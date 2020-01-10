 Полтавщина стала першою областю в Україні, яка повністю оновить автопарк швидкої допомоги. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Полтавщини".

Нові авто оглянули голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак та працівники екстреної медичної допомоги області.

"Автомобілі, які отримала область, є найсучаснішими. Частина з них повноприводні, щоб виконувати завдання враховуючи особливості області. Ми ставимо за мету у першому півріччі 2020-го року повністю оновити автопарк екстреної служби медичної допомоги. Полтавська область перша в Україні, де буде повністю оновлений автопарк. І ми надаватимемо екстрену швидку медичну допомогу на найвищому рівні", – зазначив Олег Синєгубов.

Крім Полтавщини учасниками пілотного проєкту стали Вінницька, Донецька, Одеська, Тернопільська області та Київ.

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавщини Віктор Лисак у свою чергу наголосив, що ці авто оснащені сучасним медичним обладнанням та є комфортними, як для медперсоналу, так і для пацієнтів.

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"Автомобілі всі оснащенні обладнанням для спостереження, киснем, що є надзвичайно важливим. Всі авто мають апарати штучної вентиляції легень. Тут наявні необхідні ліки. Це не УАЗ чи "Газель", вони значно кращі. Вартість одного автомобіля – 1 мільйон 900 тисяч гривень. Частину коштів, 150 мільйони гривень, на придбання "швидких" надано в рамках пілотного проєкту, понад 50 мільйонів гривень виділили з обласного бюджету. Тобто, в рамках Постанови Кабміну 75% надала держава, а 25% – область", – розповів Лисак.







