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Все про:безпілотник (431) Міноборони (2999) операція Об'єднаних сил (1946)

 Українські воїни на Донбасі знищили ворожий безпілотник, який скидає гранати, - Міноборони. ФОТО

Українські військові, які перебувають на позиціях Приазовського напрямку на Донбасі, знищили ворожий безпілотник, який скидає гранати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Воїни зафіксували два ворожі безпілотні літальні апарати, які пролітали через лінію розмежування.

"Уже над підконтрольною українським воїнам територією з літальних апаратів почалося скидання гранат. Дії в небі смертоносних "пташок" прикривали зі своїх вогневих точок ворожі кулеметники", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на небезпеку, нашим воїнам вдалося здійснити кілька влучних пострілів і знищити один безпілотний літальний апарат.

На жаль, несприятливі погодні умови не дали армійцям можливості збити другий ворожий радіокерований квадрокоптер. Він швидко набрав висоту і змінив курс у бік позицій терористів.

Уламки знищеного безпілотного літального апарата передано слідчим органам зі складу Об'єднаних сил для проведення розслідування і документування фактів порушення Мінських угод російськими окупаційними військами.

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Українські воїни на Донбасі знищили ворожий безпілотник, який скидає гранати, - Міноборони 01
Українські воїни на Донбасі знищили ворожий безпілотник, який скидає гранати, - Міноборони 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169255
 
   
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нормально. было раньше видео 0 солдат ложится с 12.7-кой, винтарем то - пара выстрелов и попал,и уложил рашкинский беспилотник.
за такое премия и отпуск положены. ибо нельзя на маленькую цель фигачить из ЗУ-23, пушками то, 4 ствола, или 2, там модификации разные. или буксируемая, или на гусеничной базе.
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Респект Воїнам України!!! Молодці, продовжуйте нищити рогатих кацапів!!! Слава Україні!!!
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Цікаво ,а де розхвалені комплекси постановки радіозавад БПЛА? Невже життя чи здоров"я українського воїна дешевше за обладнання?
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Ответка от ***** к новому году после того как Зелупа его поздравил низко кланяясь. Повезло что без жертв. Сомнительная перемога сбить копеечный дрон. А то что все продолжаютверить в перемирие ето плохо. Понятно что все с разрешения ***** кацапы продолжают убивать украинцев.
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Немного раньше здесь было сообщение что от сброшенных сепарским беспилотником гранат ранены четверо наших воинов. Это об этом БПЛА речь?
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