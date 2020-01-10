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 У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020. ФОТОрепортаж

У швейцарській Лозанні на Vaudoise Arena сьогодні, 10 січня, відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НОК України.

На відкритті були присутні 8000 зрителей, було піднято олімпійський прапор і запалено олімпійський вогонь.

У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020 01

Президент Швейцарської конфедерації Симонетта Соммаруга оголосила ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри відкритими.

У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020 02

Учасників параду спортсменів, представників 79 Національних олімпійських комітетів, на спортивній арені зустріли оплесками.

У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020 03

На великому екрані арени з'явилися відеокадри з церемонії відкриття, яка йшла паралельно в Санкт-Моріц.

У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020 04

У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020 05

Завтра, 11 січня, змагальну програму починають українські представники гірськолижного спорту, фігурного катання та хокею 3х3.

У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020 06

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169206
 
 
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А кацапські наркомани під якою онучою будуть "ви 3,14 здовувать ?
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Арбитр, который несправедливо засуживал украинцев, получил высокую должность в российском футболе

Совпадение? Не думаю.
44-летний венгерский экс-арбитр Виктор Кашшаи будет возглавлять департамент судейства Российского Футбольного Союза. 9 января об этом сообщили на официальном сайте организации.

У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020 - Цензор.НЕТ 5119

Для украинцев Кашшаи является едва ли не самым нелюбимым арбитром. Дело в том, что именно он в 2012 году на чемпионате Европы не засчитал справедливый гол Марко Девича в ворота Англии, из-за чего украинцы потеряли важнейшие очки.

Кроме того, к Кашшаи возникали вопросы за его судейство в матчах "Реал" - "Бавария" и "Манчестер Сити" - "Шахтер", сообщает Апостроф.

Напомним, что венгерский арбитр Виктор Кашшаи назначил невероятно нелепый пенальти в ворота "Шахтера" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". (видео)
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Там чудный воздух!
Парашей там не пахнет.🥳
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