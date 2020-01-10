 Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Велич в одній картинці
Десь у Куршевелі...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов. ФОТО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава СБУ Баканов перебуває в Куршевелі, - журналіст Ткач. ФОТОрепортаж
Секрет...
Не виключено...
Від Карпат до Оману...
Сумний початок року
Лише два питання
"і тут Остапа понесло..."
Читайте на "Цензор.НЕТ": Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель
А яка різниця?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція в Києві затримувала "за дрібне хуліганство" двох осіб за питання "Чий Крим?" російській блогерці Мітрошиній. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Казка про різницю
Доктор? Доктор!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Казус Dr. Alban" нівелює міжнародні зусилля України щодо повернення Криму з-під російської окупації, - "ЄС"
Більше фотошопів дивіться тут
Он там с Ираном торгуется, что ли?
Уже есть видео попадания ракеты в самолёт.
Уже Трамп сказал, что наш самолёт сбили ракетой.
Уже Трюдо сказал, что наш самолёт сбили ракетой.Но наша бубочка - не Трамп и не Трюдо! Он в эти ваши экспромты не верит! Ему нужен четкий сценарий, продакшн, дубль, ещё дубль, а покажи, как я получился? Нет, надо переснимать, у меня тут подбородок недостаточно мужественен. Кто писал сценарий? Кто это писал, я вас спрашиваю? Что это за слово? А ударение где?Где костюмер? Почему мой гольфик не отглажен? Нация ждёт обращение своего отца к народу! У нас осталось часов 15-17, поспешим, да. Дорожка, где моя дорожка?..Юрій Каракай:
Избиратели гидранта! Где искрометный юмор, веселая буффонада, острая пародия, вы его зачем выбирали? Почему, ****, не весело?Аркадий Бабченко:
А в тюрьме сейчас ужин макароны зачеркнутоА при Порохе сейчас бы уже внеочередной Совбез ООН, небось, собрался бы. На котором опять взъехали бы Россию. Которая ифигивала бы и говорила - но в этот-то раз мы при чем? Мы ж официально продали! Но всем было бы уже пофиг. А не продавай сложное оружие примитивным гомосапиенсам. И трахали бы. И трахали бы. Порнхаб прям какой-то был бы, а не ООН. И новые санкции наложили бы. И Трамп даже чо-нить ляпнул. И Канадия новую партию танков подкинула бы. И "СевПоток" окончательно свернули бы. И снова трахали бы.
Я не знаю, как Порох это делал. Но как-то делал.
А Величайший лидер современности записал ролик в ФБ. Что не исключает попадания ракеты.
Ну... Какая разница.Луиза Чкалова:
Самолет сбивают где-то в 5:30, уже в 7:30 на сайте посольства появляется заявление о технической неисправности.ПОСОЛЬСТВО, Карл! Обломки еще дымились, а посольство уже причину установило и опубликовало.
Дипломаты могут быть подонками, холуями, даже хамами, но они точно не придурки, чтобы самовольно так подставляться, рискуя навсегда похоронить карьеру.
То есть аккаунт-менеджера посольства разбудили в полседьмого утра и посадили писать заявление.
Какие же серьезные обстоятельства заставили осторожных дипломатов утворить такую откровенную херню?От имени Бубочки делается заявление, что он немедленно вылетает, но "немедленно" растянулось на 20 часов. Почему он так поздно вылетел?
Был ли он в том самолете, который приземлялся во Внуково?
Какие обещания и взамен чего он успел дать за эти 20 часов и во время возможных переговоров во Внуково?
И тут херак - Трюдо всю малину поломал. Придется Бубочке чек вернуть?Tatiana Yaremchuk:
А во время предвыборной, помнится, так дерзко швырялся "Даю 24 часа! Время пошло!... Я Ваш вирок!"
Ruslan Yuzych
Приїхав Зе в Париж- згорів Нотр Дам.
Прилетів в Японію- зняли прем'єра.
Приїхав в Німеччину, чуть шляк не трафив Ангелу Меркель.
Подзвонив Трампу- імпічмент.
Прилетів до Перської затоки - війна.
Та ти сі юж холєро вспокоїш , чи ні?
Я всё больше склоняюсь к мысли, что отказ признать очевидное в авиакатастрофе Боинга МАУ и многочасовая неизвестность с тем, где был Зеленский в течение 8 января, прямо взаимосвязаны. Российские ракеты класса «земля-воздух» всегда сопровождаются российскими же специалистами, как техническими, так и военными. Иран - ключевой союзник Путина на Ближнем Востоке. Потому сразу после авиакатастрофы русским было необходимо сделать всё, чтобы вывести союзника и себя из под удара.Где был Зеленский в эти критические часы и с кем он проводил консультации и как это связано с прилетом в Оман российского чартера? Вот здесь, по-видимому, и кроется ответ. При любом другом исходе информации от спецслужб наших западных союзников хватило бы на четко заявленную позицию с лихвой. Более того, при прошлой власти уже ночью был бы экстренно созван Совбез ООН. Погиб украинский борт с украинским гражданами на борту. Погиб в результате попадания иранской ракеты российского производства, обслуживавшийся российскими специалистами.Почему западные лидеры должны были делать то, что обязан был сделать, но не сделал президент Украины? А не сделал он потому, что выглядит, что его настоятельно просили этого не говорить неназванные российские переговорщики в Омане. И да, имея доказательства иранской и российской причастности, западные спецслужбы не могут быть не в курсе всего происходившего 8 января в Омане. Это для понимания.
....
П.С. Надалі попрошу спілкуватись зі мною виключно українською,бо твоя свинособача в мене викликає рвотний рефлекс.
пусть все видят что оно и его полит сила из себя представляет.
И привлекать к ответственности за фейки, разжигание ненависти и вражды.
да и нам весело, зебилы что то после провалов преЗЕдента неохотно заходят на форум!