновей Эрик (2010) и Эмиль (2012). Из Швейцарии.
**Ахмади Секинхе (1989) и Ахмади Митра (1973).Ахмади Мотахере (2011), Ахмади Мух Сен (2014) и Ахмади Рахмтин (2010).
**Хивой Молани (1981) и Эвин Арсалани (1990), с самым младшим пассажиром на борту ребенком - Курдия Молани (2018).
** с дедушкой Эмами Саедмахди (1959) на борту самолета была Эмами София (2014)
** дети заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана, доктора Мохсена Асадилари - Асадилари(1996) и Зейнаб (1998).
**молодая семья выпускников канадского университета Альберты - Араш Поурзрраби (1993) и его жена Горжи Пунех(1994) сыграли свадьбу только 3 января.

На борту упавшего Boeing 737 авиакомпании МАУ было 24 ребенка из них 19 детей до 12 лет
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Відправ цей список керівництву МАУ аби не забували що вони теж причетні до цього вбивства...
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Слухати расєян, себе не поважати, брехнею про цю катастрофу вони остаточно самі довели що це вже аксіома...
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Вот что удивительно: сбили иранские военные, а обкакались, как всегда, пророссийские пропагандисты и российские эксПерды (ну и тролли, конечно)... Что за загогулина? Ничего не понимаю...
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Кацабська журналістика не варта навіть тої бумаги на якій написана!!!
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Это вы еще не наткнулись на икспердов и фейкометов на порошенковском канале канале Кривой
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На Прямому каналі серед експертів з самого початку була основна версія - це збиття іранською ракетою російського виробництва. Мабуть ваша проблема у кривому сприйнятті інформації через призму кремлівських ЗМІ.
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