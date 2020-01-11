 Найманця "ЛНР", затриманого контррозвідкою СБУ, засуджено до 8 років ув'язнення. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідники і слідчі спецслужби встановили, що в 2014-2015 роках житель тимчасово окупованого Сорокиного в складі незаконних підрозділів терористів протистояв силам АТО на території Донецької та Луганської областей. Він, зокрема, брав активну участь у запеклих бойових діях під Дебальцевим. Згодом бойовик продовжив "службу" на блокпостах терористів і в так званому "митному комітеті ЛНР".

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 і ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, бойовика було оголошено в розшук. У вересні минулого року унаслідок спланованої оперативної комбінації СБУ вивела терориста на підконтрольну Україні територію і затримала його.

Сватівський районний суд Луганської області визнав його винним у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України і в участі в діяльності терористичної організації. Вирок набув чинності.

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