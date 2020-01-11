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 Найманця "ЛНР", затриманого контррозвідкою СБУ, засуджено до 8 років ув'язнення. ФОТО

За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України, до восьми років позбавлення волі засуджено бойовика терористичної організації "ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідники і слідчі спецслужби встановили, що в 2014-2015 роках житель тимчасово окупованого Сорокиного в складі незаконних підрозділів терористів протистояв силам АТО на території Донецької та Луганської областей. Він, зокрема, брав активну участь у запеклих бойових діях під Дебальцевим. Згодом бойовик продовжив "службу" на блокпостах терористів і в так званому "митному комітеті ЛНР".

Найманця ЛНР, затриманого контррозвідкою СБУ, засуджено до 8 років увязнення 01

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 і ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, бойовика було оголошено в розшук. У вересні минулого року унаслідок спланованої оперативної комбінації СБУ вивела терориста на підконтрольну Україні територію і затримала його.

Найманця ЛНР, затриманого контррозвідкою СБУ, засуджено до 8 років увязнення 02

Сватівський районний суд Луганської області визнав його винним у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України і в участі в діяльності терористичної організації. Вирок набув чинності.

Дивіться також: Контррозвідка СБУ затримала терориста "ЛНР", який за гроші обстрілював Щастя. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169354
 
   
 Топ коментарі
 
Спецоперацией руководили из Крушавеля
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Он пойдет в обменный фонд и вскоре его выпустят на свободу под личное обязательство. Нормальная практика у зебобы...
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Гениально. а вот и кадры задержания ))
Наемник "ЛНР", задержанный контрразведкой СБУ, приговорен к 8 годам заключения - Цензор.НЕТ 2285
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Ничего. Скоро его отпустят!!! К гадалке не ходи. Поменяют на каого-то блогера или хипстера Наемник "ЛНР", задержанный контрразведкой СБУ, приговорен к 8 годам заключения - Цензор.НЕТ 9069
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это ты загнул, первого заробитчанина по кладке кирпича с поезда снимут и выдадут за шпиона для обмена ))
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ну и кормить теперь этого вылупка восемь лет... на бруствер положить для упора и прикрытия стрелка
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Он пойдет в обменный фонд и вскоре его выпустят на свободу под личное обязательство. Нормальная практика у зебобы...
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должно быть заключения и пытки. Сколько украинских военных из за таких погибают.
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Спецоперацией руководили из Крушавеля
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Не хвилюйтеся, шановні виборці Зеленського!
Обміняють на якусь бацю- Свідка Ягови.
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Наш суд " самый гуманный суд в мире " однако . Террористку Черникову , проститутку и убийцу сознавшуюся минимум в 7 эпизодах убийств украинских пленных солдат , а также гражданских лиц , во время грабежей в Донецке , приговорил лишь к 10 годам . А месяц назад и вовсе освободил , в рамках обмена пленными . Теперь эта сволочь снова на свободе , и планирует убивать и дальше . Немыслимо ... Наемник "ЛНР", задержанный контрразведкой СБУ, приговорен к 8 годам заключения - Цензор.НЕТ 1701 .
Наемник "ЛНР", задержанный контрразведкой СБУ, приговорен к 8 годам заключения - Цензор.НЕТ 3541.
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Чому такі смішні терміни ув'язнення, нашим у расєї по четвертаку роздають...
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Щоб вата ЛуганДону щоб хоч трохи замислилася за наслідки (хоча "вата" та "замислитися" це дуже несумісні речі) всі статті КК України, пов"язані з державною зрадою, треба переглянути щодо збільшення покарання (скажімо, від 15 років до пожиттєвого в залежності від ступеняя провини) (ІМХО)
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Ничего, скоро его Зеля "обменяет" на украинских невинных заложников
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