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 Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію свідка збройної агресії РФ в Україні. ФОТО

У ході ретельно спланованої спецоперації на Дніпропетровщині контррозвідники Служби безпеки України вивели на підконтрольну українській владі територію колишнього учасника незаконного збройного формування так званої "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У 2015 році через матеріальні труднощі мешканець Ясинуватського району Донеччини вступив до батальйону так званої "100-ї окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу ДНР". Він забезпечував фізичну охорону штабу незаконного збройного формування, розташованого на території однієї з колишніх військових частин ЗСУ у Донецьку. За несення "служби" чоловік отримував заробітну плату у розмірі 15 тисяч російських рублів.

З часом, побачивши злочини терористів, у тому числі проти мирних громадян, колишній бойовик виявив готовність залишити тимчасово окуповану територію. Він надав українським правоохоронцям свідчення про злочинну діяльність окупантів на території нашої держави та наявність російської військової техніки.

Контррозвідники та слідчі СБУ провели ретельну перевірку та встановили, що громадянин України не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчинив інших тяжких злочинів.

З огляду на цей факт та надані слідству важливі докази збройної агресії РФ в Україні, рішенням суду його звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ запобігла вбивству спецслужбами РФ одного з колишніх командирів ЗСУ і не допустила вибуху в багатоквартирному будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію свідка збройної агресії РФ в Україні 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169185
 
   
 Топ коментарі
 
Какой хороший подарок от ЗЕлупера для путина.... чтобы больше так не делали, ЗЕлупер же его завтра бандеролью в московию отправит
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а шо бубочка не дал команды не трогать повстанцев Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 9228
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Ох, как бы его зеля обратно в лугандон не выдал.
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а шо бубочка не дал команды не трогать повстанцев Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 9228
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Спрячте его подальше, пока Ермак с Сивохой его кацапам не вернули...
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они его сначала подлечат и зубы вставят
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Какой хороший подарок от ЗЕлупера для путина.... чтобы больше так не делали, ЗЕлупер же его завтра бандеролью в московию отправит
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Нє... Абманут прапаГАНДОй распятАВо мальчіка Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 159
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Баканов в Куршевеле - но СБУ делает свое дело. Или петьки сейчас скажут что это заслуга Грицака и других папыредников?
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Ты сам сказал: от бакланова эта операция не зависела. Бакланов прячется в Куршевеле, пережидает момент, а люди, которые пришли или остались работать при Грицаке и Порошенко - работают.
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"Коммерсантъ", Москва, 09.01.20.
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
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Трампу настучи! А на Цензоре -круги на воде.Такая ценная информация и не у США? Верю.
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О! Педронавты уже не брезгуют перепечатывать дезу с московских информ.помоек! )))
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Ох, как бы его зеля обратно в лугандон не выдал.
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Может и выдаст, если придется менять на тебя, придурка, когда российская гебня возьмет тебя на стройке в каком-нибудь Воронеже.
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вывели на подконтрольную украинской власти территорию бывшего участника незаконного вооруженного формирования, главное нее переусерствовать а то в нашем тылу их скоро станет больше чем за поребриком.
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4 года смотрел? на "преступления террористов, в том числе против мирных граждан"
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Сейчас заявили о завершающей стадии операции и неизвестно - сколько времени он давал информацию из штаба, будучи там...
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османский ишак с барского плеча обменяет как цемаха
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норм. дурачка этого будем содежрать на зоне.... "свидетель агрессии Рашки"? а, ну да, Рашка же напала или как?
ну шо за цирк то? нет, блин, Рашта просто говорит "этонемы"
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Бубнявий в ***** виміняє на якихось ватаншів знову.
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Формулировка идиотическая )) - Преступник вступивший в ряды преступных военных формирований увидел их преступные действия ))
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Со временем, увидев преступления террористов, в том числе против мирных граждан, бывший террорист выразил готовность покинуть временно оккупированную территорию. Он предоставил украинским правоохранителям свидетельство о преступной деятельности оккупантов на территории нашего государства и наличии российской военной техники. Источник: https://censor.net.ua/p3169185\\\\\\

Кто-то получит новые "погоны"....
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Так ***** признался сто это его
Зе-леные человечки захватили Крым
..и корабли..
и Домбас..
и парламент Украины
Чем не свидетель??
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Одни ловят, а другой отпускает!
Может, пора закапканить того, кто всех отпускает?
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Ми обговорюємо тут дрібниці. Невже ніхто не бачить, не розуміє, що ці путінські покидьки - портнови, богдани і їхня сволота 15 січня організують розпродаж України, а 20 січня віддадуть те, що лишиться, донецьким і луганським ублюдкам? Невже немає людини, яка була б в силах організувати народ проти цієї мерзоти?
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Не розуміти й відсторонятися,так комфортно... Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію свідка збройної агресії РФ в Україні - Цензор.НЕТ 9389
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Справжніх борців за Україну чморять портнов та всі пропарашинські виродки при владі, намагаючись запраторити за грати!! Наших бойових генералів, кіборгів, патріотів...Всих, хто може протистояти перетворенню України в улус мацьковської орди, розпродати землю, знищити історичну правду, культуру, мову...Розпорошити по вітру державу...
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Зачем что то организовывать? Хорошую снайперку и вперед уничтожать ублюдков одного за другим. Удивляюсь что столько людей не боятся воевать на фронте зато бояться уничтожать врага в нашем тыло который более опасен.
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Тщательно спланировали? Посадили в Богданчик, купили билетик и аля-улю?😁
Ценность этого свидетеля наверное даже сепары не подозревают )
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Это ненадолго
Скоро кремлевская бубочка обменяет его по договорняку с ****** на ватника-таксиста, который 5 лет возил людей в лугандонию
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Аби Земерзота подарувала своєму пуйлу Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію свідка збройної агресії РФ в Україні - Цензор.НЕТ 4710
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Ну накінець! На 6й рік війни віслюк знайшов свідка!
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Обычная проститутка. За 15 сраных рублей расхотел подставлять задницу под пули и подчиняться тупым приказам. За обещание вознаграждения,переметнулся в Украину. Проститутка и есть.
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Украина вся была под Оккупацией неоднократно.И только Сралин украинцами Колыму подымал.Если к нам пришёл- хорошо.Без надзора не останется,главное, чтобы местные пособники путлера его не шлёпнули под патриотические лозунги.
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Зачем рисковать своими жизнями чтобы потом ету тварь отпустить? Лучше бы вы уничтожали етих выродков на месте. Ето и продуктивнее и в разы безопаснее.
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а зачем разглашать эту информацию? чтобы оккупанты включили его в список обмена?
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