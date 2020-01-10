 У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НОК України.
На відкритті були присутні 8000 зрителей, було піднято олімпійський прапор і запалено олімпійський вогонь.
Президент Швейцарської конфедерації Симонетта Соммаруга оголосила ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри відкритими.
Учасників параду спортсменів, представників 79 Національних олімпійських комітетів, на спортивній арені зустріли оплесками.
На великому екрані арени з'явилися відеокадри з церемонії відкриття, яка йшла паралельно в Санкт-Моріц.
Завтра, 11 січня, змагальну програму починають українські представники гірськолижного спорту, фігурного катання та хокею 3х3.
Арбитр, который несправедливо засуживал украинцев, получил высокую должность в российском футболе
Совпадение? Не думаю.
44-летний венгерский экс-арбитр Виктор Кашшаи будет возглавлять департамент судейства Российского Футбольного Союза. 9 января об этом сообщили на официальном сайте организации.
Для украинцев Кашшаи является едва ли не самым нелюбимым арбитром. Дело в том, что именно он в 2012 году на чемпионате Европы не засчитал справедливый гол Марко Девича в ворота Англии, из-за чего украинцы потеряли важнейшие очки.
Кроме того, к Кашшаи возникали вопросы за его судейство в матчах "Реал" - "Бавария" и "Манчестер Сити" - "Шахтер", сообщает Апостроф.
Напомним, что венгерский арбитр Виктор Кашшаи назначил невероятно нелепый пенальти в ворота "Шахтера" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". (видео)
Парашей там не пахнет.🥳