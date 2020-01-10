EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, Суспільство, Фоторепортаж
  6895  41
Все про:авіація (468) Італія (334) Одеса (2273) туризм (363)

 160 українських туристів уже два дні не можуть вилетіти з Італії через проблеми з авіакомпанією. ФОТОрепортаж

160 туристів, клієнтів авіакомпанії Ernest, уже два дні не можуть вилетіти з Італії, щоб повернутися додому в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

Спочатку італійці скасували рейс з Одеси та інших міст у Рим, запропонувавши людям вилетіти рейсом, що залишився, Неаполь-Київ.

160 українських туристів уже два дні не можуть вилетіти з Італії через проблеми з авіакомпанією 01

"За браком альтернатив, люди переїжджають з усіх міст Італії до Неаполя, щоб таки вилетіти. Рейс мав полетіти вчора, 9 січня, о 15:00, потім о 17:00, потім о 21.00... У підсумку людей розвернули біля гейта, сказали збирати валізи, рейс скасовано. Довго вирішували з розселенням і хто буде за це платити", - пише про ситуацію одесит Володимир Біленький.

160 українських туристів уже два дні не можуть вилетіти з Італії через проблеми з авіакомпанією 02

Сьогодні вранці нещасливий рейс мав все-таки відбутися, однак знову був скасований. Зараз усі туристи відмовляються йти і перебувають у терміналі неапольського аеропорту.

Читайте: У 2019 році Київ відвідали майже 1,5 млн іноземних туристів, - міськрада

160 українських туристів уже два дні не можуть вилетіти з Італії через проблеми з авіакомпанією 03

Нагадаємо, в жовтні цього року італійський лоукост Ernest Airlines заборгував аеропорту імені Сікорського кругленьку суму, тому диспетчерська служба не випускала літак "Ернеста" у зворотний рейс.

160 українських туристів уже два дні не можуть вилетіти з Італії через проблеми з авіакомпанією 04

А наприкінці грудня італійське агентство цивільної авіації ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) повідомило, що Ernest Airlines позбавляють ліцензії на авіаперевезення.

160 українських туристів уже два дні не можуть вилетіти з Італії через проблеми з авіакомпанією 05
Фото: сайт "Думська"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169157
 
 
 Топ коментарі
 
Хотелось бы спросить уставших от войны и всё время вспоминающих Вторую мировую, когда надо лить на Порошенко, - Сколько народа в СССР уезжало на отдых в другие страны? Порошенко неправильно отражал агрессию?
 показати весь коментар
 
Так це ж епоха зубожіння скінчилася, от розбагатівший народ і повалив на відпочинок за кордон.
 показати весь коментар
 
А все думают почему рюкзакова на работе нет?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
самое время выступить спасителем всех украинцев игарьвалеричу ! 160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией - Цензор.НЕТ 1237
 показати весь коментар
 
 
А все думают почему рюкзакова на работе нет?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пока они там отсыпаются в Италии, гривня рухнула.
 показати весь коментар
 
Ето ерунда для украинцеф. Зарплаты скоро по 4000$ будут.
 показати весь коментар
 
Вже б автобусом, чи потягом доїхали... Якого х** там на чемАЙданах спати? 160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией - Цензор.НЕТ 6355
 показати весь коментар
 
надурно ніхто не повезе...а кошти за авіабілети не повернуть...і по судам мало хто захоче бігати...і у деяких мало грошенят лишилось на додаткові витрати
 показати весь коментар
 
 
А чого за останні взагалі їздити? Нормальна людина завжди повинна мати запас про всяк випадок. Наприклад якби в мене не було резервних коштів я б не ризикнув їхати за кордон...
 показати весь коментар
 
 
так-так! Ви маєте рацію... але ж вони були впевнені що полетять...і тому можливо не розраховували на витрати на дорогу (білети ж є)....
я колись пересилав гроші зятю з дочкою, бо вони також "зависли" в аеропорту )))
 показати весь коментар
 
 
Літак дешевше.
З Ніаполя туда- сюда,за здалегідь 120 євро
Ну хто при справі....
 показати весь коментар
 
Хотелось бы спросить уставших от войны и всё время вспоминающих Вторую мировую, когда надо лить на Порошенко, - Сколько народа в СССР уезжало на отдых в другие страны? Порошенко неправильно отражал агрессию?
 показати весь коментар
 
 
Так це ж епоха зубожіння скінчилася, от розбагатівший народ і повалив на відпочинок за кордон.
 показати весь коментар
 
 
Наконец то народ увидит хлеб, а то приходилось во вновь открытых магазинах Рошен покупать пирожные...
 показати весь коментар
 
 
160 чол - це більша половина монобільшості. 160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией - Цензор.НЕТ 5487
 показати весь коментар
 
 
Какие же это туристы? Туристы - это в олимпийках, резиновых сапогах, с рюкзаками, палатками, консервами - на электричках передвигаются. А это жлобьё. Гавно нации.
 показати весь коментар
 
Это не моя эстетика. В палитре эмоций по поводу прочитанного и увиденного много красок, но зависти нет - точно. Если вы только не имели ввиду зависть по отношению к туристам в резиновых сапогах? Тут - да. Возможно. Чуть-чуть. И по доброму.
 показати весь коментар
 
Италия, не Оман. Так что все в порядке. Бубочка жизнью в Омане рисковал ради вас, а вы еще и не довольны, там, в Неаполе.
 показати весь коментар
 
 
наши люди в булочную на такси не ездят) Диамантовая рука
 показати весь коментар
 
Одно другого, кстати, не исключает. Многие ведь отправляются батрачить не только, чтоб заработать - а заработать + Европу увидеть. Чисто вопрос вкусовщины.
 показати весь коментар
 
шож теперь с Армани с распродажи делать???
 показати весь коментар
 
"ЛетайтесамалетамиАЄРАФЛОТА".Там рекламки пацакскої повно)))
 показати весь коментар
 
 
Дорослі нервують, а маленькі близнючки розважаються. Спочатку не могла зрозуміти, чому у дівчинки три ноги на фото. 😳
 показати весь коментар
 
Так вони ж з Ернестом хотіли зекономити - на що тепер нарікають?
Он в Ірані вісім десятків іноземців хотіли зекономити з МАУ...
 показати весь коментар
 
 
Надо быть не туристом, надо быть эммигрантом. И не будет у вас этих проблем
 показати весь коментар
 
Затримано рейс.
Шо за кіпіш з цього приводу?
Пойло закінчилось?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору