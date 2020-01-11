 Кав'ярня, де працюють люди із синдромом Дауна, відкрилася в Луцьку. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське радіо.
Ідея створити таку кав'ярню належить матерям хлопців із синдромом Дауна. Сини співвласниць Андрій Мельник і Валентин Новосад працюватимуть у кафе позмінно: один - до обіду, другий - після обіду, по чотири години щодня. Також у закладі буде інший персонал.
18-річний Валентин Новосад ще під час навчання в школі стажувався в кафе-кондитерській. Зараз він навчається на майстра готельного та ресторанного обслуговування у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій.
Андрій Мельник до відкриття кав’ярні теж три роки навчався на бармена.
Нагадаємо, в червні 2019 року житель Луцька Богдан Кравчук став першою в Україні молодою людиною із синдромом Дауна, який здобув вищу освіту.
Він здобув диплом бакалавра історії, успішно закінчивши Волинський національний університет ім. Лесі Українки.
А ты о чем, несчастье цензоровское ?
А взагалі люди з синдромом Дауна могли б реалізувати себе і в інших галузях, не обов'язково в сфері послуг.
Что вы курите? Я тоже такого хочу
Да и люди разные бывают.
При сегодняшнем уровне медицины, уже на раннем сроке выявляют практически все патологии развития плода.
Поэтому рождение таких детей- это только в неблагополучных семьях или личная ответственность/безответственность родителей.
Я вам говорю то, что гл. Юврач говорит с большим стажем работы. Причем такие тесты можно делать на ранних стадиях. А позже уже можно определить и по плоду аномалии развития.
Поэтому рождение таких детей - это прежде всего эгоизм и безответственность родителей.
Ваши сравнения, мягко говоря, не корректны.
Мы здесь обсуждаем проблему людей с синдромом Дауна, а не переходим на личности.
Так вот такие люди не могут работать в сфере обслуживания. Потому что работа официанта- сложная, ответственная и очень утомительная.
К тому же это работа с людьми. А у людей с синдромом большие проблемы с комуникацией, психической устойчивостью и тд