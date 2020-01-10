 Партію військових годинників з радіаційним випромінюванням намагалися вивезти за кордон на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні наголошується: "Під час огляду на пункті пропуску "Вилок" в автомобілі мешканця Черкас правоохоронці виявили приховані від митного контролю авіагодинники. Система автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів показала, що кілька із предметів є джерелом іонізуючого випромінювання.
Наразі небезпечну знахідку транспортовано без загрози для здоров`я громадян для проведення відповідних експертиз.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, зокрема джерел походження товару та замовників.
Заходи із попередження незаконного переміщення комплектуючих за кордон відбувалися спільно з Держприкордонслужбою під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області".
Індикатори, з радіоактивними флуоресцентними циферблатами.
«Баби єщо нарожают».
мусора - бандиты и грабители, падаль
На годиннику просто тритієві мітки, для підсвічування в темряві... От і вся радіяція....
Здається, ще в водолазних годинниках їх також використовують...
Есть экземпляры, которые фонят до 11000 мкр/час (в 1100 раз больше природного фона)
Но это очень редкий образец,
Але вони безпечні в будь-якому випадку. Якщо не будеш циферблат лизати.
Бывают разные виды излучения. В данном случае цифры содержат источник альфа-радиации. Альфа-радиация сильно поглощается стеклом и даже простым воздухом. Не слишком мощный источник альфа-радиации практически безопасен уже на расстоянии полуметра. Потому если не ложить эти часы себе под подушку -- опасности нет.
Если же вы будете лизать циферблат, радиоактивное вещество попадет в организм, и расстояние его до ваших клеток станет практически равно нулю. Таким образом оно будет облучать ваш организм. Что опасно.
Это просто часы со светящимися цифрами. Они не опасные. Их оборот в Украине не запрещен. А вывоз за границу запрещен?
https://www.youtube.com/watch?v=xedsSkZ0SN0\