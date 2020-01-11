EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  12532  257
Все про:Луцьк (171) даун (6)

 Кав'ярня, де працюють люди із синдромом Дауна, відкрилася в Луцьку. ФОТО

У Луцьку відкрили кав'ярню "Старе місто", де працюють люди з синдромом Дауна. Заклад розташований на вулиці Драгоманова, 11/3. Він розпочав роботу 9 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське радіо.

Ідея створити таку кав'ярню належить матерям хлопців із синдромом Дауна. Сини співвласниць Андрій Мельник і Валентин Новосад працюватимуть у кафе позмінно: один - до обіду, другий - після обіду, по чотири години щодня. Також у закладі буде інший персонал.

18-річний Валентин Новосад ще під час навчання в школі стажувався в кафе-кондитерській. Зараз він навчається на майстра готельного та ресторанного обслуговування у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій.

Андрій Мельник до відкриття кав’ярні теж три роки навчався на бармена.

Нагадаємо, в червні 2019 року житель Луцька Богдан Кравчук став першою в Україні молодою людиною із синдромом Дауна, який здобув вищу освіту.

Він здобув диплом бакалавра історії, успішно закінчивши Волинський національний університет ім. Лесі Українки.

Читайте також: Ресторан, у якому працюватимуть люди із синдромом Дауна, побудують у Києві

Кавярня, де працюють люди із синдромом Дауна, відкрилася в Луцьку 01
Кавярня, де працюють люди із синдромом Дауна, відкрилася в Луцьку 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169323
 
   
 Топ коментарі
 
НУ А ШО?
Помер султан... Отправить Бубочку в мАскву уже не кажется плохой идеей.
 показати весь коментар
 
Скончался султан Омана Кабус бен Саид

От Монике Зеленски одни неприятности
 показати весь коментар
 
Текст не осилило? "Он получил диплом бакалавра истории, успешно окончив Волынский национальный университет им. Леси Украинки". По сравнению с тобой, дикарём, вполне образованный и культурный человек. А если у тебя фобия того, что повар нагадит тебе в суп, то это лечить нужно.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Та там не с кем разговаривать, оно все время такое
 показати весь коментар
 
 
Какой же ты дебил, Лещенко. Это люди с синдромом дауна, а не 'дауны', которые все равно учатся и работают, тебе бы пример с них брать за их самоотверженную борьбу за жизнь. Они могли тоже сидеть на инвалидную пенсию и ныть, но нет , они выбрали другое, они учатся и работают.
А ты о чем, несчастье цензоровское ?
 показати весь коментар
 
 
как вы, зяблики, или зетролли предсказуемы и скучны! ставки срезали? да? сочувствую.
 показати весь коментар
 
Какие ставки? Ты о чем, несчастье? Кому нужно твоё сочувствие? Сочувствие не нужно и этим ребятам, они работают в отличие от тебя
 показати весь коментар
 
 
они ничего не выбрали. Их взяли чтобы ими прикрыться и срубить денежек. Все.
 показати весь коментар
 
Більшість коментаторів дауни,а в новині йдеться про особливих людей,а ще їх називають сонячними.Маю честь спілкуватись та допомагати таким людям!
 показати весь коментар
 
 
называй как хочешь, но это - дауны, неполноценные люди.
 показати весь коментар
 
 
интересуюсь, а как кахфе хоть назвали?
 показати весь коментар
 
Через пів-року кафе прогорить, хіба що ціни будуть значно нижчі ніж у конкурентів. Спочатку будуть ходити з цікавості, але навряд чи хлопець запросить дівчину на каву в таке кафе. Люди так влаштовані, що не ******* дивитись на калік чи осіб з відхиленнями. Люди хочуть спілкуватись з передбачуваними і зрозумілими людьми, від яких знаєш, чого чекати.
А взагалі люди з синдромом Дауна могли б реалізувати себе і в інших галузях, не обов'язково в сфері послуг.
 показати весь коментар
 
 
ну не всі люди так влаштовані, хоча звісно таких людей дійсно чимало. в різних країнах різний процент таких людей, у нас десь 73%, на росії 86%. а кафе існуватиме за рахунок толерантних, адекватних, добросердних людей, яких у нас близько 25%.
 показати весь коментар
 
 
Цензор конечно полный тормоз. Иран признал вину в крушении украинского самолёта, а здесь ни слова об этом.
 показати весь коментар
 
 
А выпить чашечку кофэ, принять вааннну?! ))))
 показати весь коментар
 
Ага. В статье о людях с синдромом Дауна ни слова о признании Ираном пока что непонятно чего.
Что вы курите? Я тоже такого хочу Кафе, где работают люди с синдромом Дауна, открылось в Луцке - Цензор.НЕТ 8610
 показати весь коментар
 
 
я курю марльборо лайт, и что? К чему этот ваш коментарий? Или Вы хотите обсудить Вашу болезнь? Ну тогда Вам к лоботомисту
 показати весь коментар
 
Я к остутствию логики в вашем сообщении. Тема данной статьи никаким боком не относится к уничтожению почти двухсот человек на рейсе МАУ, что очевидно вызывает ваше возмущение. Вот я курю Честерфилд (пока он ещё есть) и бреда в статьи не по теме не сру...
 показати весь коментар
 
 
этого стоило ожидать человек-катастрофа вовка с ним встречался Меркель потрясло но была на грани смерти
 показати весь коментар
 
 
Иран признал вину, а цензор пасет задних
 показати весь коментар
 
 
как всегда, Хочешь свежих новостей - иди на сайты Раша-СМИ.
 показати весь коментар
 
насправді ступені синдрому Дауна є різні. такі люди дуже добре можуть виконувати не складну механічну роботу. ну, а якщо в когось з критиків народиться таке дитя, і Ви не зможете його кинути-заспіваєте зовсім іншу пісню. так що не подобається-не ходіть.
 показати весь коментар
 
"Не складну механічну роботу". Это да. Но вот сервис, обслуживание людей- это сложно.
Да и люди разные бывают.
При сегодняшнем уровне медицины, уже на раннем сроке выявляют практически все патологии развития плода.
Поэтому рождение таких детей- это только в неблагополучных семьях или личная ответственность/безответственность родителей.
 показати весь коментар
 
 
нет, не всегда выявляют , в интернете полно историй, что все тесты были классные, а даун таки родился. и не все готовы бросить своего живого ребенка, пусть и с хромосомными аномалиями. Сложно-это пилот военной авиации, математик, физик-ядерщик. А если для Вас принять заказ на кофе - уже сложно, тогда мне жаль Вас, а не дауна.
 показати весь коментар
 
На заборе тоже пишут.
Я вам говорю то, что гл. Юврач говорит с большим стажем работы. Причем такие тесты можно делать на ранних стадиях. А позже уже можно определить и по плоду аномалии развития.
Поэтому рождение таких детей - это прежде всего эгоизм и безответственность родителей.
Ваши сравнения, мягко говоря, не корректны.
Мы здесь обсуждаем проблему людей с синдромом Дауна, а не переходим на личности.
Так вот такие люди не могут работать в сфере обслуживания. Потому что работа официанта- сложная, ответственная и очень утомительная.
К тому же это работа с людьми. А у людей с синдромом большие проблемы с комуникацией, психической устойчивостью и тд
 показати весь коментар
 
 
Когда официант такого типа, выльет суп на вас с ребенком ( а Дауны обидчивые и у них невероятно сильные руки) или вцепиться вам в одежду, что два мужика не смогут оторвать, то представляю, что вы и вам подобные современные и якобы политкорректные запоют. Не нужно идти на поводу спорной моде. Сегодня в Украине есть все возможности, сделать за умеренную плату генетический анализ и избежать рождение еще одного ненужного инвалида на и без того задыхающейся Земле.
 показати весь коментар
 
 
Дауны сами не агрессивные, хотя бывают исключения- синдром также может быть выражен тяжело или иметь облегченную форму. намного больше неадекватов без всяких синдромов. Ваши гипотетические страшилки - пугайтесь сами. и каков бы не был уровень медицины -от ошибок и ложноотрицательных тестов никто не застрахован, чаще всего так и рождаются Дауны. да и религия также имеет место. не все готовы просто взять и избавиться от нетакого ребенка. Поэтому я и говорю -родись такой у критиков(а никто от этого не затсрахован на 100%) -песнь была бы совсем другой.
 показати весь коментар
 
 
По поводу безопасности не надо тут сказки рассказывать,работал несколько лет в психиатрической больнице и прекрасно как непрогнозированно и неожиданно агрессивно могут вести себя носители подобных синдромов. Да, работать с ними нужно, но это не повод открывать кафе с таким персоналом и вообще педалировать эту ужасную и ненужную моду на инвалидов. В Украине много обычных людей, которые нуждаются в помощи. Известный психиарт Глузман говорил что после 90х у нас 90% населения с диссоциациями (растройствами психики) в той или иной степени.
 показати весь коментар
 
 
в психиатрической больнице большинство ведет себя агрессивно. а люди, допущенные в сервис , и даже закончившие ВУЗ- наверно все же отличаются от психов, не? или Вы вообще не дружите с логикой и любое исключение -для Вас правило?и что значит -подобные? так ни одного дауна Вы так и не встретили в своей психлечебнице?
 показати весь коментар
 
 
да согласен в дурке они почти не лежат, но персонал пересекается и там и там работают и опытом делится. А вот у нас лежал один, его никто не хотел брать, потому что при слове "Шоколад" он подрывался и если не держать всемером крушил все вокруг. Очень сильный был, намного сильней чем шизофреник или эпилептик в аффекте. Хотя данный случай исключение. Во много Вы конечно правы, с синдромом люди разные и сочувствие к ним необходимо. Но зачем нам чуждая искусственная мода на инвалидов, Даунов и т.д. Украина базовых проблем не может решить. Вчера узнал что умерла знакомая журналистка 30 не было, похоже ей помощь не смогли врачи такую как на Западе оказать. И таких примеров тысячи, поэтому кафе с Даунами точно подождет, я в него не пойду и знакомых отговорю.
 показати весь коментар
 
 
Пан Пропан та най працюють, ваші ж гроші не забирають. Алкоголезалежних майже кожний другий простолюдин розрізнити сходу не може, так і тут, якщо не наголошувати, то майже всі відвідувачі й не знатимуть, що їх обслуговують інваліди.
 показати весь коментар
 
набагато небезпечнішими є соціо та психопати, а також латентні шизофреніки.
 показати весь коментар
 
зачем выбирать между ними и даунами? Нафиг и тех и других.
 показати весь коментар
 
 
У нас добрая часть населения имеет интеллект на уровне человека с синдромом дауна и ничего. На стройках работают. Еще и бухают безбожно, детей рожают по пять-шесть штук. И ничего. Это никого не волнует. На их фоне люди с синдромом дауна довольно безобидные и нормальные ребята.
 показати весь коментар
 
 
зачем так далеко ходить - почитай тут местных троллей, у большинства из них интеллект ниже колодца в их селе )
 показати весь коментар
 
Колись в магазині обслуговував такий хлопець. Дуже привітний і тактовний парубок. Від щирого серця ... Кафе, где работают люди с синдромом Дауна, открылось в Луцке - Цензор.НЕТ 6851 Щасти!
 показати весь коментар
 
Це теж наші громадяни і приємно, що вони мають роботу.
 показати весь коментар
 
Ну вот зачем же именно в сфере общественного питаня, да еще и обслуживающий персонал ? И вовсе не предлагаю устроить Спарту с пропастью...но разумный предел есть у всего, даже у якобы хороших дел.
 показати весь коментар
 
 
И в Одессе надо такое, и в Днепре, и в Кривом Рогу, в этих местах тоже очень много кандидатов на такие вакансии. 😵
 показати весь коментар
 
Круто Это есть доброе начало Так сказать первопроходци Держат нос по ветру и понимают что нормальные за ихние копейки работать не пойдут Нормальные за кордон спердолили а дауны остались и это прекрасно характеризует конец эпохи бедности Дальше пойдут в дело психопаты неврастеники эпилептики и прочая дурдомовская шелупонь Вот когда нас вращая глазками будет в кафе Обслуживать шиз Вот тогда и заживем Думаю ждать не долго осталось При каденции маланского смехотунчика нас сие счастие посетит
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору