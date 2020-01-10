 Пам'ять загиблих воїнів батальйону імені Кульчицького вшанували в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Воїни, рідні та близькі вшанували пам'ять загиблих воїнів батальйону Нацгвардії ім. генерала Кульчицького. Церемонія відбулася біля Михайлівського Золотоверхого монастиря в центрі Києва.

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Перед присутніми виступили представники командування батальйону, військовослужбовці та рідні загиблих воїнів. Молебень за загиблими відслужили священнослужителі Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Присутні поклали квіти і лампадки під Стіну пам'яті загиблих захисників України.

Також присутні розгорнули банер на підтримку Віталія Марківа.

Далі наводимо список загиблих воїнів батальйону ім. Кульчицького:

Генерал - майор Кульчицький Сергій Петрович

Старший лейтенант резерву Гейсун Ігор Володимирович

Рядовий резерву Зінчик Станіслав Михайлович

Солдат резерву Гулик Артур Ярославович

Молодший сержант резерву Матвієнко Микола Миколайович

Старший солдат резерву Курмашев Олексій Васильович

Солдат резерву Тищенко Андрій Іванович

Солдат резерву Дога Олег В’ячеславович

Прапорщик резерву Ухарський Федір Валерійович

Старший солдат резерву Єременко Віктор Вікторович

Солдат резерву Кононович Іван Миколайович

Старшина резерву Каплуненко Ігор Валентинович

Старшина резерву Малюта Роман Володимирович

Старший солдат резерву Матківський Володимир Анатолійович

Старший солдат резерву Бурка Віктор Павлович

Старший солдат резерву Зубчук Роман Валентинович

Старший солдат резерву Лінивенко Юрій Володимирович

Старший солдат резерву Рожанський Пантелеймон Петрович

Старший солдат резерву Сокач Роман Михайлович

Старший солдат резерву Скрут Ростислав Стефанович

Старший солдат резерву Щіпов Максим Юрійович

Солдат резерву Герасимюк Тарас Павлович

Підполковник міліції Фурик Роман Степанович

Старший солдат резерву Лагно Роман Іванович

Старший солдат резерву Дідач Ігор Йосифович

Молодший сержант Бабічев Сергій Ігорович

Молодший сержант Галущенко Андрій Вікторович

Старший солдат Сливка Мирослав Миколайович































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ