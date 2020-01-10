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 Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Велич в одній картинці

Читайте також: МЗС РФ без розгляду повернув Україні ноту протесту з приводу візиту Путіна до окупованого Криму

Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Десь у Куршевелі...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава СБУ Баканов перебуває в Куршевелі, - журналіст Ткач. ФОТОрепортаж

Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Секрет...

Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Не виключено...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підстав звинувачувати Іран у катастрофі українського лайнера немає, - МЗС РФ

Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Від Карпат до Оману...

Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Сумний початок року

Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Лише два питання

Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"і тут Остапа понесло..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель

Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

А яка різниця?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція в Києві затримувала "за дрібне хуліганство" двох осіб за питання "Чий Крим?" російській блогерці Мітрошиній. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Казка про різницю

Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Доктор? Доктор!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Казус Dr. Alban" нівелює міжнародні зусилля України щодо повернення Криму з-під російської окупації, - "ЄС"

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169285
 
   
 Топ коментарі
 
Ага, то давай тебе і твойого припиздента і притягнемо за держ.зраду.
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Дмитрий ЧекалкинНравится Страница8 ч. · Алла Комарова:
Он там с Ираном торгуется, что ли?
Уже есть видео попадания ракеты в самолёт.
Уже Трамп сказал, что наш самолёт сбили ракетой.
Уже Трюдо сказал, что наш самолёт сбили ракетой.Но наша бубочка - не Трамп и не Трюдо! Он в эти ваши экспромты не верит! Ему нужен четкий сценарий, продакшн, дубль, ещё дубль, а покажи, как я получился? Нет, надо переснимать, у меня тут подбородок недостаточно мужественен. Кто писал сценарий? Кто это писал, я вас спрашиваю? Что это за слово? А ударение где?Где костюмер? Почему мой гольфик не отглажен? Нация ждёт обращение своего отца к народу! У нас осталось часов 15-17, поспешим, да. Дорожка, где моя дорожка?..Юрій Каракай:
Избиратели гидранта! Где искрометный юмор, веселая буффонада, острая пародия, вы его зачем выбирали? Почему, ****, не весело?Аркадий Бабченко:
А в тюрьме сейчас ужин макароны зачеркнутоА при Порохе сейчас бы уже внеочередной Совбез ООН, небось, собрался бы. На котором опять взъехали бы Россию. Которая ифигивала бы и говорила - но в этот-то раз мы при чем? Мы ж официально продали! Но всем было бы уже пофиг. А не продавай сложное оружие примитивным гомосапиенсам. И трахали бы. И трахали бы. Порнхаб прям какой-то был бы, а не ООН. И новые санкции наложили бы. И Трамп даже чо-нить ляпнул. И Канадия новую партию танков подкинула бы. И "СевПоток" окончательно свернули бы. И снова трахали бы.
Я не знаю, как Порох это делал. Но как-то делал.
А Величайший лидер современности записал ролик в ФБ. Что не исключает попадания ракеты.
Ну... Какая разница.Луиза Чкалова:
Самолет сбивают где-то в 5:30, уже в 7:30 на сайте посольства появляется заявление о технической неисправности.ПОСОЛЬСТВО, Карл! Обломки еще дымились, а посольство уже причину установило и опубликовало.
Дипломаты могут быть подонками, холуями, даже хамами, но они точно не придурки, чтобы самовольно так подставляться, рискуя навсегда похоронить карьеру.
То есть аккаунт-менеджера посольства разбудили в полседьмого утра и посадили писать заявление.
Какие же серьезные обстоятельства заставили осторожных дипломатов утворить такую откровенную херню?От имени Бубочки делается заявление, что он немедленно вылетает, но "немедленно" растянулось на 20 часов. Почему он так поздно вылетел?
Был ли он в том самолете, который приземлялся во Внуково?
Какие обещания и взамен чего он успел дать за эти 20 часов и во время возможных переговоров во Внуково?
И тут херак - Трюдо всю малину поломал. Придется Бубочке чек вернуть?Tatiana Yaremchuk:
А во время предвыборной, помнится, так дерзко швырялся "Даю 24 часа! Время пошло!... Я Ваш вирок!"
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Ruslan Yuzych
Приїхав Зе в Париж- згорів Нотр Дам.
Прилетів в Японію- зняли прем'єра.
Приїхав в Німеччину, чуть шляк не трафив Ангелу Меркель.
Подзвонив Трампу- імпічмент.
Прилетів до Перської затоки - війна.
Та ти сі юж холєро вспокоїш , чи ні?

Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4861

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Тарас Березовец8 ч.
Я всё больше склоняюсь к мысли, что отказ признать очевидное в авиакатастрофе Боинга МАУ и многочасовая неизвестность с тем, где был Зеленский в течение 8 января, прямо взаимосвязаны. Российские ракеты класса «земля-воздух» всегда сопровождаются российскими же специалистами, как техническими, так и военными. Иран - ключевой союзник Путина на Ближнем Востоке. Потому сразу после авиакатастрофы русским было необходимо сделать всё, чтобы вывести союзника и себя из под удара.Где был Зеленский в эти критические часы и с кем он проводил консультации и как это связано с прилетом в Оман российского чартера? Вот здесь, по-видимому, и кроется ответ. При любом другом исходе информации от спецслужб наших западных союзников хватило бы на четко заявленную позицию с лихвой. Более того, при прошлой власти уже ночью был бы экстренно созван Совбез ООН. Погиб украинский борт с украинским гражданами на борту. Погиб в результате попадания иранской ракеты российского производства, обслуживавшийся российскими специалистами.Почему западные лидеры должны были делать то, что обязан был сделать, но не сделал президент Украины? А не сделал он потому, что выглядит, что его настоятельно просили этого не говорить неназванные российские переговорщики в Омане. И да, имея доказательства иранской и российской причастности, западные спецслужбы не могут быть не в курсе всего происходившего 8 января в Омане. Это для понимания.
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исходя из многоисленных обращений трудовых коллективов и отдельных граждан.... да? так себе представляете
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Ага, то давай тебе і твойого *********** і притягнемо за держ.зраду.
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Ой вей... а коли ***** тут юморили шо ж ти гад про сіоністів не кричав?)))
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тебе уже пластырь шланг не поможет. ты инфицирован мыролюбностью и реформизмом. а это хуже проказы.
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я вот вас нихера не понимаю . порохоботы это партия войны или мыролюбцы?
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Зєбілоїд,якщо я порохобот тоді ти- син осла. Дібіл б*я...
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Імбіцил москворотий,я українець,корінний львівянин.Османський віслюк-президент довбо*обів.
П.С. Надалі попрошу спілкуватись зі мною виключно українською,бо твоя свинособача в мене викликає рвотний рефлекс.
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О...ще одне чудо виповзло із дупи))))))))) Підійди до дзеркала,побачиш там і кацапа і тупого ує*ня в одній рожі Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8430
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Допоможи мені зрозуміти вашу ЗЕлогіку,рік тому коли тут було купа фотожаб на Порошенка то ти не кричав про " разжіганіє нєнавісті і вражди" ,що змінилось сьогодні?)
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А зто вам сказав що воно український президент? Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4370
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Я, як щирий українець заявляю, що твій приписдент - всране ЗЕлене гімно. Холпче, ти любиш гімно? поцілуй його і зїж. Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2137 Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2137 Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2137
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Вали уже ЗЕбил на сру весну. сепраня винторогая ещё шо то тут квакает про Бутусова...сепарнутое..
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как там кацапские друззя Елажова поживают...?
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не надо прикрывать.
пусть все видят что оно и его полит сила из себя представляет.
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Пора прикрывать ботоферму Порошенко.
И привлекать к ответственности за фейки, разжигание ненависти и вражды.
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вони ще й вкусити можуть. ))) Не наближайтесь до бубочкіних прихильників.)) Бо судячи з їх вибору - вони неадекватні)).
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о...ще одна прикривалка виповзла...)))) зроби ласку- в"ї*ись головою об стіну.
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Такого виразу в українській мові немає кацапе.
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ЗЕбіл,ти випадково з відправленим в бан рінатом амєдовим не брати рідні? Бо він такий же віслюк як і ти.
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П.С. А шо ж ти курVa москворота перестала гаваріть на радном йазикє?!?
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Поразебилов привлекать к ответственность за клевету на порохоботов.
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М..да... Туговато нынче с сатирой... Кризис жанра... Вспоминается старое - КГ/АМ.
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В нас траур і ми сумуємо із сарказмом
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А шо ты не ржёшь ЗЕбил? С шутеек про Украину порноактрису ржал усерался, а тут шо то загрустил...А тогда смешно было, и статира тебе очень нравилась..
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От Карпат до Омана - хорошая «игра слов».......🙂
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у психиатрическом интернате снова трудотерапия рисованием.
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Конечно ЗЕбил без флажка БОМЖ, вот если бы это фотожабы про Порошенко были, вот бы ты усеарлся от счастья, и рисование тебе бы очень нравилось. А тут свитового лидера обижають ааа парахаботы Скажи чучело ты ***** с НГ уже поздравил??
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после рисования у тебя трудотерапия продолжилась в виде написания комментов. это ты всё не обо мне, а о себе написал. прочти вот о себе "Конечно СОЕвый ЗЕбил без флажка БОМЖ, вот если бы это фотожабы про Порошенко были, вот бы ты усеарлся от счастья, и рисование тебе бы очень нравилось. А тут свитового лидера обижають ааа парахаботы Скажи чучело ты ***** с НГ уже поздравил??"
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Про посадки клёво ЗЕбильнутых тролят)) Они сами тут усерались что Порошенко посадят сразу как ЗЕкловун булаву получит. И даже Петю посадить не могут, я уже молчу про "конец эпохи олигархата".
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А Петю за что садить? Или вначале посадить.а там следствие чаво найдёть? Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2863
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Если закрыть вход через VPN на сайт ЦЕНЗОР, то он опустеет т.к. 90% "комментаторов" из кацапстана.
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пусть помогают сайту зарабатывать деньги!
да и нам весело, зебилы что то после провалов преЗЕдента неохотно заходят на форум!
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Ну так він же не працювати прийшов, а чисто по приколу:
Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2182
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Карикатуры карикатурами, а тут реально захожу на маилСру и вот что я вижу... Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9044
Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5455 Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5572
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