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Все про:Закарпаття (850) контрабанда (1073) радіація (63) СБУ (4998)

 Партію військових годинників з радіаційним випромінюванням намагалися вивезти за кордон на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

На Закарпатті Служба безпеки України завадила незаконному вивезенню з України комплектуючих до військової техніки. Радіаційний фон знахідки варіювався до 25 разів понад норму.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні наголошується: "Під час огляду на пункті пропуску "Вилок" в автомобілі мешканця Черкас правоохоронці виявили приховані від митного контролю авіагодинники. Система автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів показала, що кілька із предметів є джерелом іонізуючого випромінювання. 

Наразі небезпечну знахідку транспортовано без загрози для здоров`я громадян для проведення відповідних експертиз.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, зокрема джерел походження товару та замовників.

Заходи із попередження незаконного переміщення комплектуючих за кордон відбувалися спільно з Держприкордонслужбою під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області".

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Партію військових годинників з радіаційним випромінюванням намагалися вивезти за кордон на Закарпатті, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169296
 
 
 Топ коментарі
 
То ще совєтскі.
Індикатори, з радіоактивними флуоресцентними циферблатами.
«Баби єщо нарожают».
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Та який Чорнобиль, яке зараженіє... Ікспєрди...
На годиннику просто тритієві мітки, для підсвічування в темряві... От і вся радіяція....
Здається, ще в водолазних годинниках їх також використовують...
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Да в старых часиках изотопы не жалели.
Есть экземпляры, которые фонят до 11000 мкр/час (в 1100 раз больше природного фона)
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Заражённые радиацией изъяли, остальные 5 повёз дальше.
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То ще совєтскі.
Індикатори, з радіоактивними флуоресцентними циферблатами.
«Баби єщо нарожают».
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Обычные АЧС-1 правда первых выпусков. Можно сказать антиквариат. Фонят капитально от рождения.
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Датчики сработали, Служба Божья Украины помешала вывести. Если бы датчиков не было часы поехали бы дальше, а так это целая операция, всем четырё, СБУ пять!😎
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кароче прывитаты верхушку сдпуо годынныкамы неполучиццо...
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мусора брешут, с радиактивным фосфором приборы изъяли ещё в шестидесятых годах,
мусора - бандиты и грабители, падаль
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Та який Чорнобиль, яке зараженіє... Ікспєрди...
На годиннику просто тритієві мітки, для підсвічування в темряві... От і вся радіяція....
Здається, ще в водолазних годинниках їх також використовують...
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Дятел, до конца 50-х для военных приборов ( да и не только) использовалась светомасса постоянного действия на основе Радия-226 (на фото цифры коричневатого цвета), некоторые вещицы с такой хренью очень серьезно фонят. Но фон это не самое страшное, с временем светомасса разрушается в пыль, и если вот такие часики не герметичны, или их разбить, а потом вдохнуть эту пыль, гарантированная на 146 процентов онкология.
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Да в старых часиках изотопы не жалели.
Есть экземпляры, которые фонят до 11000 мкр/час (в 1100 раз больше природного фона)
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Купив годинника і за пару років помреш від "раку" чи що?
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Если повезет с часиками (например такие как я добавил в комментарий) то по ходу, да.
Но это очень редкий образец,
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Вряд ли. Хотя, не исключаю наличия подобных экземпляров изделий. Излучение даже через фольгу не проникнет, а тем более через корпус часов. Через стекло при поднесении дозиметра покажет высокий уровень излучения. Но это все фигня. На человеке это никак не скажется, если Вы не будете эти часы употреблять в пищу. Радиация - она разная бывает. Грибы из Чернобыльской зоны сейчас вряд ли будут "фонить", но есть их не стоит.
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Самое интересное что не только в часиках, под стеклом, типа герметично, в самолетах и просто мазали метки.
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Скоро пенсионерам вместе с удостоверением будут выдавать радиоактивные часы
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Да там есть радиевые метки, фон 600-800 мкр/час
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Смотрите на дату, если произведены уже в 60-х можете не переживать, а вот в 50-х да, выкинуть нах. У фонящих еще и светомасса коричневатого цвета, как на фото из поста цифры.
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Чесно кажучи з датою розібратись не можу.Є тільки надпис : 5 дней і внизу 74550 В. Світломасса білого кольору.
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Если у вас все метки белые, то скорей всего произведены уже в 60-х или позже
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Міряй дозиметром. Вони різні бувають.
Але вони безпечні в будь-якому випадку. Якщо не будеш циферблат лизати.
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Дякую за інфо. Циферблат лизати не збираюсь Партию военных часов с радиационным излучением пытались вывезти за границу на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 6943
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Что значит безопасные? Радиация это излучение а не яд.
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Судя по твоему заявлению объяснять очень долго. Попробуй начать со школьного учебника.
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Радиация на самом деле не так страшна как малюют. Радиция есть везде. Всё зависит от интенсивности облучения и от продолжительности. Радиация влияет на организм на атомном уровне, изменяя химические процессы в клетках чем и вредит организму. Но клетки могут восстанавливаться. Поэтому всё и зависит от дозы излучения. В любом случае дополнительного излучения лучше избегать.
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Ладно. Извините за грубость. Коротко объясню о часах.
Бывают разные виды излучения. В данном случае цифры содержат источник альфа-радиации. Альфа-радиация сильно поглощается стеклом и даже простым воздухом. Не слишком мощный источник альфа-радиации практически безопасен уже на расстоянии полуметра. Потому если не ложить эти часы себе под подушку -- опасности нет.
Если же вы будете лизать циферблат, радиоактивное вещество попадет в организм, и расстояние его до ваших клеток станет практически равно нулю. Таким образом оно будет облучать ваш организм. Что опасно.
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Да так и есть в этой каске используется Радий-226 у которого альфа-излучение, у этого излучения проникающая способность низкая. Опасность при попадании в организм. Но попадание может произойти и через дыхательные пути вместе с пылью. Поэтому важно чтобы корпус был герметичный без повреждений и грязи. А в старых часах с этим могут проблемы.
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Как уже Вам расписали выше, важна проникающая способность радиации. Излучение часов с трудом проходит через стекло и совсем не проходит через корпус часов. Так что человеку боятся нечего. Возможно есть какие-то очень старые экземпляры, действительно представляющие опасность. Но я в этом сомневаюсь.
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Пишут так, как будто преступников задержали.

Это просто часы со светящимися цифрами. Они не опасные. Их оборот в Украине не запрещен. А вывоз за границу запрещен?
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пройшов би наших - на мадярській стороні точно б зупинили за перевищення радіаційного фону і невідомо, чим там би все закінчилося
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Вывоз не запрещён, он и вывез 5 из 7 часов. Это статья просто с раздутой "сенсацией"
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перевезення радіоактивних предметів заборонено..... для цього, на всіх кордонах стоять сканери
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В СССР море часов наручных выпускалось со светящимся циферблатом.Я в армии купил себе Командирские и проходил с ними с 10 лет.Светились изумительно,даже минутные точки.Жив. Чего и всем желаю.Кроме врагов.
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Эти часы все фонят , их давно надо вывезти из Украины , нам и Чернобыля хватает , больше СБУ нечем заняться , как по мелкому шум подымать , видимость работы
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Звичайній авіаціний годинник 40х років)По альфа-віпромінюванню дуже сильно фонять. На відстані одного метра цілком безпечні
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Баканов в хату - СБУ нарезалось)))... вы еще советские светящиеся орлы поизымайте!)))
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Они бы ДП-5 проверили, и еще разметку ВПП на предмет трития, то-то бы потеха была. Да и еще бы еще *** на АЭС, там вообще изотопы в ведрах хранятся. Партию военных часов с радиационным излучением пытались вывезти за границу на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 1222
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Ті годинники, які світятся зеленим в темряві, цілком безпечні. Небезпечні ті, в яких цифри та стрілка кольору брудного піску, і при цьому вони не світятся в темряві, і дуже старі, до 70х років. Мене в армії гарно навчили відрізняти таке.
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Классный проект. Много интересных вещей здесь узнал. Про грибы/ягоды, урановое стекло и прочее.
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бото-ферма "сывочолого" сейчас и тут расскажет при чем тут Зеленский и в чем он виноват Партию военных часов с радиационным излучением пытались вывезти за границу на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 1743
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носити тільки в труселях як замінник віагри...
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