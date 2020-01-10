 160 українських туристів уже два дні не можуть вилетіти з Італії через проблеми з авіакомпанією. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".
Спочатку італійці скасували рейс з Одеси та інших міст у Рим, запропонувавши людям вилетіти рейсом, що залишився, Неаполь-Київ.
"За браком альтернатив, люди переїжджають з усіх міст Італії до Неаполя, щоб таки вилетіти. Рейс мав полетіти вчора, 9 січня, о 15:00, потім о 17:00, потім о 21.00... У підсумку людей розвернули біля гейта, сказали збирати валізи, рейс скасовано. Довго вирішували з розселенням і хто буде за це платити", - пише про ситуацію одесит Володимир Біленький.
Сьогодні вранці нещасливий рейс мав все-таки відбутися, однак знову був скасований. Зараз усі туристи відмовляються йти і перебувають у терміналі неапольського аеропорту.
Нагадаємо, в жовтні цього року італійський лоукост Ernest Airlines заборгував аеропорту імені Сікорського кругленьку суму, тому диспетчерська служба не випускала літак "Ернеста" у зворотний рейс.
А наприкінці грудня італійське агентство цивільної авіації ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) повідомило, що Ernest Airlines позбавляють ліцензії на авіаперевезення.
я колись пересилав гроші зятю з дочкою, бо вони також "зависли" в аеропорту )))
З Ніаполя туда- сюда,за здалегідь 120 євро
Ну хто при справі....
Несе Ліоху,ой несе.
Он в Ірані вісім десятків іноземців хотіли зекономити з МАУ...
Шо за кіпіш з цього приводу?
Пойло закінчилось?