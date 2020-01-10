 Партію військових годинників з радіаційним випромінюванням намагалися вивезти за кордон на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні наголошується: "Під час огляду на пункті пропуску "Вилок" в автомобілі мешканця Черкас правоохоронці виявили приховані від митного контролю авіагодинники. Система автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів показала, що кілька із предметів є джерелом іонізуючого випромінювання.

Наразі небезпечну знахідку транспортовано без загрози для здоров`я громадян для проведення відповідних експертиз.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, зокрема джерел походження товару та замовників.

Заходи із попередження незаконного переміщення комплектуючих за кордон відбувалися спільно з Держприкордонслужбою під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області".

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