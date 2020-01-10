 У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НОК України.

На відкритті були присутні 8000 зрителей, було піднято олімпійський прапор і запалено олімпійський вогонь.

Президент Швейцарської конфедерації Симонетта Соммаруга оголосила ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри відкритими.

Учасників параду спортсменів, представників 79 Національних олімпійських комітетів, на спортивній арені зустріли оплесками.

На великому екрані арени з'явилися відеокадри з церемонії відкриття, яка йшла паралельно в Санкт-Моріц.

Завтра, 11 січня, змагальну програму починають українські представники гірськолижного спорту, фігурного катання та хокею 3х3.

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