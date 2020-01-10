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 Політика України, Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:медицина (820) Полтавщина (305) швидка (82) машина (12)

 Полтавщина стала першою областю в Україні, яка повністю оновить автопарк швидкої допомоги. ФОТОрепортаж

Полтавська область стала першою в Україні, яка в рамках Програми отримала 103 нові сучасні автомобілі Peugeot, оснащені всім необхідним сучасним обладнанням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Полтавщини".

Нові авто оглянули голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак та працівники екстреної медичної допомоги області.

"Автомобілі, які отримала область, є найсучаснішими. Частина з них повноприводні, щоб виконувати завдання враховуючи особливості області. Ми ставимо за мету у першому півріччі 2020-го року повністю оновити автопарк екстреної служби медичної допомоги. Полтавська область перша в Україні, де буде повністю оновлений автопарк. І ми надаватимемо екстрену швидку медичну допомогу на найвищому рівні", – зазначив Олег Синєгубов.

Крім Полтавщини учасниками пілотного проєкту стали Вінницька, Донецька, Одеська, Тернопільська області та Київ.

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавщини Віктор Лисак у свою чергу наголосив, що ці авто оснащені сучасним медичним обладнанням та є комфортними, як для медперсоналу, так і для пацієнтів.

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"Автомобілі всі оснащенні обладнанням для спостереження, киснем, що є надзвичайно важливим. Всі авто мають апарати штучної вентиляції легень. Тут наявні необхідні ліки. Це не УАЗ чи "Газель", вони значно кращі. Вартість одного автомобіля – 1 мільйон 900 тисяч гривень. Частину коштів, 150 мільйони гривень, на придбання "швидких" надано в рамках пілотного проєкту, понад 50 мільйонів гривень виділили з обласного бюджету. Тобто, в рамках Постанови Кабміну 75% надала держава, а 25% – область", – розповів Лисак.

Полтавщина стала першою областю в Україні, яка повністю оновить автопарк швидкої допомоги 01
Полтавщина стала першою областю в Україні, яка повністю оновить автопарк швидкої допомоги 02
Полтавщина стала першою областю в Україні, яка повністю оновить автопарк швидкої допомоги 03
Полтавщина стала першою областю в Україні, яка повністю оновить автопарк швидкої допомоги 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169226
 
 
 Топ коментарі
 
Ахметов обменял скорые помощи на индульгенцию от преследования за неуплату десятков миллиардов налоговых платежей. Одна только Арселор Миталл - Стил уплатила 10 млрд., а вся империя Ахметова только 12 млрд.
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Прикольная языковая конструкция: "область стала той, которая будет"

Гатовлю в вус па рускамму езеку.
Так и передайте редактору.

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Соевым питекантропам щас новость не понравится. 100%
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Коли питають друзі, особливо з інших країн, то не варто брехати.
Бо брехня перекреслює навіть справедливи претензії. Брехня ставить Вас на один рівень з тим, кого Ви "критикуєте".
Що призначив собі компенсацію - ганьба. Про це треба казати, спаведливо.
Але "до цього найвидатнішим досягненням була гра в КВН"?
Отримав вищу освіту з відзнакою, доктор юридичних наук, У 2011-2013 завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Верховної Ради України.
А за цим текстом - вчора грав у КВН, а тут вже віце-спікер. Не брешіть, це Вас принижує.
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перед новым годом возле стадиона стояло 3 автовоза с скорыми, но на них вроде была наклейка от фонда Ахметова
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Ахметов обменял скорые помощи на индульгенцию от преследования за неуплату десятков миллиардов налоговых платежей. Одна только Арселор Миталл - Стил уплатила 10 млрд., а вся империя Ахметова только 12 млрд.
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Прикольная языковая конструкция: "область стала той, которая будет"

Гатовлю в вус па рускамму езеку.
Так и передайте редактору.

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Осторожней с критикой редакторов, модераторов, администраторов - банят на 3 дня. Полтавщина стала первой областью в Украине, которая полностью обновит автопарк скорой помощи - Цензор.НЕТ 7082
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Я тоже не совсем понял, то ли уже передали, то ли привезли пофоткаться и заберут куда то
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не знаю за область, але в Мукачеві такі швидкі вже багато років.
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Это конечно замечательно , но если не будут выделять деньги на их плановое обслуживание , то через год мы получим убитый автопарк на подобие автокладбища из приусов МВД
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Добре що хоч не Газелі, чи УАЗики, які колись купувало бімба.
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Мої знайомі в полтавської не лікуються. В більшості їздять в Харків або Київ. Тому що результат від "лікування" в полтавскої і в інших місцях настільки явно можна побачити неозброєним оком. Про кременчук не скажу, а про всі інші місця і райони саме так.
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просто ужос какой, это чудо что я прожил в Полтаве последние 28 лет
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