 Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію свідка збройної агресії РФ в Україні. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
У 2015 році через матеріальні труднощі мешканець Ясинуватського району Донеччини вступив до батальйону так званої "100-ї окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу ДНР". Він забезпечував фізичну охорону штабу незаконного збройного формування, розташованого на території однієї з колишніх військових частин ЗСУ у Донецьку. За несення "служби" чоловік отримував заробітну плату у розмірі 15 тисяч російських рублів.
З часом, побачивши злочини терористів, у тому числі проти мирних громадян, колишній бойовик виявив готовність залишити тимчасово окуповану територію. Він надав українським правоохоронцям свідчення про злочинну діяльність окупантів на території нашої держави та наявність російської військової техніки.
Контррозвідники та слідчі СБУ провели ретельну перевірку та встановили, що громадянин України не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчинив інших тяжких злочинів.
З огляду на цей факт та надані слідству важливі докази збройної агресії РФ в Україні, рішенням суду його звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
ну шо за цирк то? нет, блин, Рашта просто говорит "этонемы"
Кто-то получит новые "погоны"....
Зе-леные человечки захватили Крым
..и корабли..
и Домбас..
и парламент Украины
Чем не свидетель??
Может, пора закапканить того, кто всех отпускает?
Ценность этого свидетеля наверное даже сепары не подозревают )
Скоро кремлевская бубочка обменяет его по договорняку с ****** на ватника-таксиста, который 5 лет возил людей в лугандонию